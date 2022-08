MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die frühere deutsche Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns Gazprom könnte laut einem Zeitungsbericht bald verstaatlicht werden. Die Bundesregierung hat eine Holding gegründet, um die Verstaatlichung kurzfristig durchführen zu können, wie die Welt am Sonntag berichtet. Die ehemalige Gazprom Germania, die inzwischen in Securing Energy for Europe (SEFE) umbenannt wurde, steht unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur.

