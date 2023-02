MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Das französische Unternehmen deckelt in diesem Jahr die Spritpreise an seinen 3.400 Tankstellen. Der Preis für Diesel und Benzin werde in diesem Jahr 1,99 Euro nicht übersteigen, sagte Konzernchef Patrick Pouyanné.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2023 01:32 ET (06:32 GMT)