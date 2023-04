MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

ist mit einem stärker als erwarteten Gewinnplus ins neue Jahr gestartet und sieht sich auf dem Weg, die Jahresziele zu erreichen. Der Kreditgeber meldete einen Nettogewinn von 2,57 Milliarden Euro nach 2,54 Milliarden Euro im Vorjahresquartal und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 2,5 Milliarden Euro erwartet hatten. Der Gewinn wurde laut Santander durch das Wachstum der Kundenaktivität, der Qualität der Aktiva und der Kostenkontrolle unterstützt.

UBS

Hohe Rückstellungen für Rechtsfälle in den USA und niedrigere Erträge im Investmentbanking sowie im Asset Management haben der UBS im ersten Quartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Gleichzeitig konnte die Schweizer Bank, die vor der staatlich organisierten Übernahme der Credit Suisse für 3 Milliarden Franken steht, in der Vermögensverwaltung neue Kundengelder in Milliardenhöhe einwerben.

FIRST REPUBLIC

Das angeschlagene Vertrauen der Amerikaner in einige ihrer Regionalbanken hat der First Republic enorme Mittelabflüsse beschert. Die Kunden zogen zuletzt rund 100 Milliarden US-Dollar an Einlagen aus der Bank ab, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Die Bank will ihre Ausgaben nun drastisch reduzieren. Die Belegschaft soll um 20 bis 25 Prozent sinken. Die Mittelabflüsse hätten sich mittlerweile stabilisiert, so die Bank weiter.

JOHNSON & JOHNSON

Der US-Pharmakonzern strebt mit dem Börsengang seiner Consumer-Health-Sparte Kenvue einen Milliardenerlös an. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, will J&J über 3 Milliarden US-Dollar erlösen.

