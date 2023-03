MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

ist im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht. Grund ist vor allem die Entkonsolidierung der Telecom Italia, nachdem die Trennung von Universal Music Group dem Konzern im Jahr 2021 einen Rekordgewinn beschwert hatte. Der Nettoverlust 2022 belief sich auf 1,01 Milliarden Euro, nach einem Nettogewinn von 24,69 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg derweil von 8,72 Milliarden auf 9,60 Milliarden Euro.

ELI LILLY

hat mit einem experimentellen Medikament zur Behandlung von Alzheimer einen Rückschlag erlitten. In einer Studie konnten Gedächtnisverluste bei gesunden älteren Menschen mit einem hohen Risiko, an Alzheimer zu erkranken, nicht verhindert werden.

PETROBRAS

sucht einen Partner für Projekte im Bereich Erneuerbare Energien. Der CEO des Energiekonzerns, Jean Paul Prates, hat sich in diese Woche mit anderen Chefs von Energieunternehmen getroffen, um mögliche Partnerschaften zu besprechen und die Nutzung der Öl - und Gasreserven zu verbessern, teilte das Unternehmen mit. Prates traf sich bisher mit den Chefs von BP, Petroliam Nasional, auch bekannt als Petronas, Totalenergies und Equinor während der CERAWeek, einer Veranstaltung der Energiebranche in Houston, so Petrobras.

MICROSOFT

hat für die geplante Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard ein weiteres Zugeständnis gemacht. Nach ähnlichen Vereinbarungen mit Nvidia und Nintendo, Activisions größte Spiele auf deren Plattformen anzubieten, ist der US-Softwarekonzern bereit, dies auch für die Playstation von Sony tun.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2023 01:34 ET (06:34 GMT)