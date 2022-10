MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat nach deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen im dritten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und ist auch beim Margenziel optimistischer für das untere Ende der Zielspanne. Basler rechnet nun mit einem Jahresumsatz in der Spanne 262 Millionen bis 270 Millionen Euro anstatt 235 Millionen bis 265 Millionen Euro. Die Marge für den Vorsteuergewinn sieht das Unternehmen nun bei 10 bis 12 Prozent anstatt 9 bis 12 Prozent. Im dritten Quartal stieg der Vorsteuergewinn nach vorläufigen Zahlen auf 9,5 (Vorjahr: 3,7) Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 74,4 (49,4) Millionen Euro.

HELLOFRESH

hat im dritten Quartal mehr umgesetzt, aber den Druck auf die Margen gespürt und operativ weniger verdient.

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Umsatz 1.860 +31% 1.790 +26% 1.416

EBITDA bereinigt 72 -10% 76 -5% 80

EBITDA-Marge bereinigt 3,9 -- 4,2 -- 5,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2,6 -89% -- -- 23

Ergebnis je Aktie 0,01 -92% -- -- 0,13

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

LUFTHANSA

hat im dritten Quartal unter dem Strich einen deutlich höheren Gewinn eingefahren als erwartet. Alle Geschäftsbereiche, sowohl Passagier-Airlines als auch Logistik sowie Wartung und Reparatur (MRO) trugen dazu bei. Der Konzern hatte bereits am 17. Oktober Eckzahlen zum Geschäftsverlauf im dritten Quartal vorgelegt und die Prognose für den operativen Jahresgewinn verdoppelt.

KION

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Auftragseingang 2.517 -19% 2.496 -20% 3.107

Umsatz 2.706 +5% 2.572 +0,2% 2.566

EBIT bereinigt -101 -- -123 -- 229

EBIT-Marge bereinigt -3,7 -- -4,8 -- 8,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten -92,9 -- -122 -- 136,7

Ergebnis je Aktie -0,73 -- -0,93 -- 1,04

AUSBLICK 2022 des Unternehmens:

- Auftragseingang Kion Group: 11,6 bis 12,5 Milliarden Euro

- Auftragseingang Industrial Trucks & Services: zwischen 8,2 und 8,6 Milliarden Euro

- Auftragseingang Supply Chain Solutions: zwischen 3,4 und 3,9 Milliarden Euro

- Umsatzerlöse Kion Group: zwischen 10,45 und 11,25 Milliarden Euro

- Umsatzerlöse Industrial Trucks & Services: von 6,8 bis 7,2 Milliarden Euro

- Umsatzerlöse Supply Chain Solutions: zwischen 3,65 und 4,05 Milliarden Euro

- EBIT bereinig Kion Group: 200 bis 310 Millionen Euro

- EBIT bereinigt Industrial Trucks & Services: 360 bis 410 Millionen Euro

- EBIT bereinigt Supply Chain Solutions: zwischen -60 und 0 Millionen Euro

- Free Cashflow: -950 bis -700 Millionen Euro

- ROCE: zwischen 2,5 und 3,3 Proze

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

NEMETSCHEK

hat den Umsatz im dritten Quartal vor allem wegen eines starken Wachstums der Subskriptions- und SaaS-Modelle deutlich gesteigert. Die Geschäftszahlen lagen im Rahmen der Erwartungen. Den Ausblick bestätigte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen. Im Zeitraum Juli bis September stieg der Umsatz um 19,8 Prozent auf 203 Millionen Euro. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 11,8 Prozent. Das EBITDA erhöhte sich um 15,7 Prozent auf 62,9 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge lag bei 31,0 Prozent. Der Quartalsüberschuss legte um 13,8 Prozent auf 38,8 Millionen Euro zu. Je Aktie verdiente Nemetschek 1,11 Euro. Analysten hatten dem Unternehmen einen Umsatz von 200 Millionen Euro, ein EBITDA von 63 Millionen Euro und einen Quartalsgewinn unter dem Strich von 38 Millionen Euro zugetraut.

SNP SCHNEIDER NEUREITHER & PARTNER

sucht im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung einen neuen CEO als Nachfolger von Michael Eberhardt. Der Manager will im Laufe des Geschäftsjahres 2023 das Unternehmen verlassen.

SOFTWARE AG

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Auftragseingang 141 +31% 126 +18% 107

Umsatz Konzern 221 +12% 225 +14% 198

- DBP 134 +18% 136 +20% 114

- A&N 47 -4% 50 +4% 49

EBIT -6,6 -- 20 -20% 25

EBITA non-IFRS 30 -10% 31 -6% 33

Ergebnis nach Steuern non-IFRS 27 +19% 18 -21% 22

Ergebnis je Aktie non-IFRS 0,36 +20% -- -- 0,30

Ausblick 2022 - das Unternehmen bestätigt die Prognose vom 14. Juli:

- Konzernumsatz von 1 Mrd Euro

- operative Marge (EBITA, non-IFRS): von 25 bis 30%

- Auftragseingang Digital Business: organisches Wachstum von 12 bis 18%

===

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

CREDIT SUISSE

hat einen tiefgreifenden Konzernumbau beschlossen. Dieser sieht vor, die Investmentbank "radikal" umzustrukturieren, das Geschäft mit verbrieften Produkten zu verkaufen und insgesamt auf stabilere Geschäfte wie das Wealth und Asset Management zu setzen. Für den Umbau, der mit einem erheblichen Stellenabbau einhergeht, besorgt sich die Bank über eine Kapitalerhöhung Geld bei den Anlegern.

UNIBAIL-RODAMCO

Die Bruttomieteinnahmen stiegen in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Auf dieser Grundlage hob das Unternehmen die Jahresprognose an und rechnet nun mit einem bereinigten wiederkehrenden Gewinn von mindestens 9,10 Euro je Aktie. Zuvor war es von einem Mindestbetrag von 8,90 Euro ausgegangen.

META

Der Facebook-Mutterkonzern hat wegen schwacher Einnahmen aus Digitalwerbung im dritten Quartal erneut einen Umsatzrückgang verbucht. Es war das zweite Umsatzminus in Folge. Zudem verfehlte der Gewinn die Erwartungen.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat den Preisverfall bei Speicherchips im dritten Quartal zu spüren bekommen. Der Technologiegigant meldete einen Rückgang des Nettogewinns um 23,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2022 01:36 ET (05:36 GMT)