MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

SIEMENS HEALTHINEERS

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23/24 ggVj 3Q23/24 ggVj 3Q22/23

Umsatz 5.423 +4% 5.537 +6% 5.201

Vergleichbares Umsatzwachstum 4,3 -- 6,6 -- 3,6

EBIT bereinigt 825 +9% 856 +13% 758

EBIT-Marge bereinigt 15,2 -- 15,5 -- 14,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 469 +5% 458 +3% 445

Ergebnis je Aktie 0,42 +5% 0,41 +2% 0,40

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,52 -5% 0,51 -7% 0,55

AUSBLICK 2023/24 - das Unternehmen bestätigt die Prognose und erwartet weiterhin:

- ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 4,5% und 6,5%, ohne Umsatzerlöse aus Corona-Tests zwischen 5,0% und 7,0%

- bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 2,10 Euro und 2,30 Euro

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, vergleichbares Umsatzwachstum und EBIT-Marge in Prozent

TEAMVIEWWER

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Billings 158 +5% 155 +2,7% 151

Umsatz 164 +6% 163 +5,6% 154

EBITDA bereinigt 68 +6% 65 +2,4% 64

EBITDA-Marge bereinigt 41 -- 40 -- 41

Ergebnis nach Steuern 27 -22% 26 -24% 34

Ergebnis je Aktie 0,16 -20% 0,15 -25% 0,20

AUSBLICK 2024 - das Unternehmen bestätigt die Prognose und erwartet weiterhin:

- Umsatz: bei 660 bis 685 Mio Euro (entspricht ca. 7 - 11% währungsbereinigt)

- bereinigte EBITDA-Marge: mindestens 43%

- Billings = fakturierte Umsätze

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

HSBC

hat im zweiten Quartal unter dem Strich weniger verdient. Die in London ansässige Bank kündigte einen Aktienrückkauf für bis zu 3 Milliarden US-Dollar an. Der Nettogewinn sank laut Mitteilung im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 6,40 Milliarden US-Dollar. Dies übertraf die Schätzung von 5,72 Milliarden US-Dollar in einer Umfrage unter Analysten.

L'OREAL

hat im ersten Halbjahr Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Das Wachstum in Regionen wie Europa und Nordamerika glich einen Umsatzrückgang auf dem chinesischen Markt aus. Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent auf 22,1 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 22 Milliarden gerechnet. Der operative Gewinn stieg um 8 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, was im Rahmen der Analystenerwartungen lag. Die Marge betrug damit 20,8 Prozent.

RIO TINTO

wird seine doppelte Börsennotierung in London und Sydney nicht aufgeben, da dies nach Ansicht des Vorstandsvorsitzenden des zweitgrößten Bergbauunternehmens der Welt den Wert für die Aktionäre zerstören würde. In den sechs Monaten bis Juni stieg der Nettogewinn auf 5,81 Milliarden US-Dollar von 5,12 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das zugrunde liegende Ergebnis belief sich auf 5,75 Milliarden US-Dollar, leicht unter den Konsenserwartungen von 5,79 Milliarden US-Dollar.

BOOKING.COM

muss in Spanien eine Kartellstrafe von 413 Millionen Euro zahlen. Das US-Reiseportal habe seine dominante Marktposition im spanischen Markt in den vergangenen fünf Jahren auf unfaire Weise ausgenutzt, teilte die Kartellbehörde des Landes, die CNMC mit.

AMD

Der Chiphersteller hat im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage profitiert. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen. Der Umsatz stieg im Quartal auf 5,84 von 5,36 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten 5,7 Milliarden erwartet. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 265 Millionen Dollar von 27 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,69 Dollar. Analysten hatten mit 0,57 Dollar gerechnet.

MICROSOFT

hat in seinem vierten Geschäftsquartal von einem starken Cloud-Wachstum profitiert. Analysten hatten her jedoch mehr erwartet. Der Umsatz kletterte im vierten Quartal auf im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 64,7 Milliarden US-Dollar. Im Azure-Cloud-Geschäft betrug das Wachstum 29 Prozent. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem Umsatz von 64,4 Milliarden Dollar und einem Wachstum bei Azure von gut 30 Prozent gerechnet. Der Nettogewinn stieg um 10 Prozent auf 22 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,95 Dollar. Die Analystenerwartung hatte auf 2,94 Dollar gelautet.

SAMSUNG

hat seinen Nettogewinn im zweiten Quartal dank einer starken Nachfrage nach Hochleistungschips fast versechsfacht. Wie der südkoreanische Elektronikkonzern bei Vorlage seiner endgültigen Quartalszahlen mitteilte, kletterte der Nettogewinn auf 9,841 Billionen Won - umgerechnet rund 7,11 Milliarden US-Dollar - von 1,724 Billionen Won im Vorjahreszeitraum. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 8,228 Billionen Won erwartet hatten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2024 01:40 ET (05:40 GMT)