MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat die Jahresprognose nach einem schwierigen ersten Halbjahr bestätigt. Das operative Ergebnis brach um fast ein Drittel ein. Die Assets under Management (AuM) sanken in den ersten sechs Monaten um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 56,0 Milliarden Euro. Das EBITDA sank auf 19,2 von 28,4 Millionen Euro, die EBITDA-Marge sank um 4,5 Prozent auf 13,8 Prozent. Patrizia erwartet 2024 weiterhin AuM zwischen 54,0 und 60,0 Milliarden Euro und ein EBITDA zwischen 30,0 und 60,0 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge zwischen 11,0 und 19,2 Prozent entspricht. Die Prognose geht davon aus, dass sich die Investitionstätigkeit der Kunden erst im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 beleben wird.

SINGULUS

verschiebt die Veröffentlichung des Halbjahresberichts, weil sich die Verhandlungen mit seinem chinesischen Großaktionär über eine Neuordnung der Finanzierung weiter hinziehen.

UBS

hat im zweiten Quartal mehr eingenommen und verdient als erwartet. Der Nettogewinn betrug 1,14 Milliarden Dollar nach mehr als 27 Milliarden Dollar im Vorjahr. Seinerzeit hatte die Bank infolge der Übernahme der Credit Suisse einen Buchgewinn von rund 29 Milliarden Dollar verzeichnet. Die Einnahmen stiegen auf 11,90 von 9,54 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von nur 528 Millionen und Einnahmen von 11,55 Milliarden Dollar gerechnet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2024 01:33 ET (05:33 GMT)