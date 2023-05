MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat 394.000 seiner Aktien "Over the Counter (OTC)" zu einem Kurs von 20,40 Euro pro Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre verkauft. In einer separaten Mitteilung wurde bekanntgegeben, dass die Zahl der Stimmrechte der Basler AG auf 1.272.469 gesunken sei, entsprechend einem Aktienanteil von 4,04 (zuvor: 5,29) Prozent.

CECONOMY

reduzierte im zweiten Geschäftsquartal per Ende März den bereinigten operativen Verlust vor Zinsen nd Steuern (bereinigten EBIT-Verlust) auf minus 23 Millionen von minus 58 Millionen ein Jahr zuvor. Nach Steuern ergab sich ein höherer Verlust von minus 15 (Vj minus 7) Millionen Euro. Nach Steuern und Dritten betrug der den Aktionären zuzurechnende Verlust minus 0,10 (Vj minus 0,06) Euro je Aktie. Den Umsatz steigerte Ceconomy im Quartal auf 5,3 Milliarden Euro von 5,02 Milliarden. Währungs- und portfoliobereinigt betrug das Plus 6,4 Prozent (Vorjahr 18,8 Prozent). Für die Prognose im Gesamtjahr sieht sich das Unternehmen auf Kurs.

NAGARRO

Der IT-Dienstleister hält nach einem Blick auf die Geschäftsentwicklung in den ersten vier Monaten die Jahresprognose nicht mehr. Der Umsatz soll statt die angekündigten 1,020 Milliarden Euro nur 940 Millionen Euro erreichen.

STEICO

Udo Schramek, mittelbarer Mehrheitsaktionär und CEO von Steico, prüft strategische Optionen bezüglich seiner ihm zuzurechnenden Anteile an der Gesellschaft. Dies beinhalte auch die Möglichkeit eines Verkaufs einer Mehrheit der Aktien, bestätigte Steico entsprechende Medienberichte.

EVOTEC

hat einen "starken Start in das Jahr" gehabt mit mehreren Verlängerungen und Erweiterungen von Partnerschaften. Weitere Details zum Quartalsergebnis nannte das Unternehmen allerdings nicht. Evotec veröffentlichte den endgültigen Geschäftsbericht für 2022, der nach einem Hacker-Angriff verschoben werden musste. Die bislang genannten Ergebniskennziffern blieben unverändert. Evotec bestätigte die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2023.

DEUTSCHE BAHN

Nach Absage des Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sollen bei der Deutschen Bahn (DB) am Montag wieder zwei Drittel der geplanten Fernverkehrszüge fahren. Ab Dienstag sollen dann alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein.

GENERAL MOTORS

ruft in den USA fast eine Million Geländewagen in die Werkstätten, nachdem von den US-Behörden Bauteile moniert wurden, die auch bei anderen Herstellern wie Volkswagen verwendet wurden. Es gebe Bedenken, dass der Fahrer-Airbag beim Auslösen explodieren könnte, teilte der Detroiter Automobilhersteller mit. Der freiwillige Rückruf betrifft bestimmte Modelle der Marken Chevrolet Traverse, GMC Acadia und Buick Enclave aus den Modelljahren 2014 bis 2017.

ONEOK

will den kleineren Wettbewerber Magellan Midstream Partners für rund 14 Milliarden US-Dollar übernehmen. Damit würde eines der größten Unternehmen für den Transport und die Speicherung von Energie in den USA entstehen. Oneok bietet den Angaben zufolge 8,8 Milliarden Dollar in bar und will die Schulden von Magellan im Volumen von 5,1 Milliarden Dollar übernehmen. Der gebotene Preis von 67,50 Dollar je Aktie liege 22 Prozent über dem Schlusskurs der Magellan-Aktie vom Freitag.

TWITTER

Die Werbemanagerin Linda Yaccarino wird neue Chefin der Online-Plattform Twitter.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)