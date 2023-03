MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Rainer Irle wird zum 1. Juli diesen Jahres neuer CFO bei AMS-Osram. CFO Ingo Bank werde das Unternehmen Ende April verlassen, teilte der Konzern mit.

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern trennt sich von der Mehrheit an dem La-Granja-Kupferprojekt in Peru, eines der größten unerschlossenen Kupfervorkommen der Welt. First Quantum Minerals übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Projekt. Das kanadische Unternehmen zahlt für eine Beteiligung von 55 Prozent 105 Millionen US-Dollar an Rio Tinto.

FORD

hat den Einstiegspreis für den vollelektrischen F-150 Lightning erneut erhöht, nachdem die Produktion und Auslieferung wegen eines Batterieproblems vorübergehend gestoppt worden war.

March 31, 2023 01:35 ET (05:35 GMT)