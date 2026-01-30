MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

30.01.2026 07:34:44

treibt seine Börsenpläne angesichts eines immer schärferen Wettbewerbs mit dem Konkurrenten Anthropic voran und trifft Vorbereitungen für einen Börsengang im vierten Quartal diesen Jahres, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten.

SANDISK

erzielte im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinn von 803 Millionen US-Dollar oder 5,15 US-Dollar je Aktie aus, verglichen mit einem Gewinn von 104 Millionen Dollar oder 72 Cent je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn lag bei 6,20 Dollar je Aktie und damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 3,62 Dollar je Aktie. Das Unternehmen hatte einen bereinigten Gewinn zwischen 3,00 und 3,40 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt. Der Umsatz sprang auf 3,03 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,88 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit einem Umsatz von 2,69 Milliarden Dollar gerechnet, und Sandisk hatte einen Umsatz zwischen 2,55 Milliarden und 2,65 Milliarden Dollar prognostiziert.

VISA

meldete für das erste Geschäftsquartal einen Gewinn von 5,85 Milliarden US-Dollar oder 3,03 Dollar je Aktie aus, verglichen mit 5,12 Milliarden Dollar oder 2,58 Dollar je Aktie im Vorjahr. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 3,17 Dollar und damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 3,14 Dollar. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 10,90 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten einen Umsatz von 10,69 Milliarden Dollar prognostiziert.

