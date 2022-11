MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Von Jürgen Hesse FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom AG ist im dritten Quartal unter dem Strich deutlich stärker als erwartet gewachsen, hat operativ die Analystenprognosen jedoch leicht verfehlt. Der Konzern erhöhte aber zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose für das bereinigte EBITDA AL im Gesamtjahr. Auch die angekündigte Erhöhung der Dividende auf 70 Cent von 64 Cent im Vorjahr dürfte Anleger erfreuen.

DEUTSCHE TELEKOM

ist im dritten Quartal unter dem Strich deutlich stärker als erwartet gewachsen, hat operativ die Analystenprognosen jedoch leicht verfehlt. Der Konzern erhöhte aber zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose für das bereinigte EBITDA AL im Gesamtjahr. Auch die angekündigte Erhöhung der Dividende auf 70 Cent von 64 Cent im Vorjahr dürfte Anleger erfreuen. Insgesamt brachten die Bonner es wieder auf ein kleines organisches Wachstum von 0,5 Prozent.

FIELMANN

Die Optikerkette hat nach den endgültigen Zahlen im dritten Quartal auch unter dem Strich deutlich weniger verdient. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn in Zeitraum Juli bis September 34,3 Millionen Euro verglichen mit 56,0 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Je Aktie betrug der Gewinn 0,41 Euro nach 0,67. Fielmann hatte am 2. November die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt und dabei kommuniziert, dass der Gewinn vor Steuern im dritten Quartal um 39 Prozent auf 52 Millionen Euro sank.

KNAUS TABBERT

hat Absatz, Umsatz und Gesamtleistung deutlich gesteigert, das operative Ergebnis war allerdings rückläufig. Die Prognose bestätigte das Unternehmen. Der Wohnmobilhersteller profitierte von der anhaltend starken Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen - 8.452 neue Bestellungen per Ende September ließen den Auftragsbestand gegenüber dem Halbjahr um 14,3 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro steigen.

KNORR-BREMSE

hat angesichts einer starken Nachfrage im Bereich Schienenfahrzeuge in den ersten neun Monaten einen Rekord-Auftragsbestand verzeichnet. Alleine im dritten Quartal kletterte der Ordereingang um über ein Viertel, deutlich mehr als Analysten im Konsens erwartet hatten. Operativ erzielte der Konzern ein Umsatzplus, während der Gewinn leicht sank. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Knorr-Bremse AG.

K+S

Der Salz- und Düngemittelhersteller hat auch im dritten Quartal vom hohen Preisniveau seiner Kali-Produkte profitiert. Gestiegene Kosten wurden überkompensiert, so dass das operative Ergebnis (EBITDA) von 121 Millionen Euro im Vorjahr auf 633 Millionen Euro in die Höhe schoss. Der Umsatz verdoppelte sich unterdessen auf 1,47 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 709 Millionen Euro EBITDA und 1,478 Milliarden Euro Umsatz gerechnet. Netto verdiente K+S auf bereinigter Basis 379 Millionen Euro.

LEG IMMOBILIEN

blickt angesichts von schwierigeren Rahmenbedingungen etwas pessimistischer auf das laufende Jahr. Das Betriebsergebnis FFO I sieht der Konzern 2022 nun in der Spanne von 475 Millionen bis 485 Millionen Euro. Bisher hatte das Unternehmen noch bis zu 490 Millionen Euro für möglich gehalten.

LEG hat im dritten Quartal operativ und unter dem Strich mehr verdient und dabei von höheren Nettokaltmieten sowie einem höheren Gewinnbeitrag aus Vermietung und Verpachtung profitiert. Im Dreimonatszeitraum Juni bis September erwirtschaftete der Konzern einen FFO I von 132,9 Millionen Euro nach 116 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug er 1,79 nach 1,59 Euro und übertraf damit die Konsensschätzung.

MERCK KGAA

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Gesamtumsatz 5.806 +17% 5.715 +15% 4.973

EBITDA pre 1.810 +17% 1.784 +15% 1.552

EBITDA pre-Marge 31,2 -- 31,2 -- 31,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten pre 1.166 +20% 1.146 +18% 973

Ergebnis nach Steuern/Dritten 923 +21% 980 +29% 761

Ergebnis je Aktie pre 2,68 +20% 2,62 +17% 2,24

Ergebnis je Aktie 2,12 +21% 2,27 +30% 1,75

Ausblick 2022 - das Unternehmen bestätigt und präzisiert die Prognose:

- Umsatz: 22,0 bis 22,9 Mrd Euro (zuvor: 21,9 bis 23,0 Mrd Euro)

- EBITDA pre: 6,8 bis 7,2 Mrd Euro (zuvor: 6,75 bis 7,25 Mrd Euro)

- Ergebnis je Aktie pre: 9,90 bis 10,70 Euro (zuvor: 9,85 bis 10,75 Euro)

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

PATRIZIA

hat in den ersten neun Monaten das zunehmend unsichere Umfeld zu spüren bekommen. Die Gebühreneinnahmen sanken auf 248,3 Millionen von 255,0 Millionen Euro. Die Nettoaufwandsposten erhöhten sich um 6,5 Prozent auf 177,4 Millionen Euro. Das EBITDA sackte, wie bereits seit vergangener Woche anlässlich der Prognosesenkung für das Gesamtjahr bekannt, auf 78,8 (Vorjahr: 95,2) Millionen Euro. Für 2022 rechnet das Unternehmen mit einem EBITDA vor Reorganisationsaufwand (EBITDAR) von 70 Millionen bis 85 Millionen und einem EBITDA von 60 Millionen bis 75 Millionen Euro.

RWE

Der Energieversorger hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres den Gewinn kräftig gesteigert. Der Konzern profitierte dabei von einer guten Entwicklung im Kerngeschäft, einer großen Stromnachfrage und einem starken Handelsgeschäft. Der zuletzt Ende Juli angehobene Ausblick wurde bestätigt. Im Zeitraum Januar bis September lag das bereinigte EBITDA bei 4,127 Milliarden nach 2,397 Milliarden Euro im Vorjahrszeitraum. Das bereinigte EBIT stieg auf 2,965 (Vj: 1,339) Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten erhöhte sich der Gewinn auf bereinigter Basis auf 2,118 (1,025) Milliarden Euro. Analysten hatten beim bereinigten EBITDA 3,997 Milliarden Euro erwartet und beim bereinigten EBIT 2,836 Milliarden Euro.

SMA SOLAR

hat im dritten Quartal bei leicht rückläufigen Umsätzen den Gewinn überraschend kräftig gesteigert. Angesichts des weiter sehr hohen Auftragsbestands und der Verbesserung der Liefersituation für elektronische Bauteile ist SMA zuversichtlich, diesen Trend im vierten Quartal fortzusetzen.

STRÖER

Der Außenwerbekonzern hat im dritten Quartal trotz höherer Umsätze zwar weniger verdient, zeigt sich aber mit der Entwicklung insgesamt zufrieden. Von Juli bis September kletterte der Umsatz auf 436 Millionen Euro von 414 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA sank dagegen auf knapp 134 (Vorjahr 139) Millionen Euro und der bereinigte Konzerngewinn auf 46,3 Millionen Euro von 56,2 Millionen vor einem Jahr.

VINCI-FERROVIAL

Ein Joint Venture des französischen Bau- und Infrastukturkonzerns Vinci und des spanischen Konkurrenten Ferrovial hat einen Auftrag über 6 Milliarden kanadische Dollar (ca. 4,4 Milliarden Euro) für den Bau einer neuen U-Bahn-Linie in Toronto erhalten.

ZURICH INSURANCE

hat ihre gebuchten Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung in den ersten neun Monaten dank höherer Prämien in der Gewerbeversicherung um 13 Prozent auf 33,5 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das Jahresprämienäquivalent des Neugeschäfts in der Lebensversicherung belief sich auf 2,6 Milliarden Dollar, ein Rückgang gegenüber 2,75 Milliarden im Vorjahr.

KRYPTO-BÖRSEN

Die Krypto-Börse Binance wird wahrscheinlich aus dem Deal zum Kauf des kollabierenden Wettbewerbers FTX aussteigen. Nachdem Binance eine Due-Diligence-Prüfung bei FTX durchgeführt habe, sei das Unternehmen von einem großen Loch in den Büchern überrascht worden, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2022 01:37 ET (06:37 GMT)