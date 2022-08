MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

ist im zweiten Quartal 2022 erneut kräftig gewachsen und hat sich angesichts des Ordereingangs in den Sommermonaten zuversichtlich für das laufende Quartal gezeigt. Der Umsatz stieg auf 425 Million Euro von 374 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA stieg auf 125,7 (Vorjahr 106,8) Millionen Euro und der bereinigte Konzerngewinn auf 39 Millionen Euro von 26,1 Millionen vor einem Jahr.

INSTONE REAL ESTATE

hat im ersten Halbjahr bei steigenden Umsätzen etwas weniger verdient. Die bereinigten Umsatzerlöse lagen im ersten Halbjahr den weiteren Angaben zufolge bei 268,0 Millionen nach 260,5 Millionen Euro im Vorjahr. Instone profitiere von dem hohen Anteil bereits verkaufter Projekte, die sich aktuell in der Bauphase befinden. Für 2022 wird mit bereinigten Umsatzerlösen von 600 bis 675 Millionen Euro gerechnet und einer Rohergebnismarge von mindestens 25,0 Prozent und einem bereinigten Nettoergebnis von 40 bis 50 Millionen Euro.

EVOTEC

ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen, wenngleich der Gewinn bröckelte. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr hob der Biotechkonzern an, beim Gewinn sieht es weniger erfreulich aus. Die Einnahmen stiegen um 24 Prozent auf 336,9 Millionen Euro dank einer weiterhin starken Nachfrage im Basisgeschäft und günstigen Wechselkurseffekten. Das bereinigte EBITDA fiel allerdings auf 33,6 Millionen von 36,2 Millionen Euro.

SMA SOLAR

hat im zweiten Quartal einen operativen Verlust verzeichnet, übertraf aber sowohl beim Umsatz als auch operativ die Erwartungen von Analysten. Der Umsatz stieg im Quartal auf 251,26 Millionen von 247,90 Millionen Euro. Operativ fiel ein Verlust (EBIT) von 8,3 Millionen Euro nach einem Gewinn von 7,7 Millionen Euro im Vorjahr an. Analysten hatten mit einem geringeren Umsatz und einem höheren operativen Verlust gerechnet.

VARTA

hat im ersten Halbjahr operativ deutlich weniger verdient und umgesetzt. Der Mangel an Halbleitern sowie hohe Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie belasteten dabei Gewinne und Margen. Für die Ende Juli gesenkte Prognose sieht sich die Varta AG auf Kurs. Das bereinigte EBITDA sank auf 68,9 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2022 von 112,3 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz ging auf 376,8 Millionen Euro zurück von 397,6 Millionen.

WESTWING

Der Online-Möbelhändler kassiert wegen des sich eintrübenden Umfelds seine Jahresprognose. Im dritten Quartal sei bisher bereits das Bruttowarenvolumen (GMV) um ein Zehntel gegenüber dem Vorjahr gesunken, teilte das Unternehmen mit. Die Umsätze dürften im zweiten Halbjahr 2022 voraussichtlich unter denen des Vorjahres liegen.

BOEING

hat nach mehr als einjähriger Unterbrechung wegen Produktionsmängeln wieder mit der Auslieferung seiner Langstreckenflieger 787 Dreamliner begonnen. Eine erste neue Maschine wurde am Mittwoch der US-Fluggesellschaft American Airlines übergeben.

DISNEY

hat im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Unterhaltungskonzern vermeldete einen Umsatzsprung von 26 Prozent, der über den Schätzungen der Analysten lag. Ausschlaggebend dafür waren Rekordergebnisse in der Sparte Themenparks und mehr neue Abonnenten als prognostiziert für die Streaming-Videoplattform Disney+. Hier wurden insgesamt 14,4 Millionen neue Abonnenten gewonnen. Die Analysten hatten laut FactSet lediglich mit 10 Millionen gerechnet. Das Unternehmen kündigte außerdem Preiserhöhungen für seine Streaming-Produkte in den USA an.

