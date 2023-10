MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im dritten Quartal zwar mehr umgesetzt, netto aber etwas weniger verdient. Der Umsatz stieg im Quartal auf 1,326 Milliarden von 1,292 Milliarden Euro vor Jahresfrist, wie der Telekomdienstleister mitteilte. Das EBIT wuchs auf 278 (Vorjahr 273) Millionen Euro. Netto ging der Gewinn allerdings leicht auf 201 (205) Millionen Euro zurück. Telekom Austria (A1) bestätigte den bisherigen Ausblick für 2023.

BYD

Der chinesische Elektroautobauer rechnet für das dritte Quartal mit einer deutlichen Gewinnsteigerung. In einer Mitteilung für die Hongkonger Börse wird per Ende September ein Ergebnis nach Steuern zwischen 9,6 Milliarden und 11,6 Milliarden Yuan erwartet - nach 5,72 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum. Der Absatz von Fahrzeugen mit neuen Antrieben habe einen neuen Höchststand erreicht, "trotz des zunehmend verschärften Wettbewerbs in der Automobilindustrie im dritten Quartal", so BYD.

===

