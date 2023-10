MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

TEAMVIEWER

hat den Vertrag mit seinem CEO Oliver Steil vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Der Aufsichtsrat beschloss am Mittwoch, Steil für eine dritte Amtszeit bis Oktober 2028 zum Vorstandsvorsitzenden und CEO des Unternehmens zu bestellen.

KOENIG & BAUER

hat angesichts eines schwächer als erwartet verlaufenen Geschäfts die Ergebnisprognose gesenkt. Das Umsatzziel von 1,3 Milliarden Euro werde 2023 zwar erreicht werden, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht weiter eintrüben. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sieht Koenig & Bauer nun aber bei 25 bis 35 Millionen Euro. Bislang hatte das Unternehmen eine EBIT-Marge von 3 Prozent in Aussicht gestellt, was bei dem Umsatzziel ca. 39 Millionen Euro entsprochen hätte.

SÜSS MICROTEC

hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 erneut gesenkt. Dies habe bürokratische Gründe, teilte das Unternehmen mit. Die deutschen Zoll- und Ausfuhrkontrollbehörden hätten den Dokumentations- und Prüfungsaufwand für Auslieferungen nach China seit August 2023 deutlich intensiviert. Deshalb konnten fertige Anlagen im vergangenen Quartal nicht ausgeliefert und die entsprechenden Umsätze nicht realisiert werden.

BEFESA

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 289 +8% 284,7 +6% 268

EBITDA bereinigt* 42,0 -8% 45,9 0% 45,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten 7,3 -80% 14 -64% 37

Ergebnis je Aktie 0,18 -81% -- -- 0,93

Operativer Cashflow 21,7 +51% -- -- 14,4

Ausblick 2023 des Unternehmens - Prognose gesenkt:

- EBITDA bereinigt: Befesa erwartet nun rund 180 Mio. Euro (bisher: zwischen 200 und 230 Mio. Euro bzw. -7 bis +7% gegenüber Vorjahr)

BIKE24

hat seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 angesichts von Überkapazitäten und der sehr niedrigen Konsumstimmung erneut gesenkt. Für 2023 rechnet Bike24 jetzt mit einem Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von 11 bis 16 Prozent, zuletzt lag die Prognose bei einem Rückgang um 5 bis 10 Prozent. An der Prognose einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen minus 1 und plus 1 Prozent hält der Fahrrad-Online-Shop aber fest.

ELRINGKLINGER

hat im dritten Quartal weniger Umsatz erzielt, operativ auf bereinigter Basis jedoch mehr verdient. Für die Umsatzentwicklung auf Jahressicht zeigt sich das Unternehmen vorsichtiger. Wie Elring mitteilte, sanken die Umsatzerlöse im Quartal auf 451,6 Millionen Euro von 464,1 Millionen im Vorjahrszeitraum. Belastend wirkten laut Mitteilung Währungseffekte. Währungsbereinigt lag das organische Umsatzwachstum bei 0,7 Prozent bzw. 3,2 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 22,7 (Vorjahr: 18,5) Millionen Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge von 5,0 (4,0) Prozent.

KION

hat in den ersten neun Monaten auch unter dem Strich deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Gabelstapler-Hersteller reichte auch das Nettoergebnis nach, das im Berichtszeitraum bei 228,3 Millionen Euro lag und damit deutlich über dem Vergleichswert (Vorjahr: 66,9 Millionen Euro). Das auf die Aktionäre entfallende unverwässerte Ergebnis je Aktie stieg damit auf 1,70 (0,48) Euro.

SOFTWARE AG

hat ihre Prognose nach einem soliden dritten Quartal bestätigt. Das vom Finanzinvestor Silver Lake übernommene Unternehmen meldete für die Monate Juli bis September ein Umsatzwachstum von 3 bzw. währungsbereinigt 10 Prozent auf 228,7 Millionen Euro. Der Konzernproduktumsatz legte um 5 bzw. währungsbereinigt 12 Prozent auf 189,8 Millionen Euro zu. Das operative Ergebnis (EBITA, non-IFRS) stieg auf 58,5 von 29,9 Millionen Euro. Daraus resultierte eine operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) von 25,6 (13,5) Prozent.

WACKER CHEMIE

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 1.523 -29% 1.551 -27% 2.132

EBITDA 152 -67% 159 -65% 457

EBIT 49 -86% 47 -87% 351

Ergebnis nach Steuern 34 -87% 33 -87% 259

Ergebnis je Aktie 0,56 -89% 0,64 -87% 5,08

Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: bei rund 6,5 Mrd Euro

- EBITDA: zwischen 800 und 900 Mio Euro

BNP PARIBAS

hat im dritten Quartal trotz höherer Einnahmen weniger verdient und dabei unter steigenden Kosten gelitten. Die französische Bank erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 2,66 Milliarden Euro, verglichen mit 2,77 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Einnahmen stiegen um 4 Prozent auf 11,58 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 2,72 Milliarden Euro und Erträgen von 11,55 Milliarden Euro gerechnet.

CARREFOUR

hat im dritten Quartal seinen Umsatz gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. In den drei Monaten per Ende September stiegen die Erlöse auf vergleichbarer Basis um 9 Prozent auf 25,03 Milliarden Euro.

STELLANTIS

hat 1,5 Milliarden Euro in das chinesische Elektrofahrzeugunternehmen Leapmotor investiert. Stellantis hält nun einen Anteil von 20 Prozent an Leapmotor.

IBM

hat im dritten Quartal die Erwartungen des Markts deutlich übertroffen. Die Kunden des Unternehmens entschieden sich immer häufiger für die KI- und Datenplatform Watsonx, kommentierte IBM-CEO Arvind Krishna die Zahlen. Der Nettogewinn lag bei 1,7 Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatte IBM einen kräftigen Verlust von 3,2 Milliarden Dollar verzeichnet. Bereinigt um Einmalefekte lag der Gewinn je Aktie bei 2,20 Dollar, gegenüber 1,81 Dollar im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 14,8 Milliarden Dollar von 14,11 Milliarden. Analysten hatten den Umsatz auf 14,7 Milliarden Dollar geschätzt und das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 2,12 Dollar.

FORD

In den seit Wochen andauernden Streik der US-Autogewerkschaft UAW kommt Bewegung. Die Gewerkschaft hat eine Einigung mit Ford erzielt. Die Verhandlungen mit General Motors und Stellantis gehen unterdessen weiter. Die Vereinbarung, die noch von den UAW-Mitgliedern ratifiziert werden muss, sieht eine Lohnerhöhung um 25 Prozent über die Dauer des Vertrags von vier Jahren vor.

META

hat im dritten Quartal von einem starken Zuwachs bei digitaler Werbung profitiert. Umsatz und Ergebnis legten deutlich zu und übertrafen die Erwartungen. Im dritten Quartal verdiente Meta netto 11,6 Milliarden Dollar bzw 4,39 Dollar je Aktie. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn 4,4 Milliarden Dollar bzw 1,64 Dollar je Aktie betragen. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 34,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten den Umsatz auf 33,6 Milliarden und das Ergebnis je Aktie auf 3,64 Dollar geschätzt.

