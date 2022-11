MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat mit dem israelischen Energiekonzern NewMed Energy eine unverbindliche Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei der kurz- und langfristigen Lieferung von LNG und der Produktion von blauem und grünem Wasserstoff zu klären.

EDF

Im derzeit abgeschalteten französischen Atomkraftwerk Civaux ist bei einem Test des Kühlkreislaufs Wasser in einem Reaktor ausgelaufen. Der Zwischenfall habe keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage oder die öffentliche Gesundheit, betonte der Betreiber EDF. Ob durch den Vorfall das Wiederhochfahren des Reaktors verzögert werde, sei noch nicht absehbar.

ESSILORLUXOTTICA

Die französische Wettbewerbsbehörde hat Essilor International SA wegen unlauterer Geschäftspraktiken, die mehr als zehn Jahr zurückliegen, mit einer Geldbuße von knapp 81 Millionen Euro belegt. Der Mutterkonzern EssilorLuxottica müsse einen Anteil von 15,4 Millionen Euro an der Gesamtsumme übernehmen.

ACTIVISION/MICROSOFT

Der US-Softwareriese Microsoft stößt mit seinen Plänen für einen Kauf des Videospiel-Herstellers Activision Blizzard auf Widerstand: Die EU-Kommission will die Übernahme des Spieleentwicklers eingehend kartellrechtlich prüfen.

KRYPTOBÖRSEN

Binance, die weltgrößte Kryptobörse, will die Vermögenswerte des Rivalen FTX außerhalb der USA erwerben. FTX leidet laut Changpeng Zhao, dem Mitbegründer und Chief Executive von Binance, unter einer "erheblichen Liquiditätskrise". Zhao sagte, dass Binance in den kommenden Tagen eine Due-Diligence-Prüfung durchführen wird, wie er am Dienstag in einem Tweet mitteilte. "Es gibt einen signifikanten Liquiditätsengpass" bei FTX, und Binance will helfen, diesen zu überbrücken, so Zhao. Die Bedingungen der geplanten Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

META PLATFORMS

wird am Mittwoch mit der Entlassung von Mitarbeitern beginnen, wie der Vorstandsvorsitzende Mark Zuckerberg am Dienstag vor Hunderten von Führungskräften erklärte, so Personen, die mit dem Treffen vertraut waren. Es wird erwartet, dass die bevorstehenden Entlassungen der Facebook-Mutter mehrere Tausend Mitarbeiter betreffen und wahrscheinlich die größten des Jahres in der Technologie-Branche sein werden, wie das Wall Street Journal zuvor berichtet hatte.

