MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

ist nach einem gelungenen Jahresauftakt auch im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Sowohl die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse stiegen stark an, die Schätzungen der Analysten wurden geschlagen. Ein wichtiger Wachstumstreiber waren die signifikant gestiegenen Zinseinnahmen auf Kundengelder bei der Tochter Clearstream. Aufgrund der sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr und des Ausblicks auf den weiteren Jahresverlauf rechnet das Unternehmen nun damit, die Prognose für 2023 zu übertreffen. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22

Nettoerlöse 1.221 +20% 1.171 +15% 1.018

Operative Kosten 472 +9% 469 +9% 432

EBITDA 733 +25% 703 +20% 585

Ergebnis nach Steuern/Dritten 443 +30% 432 +27% 341

Ergebnis je Aktie unverwässert 2,41 +30% 2,31 +24% 1,86

RWE

Der Energiekonzern hat nach einer starken operativen Entwicklung im ersten Halbjahr die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Segment Wasser /Biomasse/Gas sowie der Unternehmensbereich Energiehandel haben in den ersten sechs Monaten ein außerordentlich gutes Ergebnis aufgrund einer starken operativen Performance erzielt, teilte die RWE AG mit. Das Dividendenziel von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 wurde bestätigt. Für das erste Halbjahr wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. VORAB*

. BEKANNTGABE PROG PROG

1H 1H23 ggVj 1H23 ggVj 1H22

Aussenumsatz k.A. -- k.A. -- 16.188

EBITDA bereinigt 4.500 +57% 4.242 +48% 2.858

EBIT bereinigt 3.500 +66% 3.197 +52% 2.104

Erg nach Steuern/Dritten k.A. -- k.A. -- 2.083

Erg je Aktie k.A. -- k.A. -- 3,08

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 2.600 +66% 2.294 +46% 1.566

Erg je Aktie bereinigt k.A. -- k.A. -- 2,32

* Gerundete Angaben des Unternehmens.

Veröffentlichung der endgültigen Halbjahreszahlen: 10. August.

UNIPER

passt nach einem außerordentlich starken Verlauf des ersten Halbjahres die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an. Der Energieversorger erwartet für die ersten sechs Monate ein starkes Ergebnis, das die sehr vorteilhaften Marktbedingungen widerspiegelt, heißt es in einer Mitteilung. Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen erwartet Uniper für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023 ein bereinigtes EBIT von 3,701 Milliarden Euro, nach einem Minus von 757 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der bereinigte Jahresüberschuss wird bei 2,487 Milliarden Euro gesehen, nach einem Minus von 490 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

ESSILORLUXOTTICA

Der Brillenhersteller hat Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert und seine Mittelfristziele bis 2026 bestätigt. Der Konzern erzielte einen Umsatz von Januar bis Juni von 12,85 Milliarden Euro, das entspricht einem währungsbereinigten Plus von 8 Prozent. Dabei legten im zweiten Quartal alle Geschäftsbereiche mit Ausnahme der US-Einzelhandelstochter Sun zu, die aufgrund der schwächeren Marktnachfrage eine negative Entwicklung verzeichnete.

LVMH

hat im ersten Halbjahr von dem anhaltenden Luxusboom profitiert. Der weltgrößte Luxusgüterkonzern steigerte seinen Gewinn kräftig und zeigte sich trotz der unsicheren Konjunkturaussichten zuversichtlich für den Rest des Jahres. Der Konzern steigerte den Umsatz in den ersten sechs Monaten um 15 Prozent auf 42,2 Milliarden Euro. Der Nettogewinn kletterte um 30 Prozent auf 18,5 Milliarden Euro.

TOTALENERGIES

hat im ostafrikanischen Uganda mit umstrittenen Bohrungen nach Erdöl begonnen. Wie im Februar 2022 beschlossen, hätten die Bohrungen im Rahmen des Projekts Tilenga unter dem Albertsee im Juli begonnen, teilte Totalenergies mit. Die Produktion soll 2025 starten.

VIVENDI

Die EU-Kommission untersucht mögliche Verstöße gegen die EU-Fusionskontrollverordnung im Rahmen der Übernahme von Lagardere durch Vivendi. Die Brüsseler Behörde hatte die Transkation am 9. Juni unter Auflagen genehmigt. Nun eröffnete sie eine formelle Untersuchung.

ALPHABET

hat im zweiten Quartal mit Umsatz und Nettogewinn die Markterwartungen übertroffen. Zudem hat Alphabet Chief Financial Officer Ruth Porat zur nächsten Präsidentin und Chief Investment Officer des Unternehmens sowie von Google ernannt. Für die Aktie von Alphabet ging es im nachbörslichen Handel um 6,4 Prozent nach oben.

MICROSOFT

hat im vierten Geschäftsquartal 2022/23 die Erwartungen der Analysten dank eines anhaltenden Wachstums im Cloud-Computing-Geschäft übertroffen. Allerdings hat sich das Umsatzwachstum im abgelaufenen Quartal aufgrund einer nachlassenden Software-Nachfrage verlangsamt.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Nettogewinn die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Allerdings enttäuschte der Ausblick des Technologieunternehmens.

VISA

hat von einem robusten Konsumverhalten seiner Kunden profitiert. Der Kreditkartenkonzern verdiente in seinem dritten Geschäftsquartal mehr als im Vorjahr und übertraf die Erwartungen der Analysten.

SK HYNIX

Die nur schleppende Erholung bei Speicherchips hat SK Hynix im zweiten Quartal den dritten Verlust in Folge beschert. Der südkoreanische Halbleiterhersteller kündigte an, seine Produktion von NAND-Speicherchips weiter zu senken.

===

