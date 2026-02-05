MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

05.02.2026 07:30:50

stellt für sein viertes Geschäftsquartal 2025/26 einen Umsatzanstieg von rund 18 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar (plus/minus 50 Millionen Dollar) in Aussicht. Dies stellt eine Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 26 Prozent im dritten Geschäftsquartal dar. Das Unternehmen prognostizierte einen bereinigten Gewinn von 58 Cent, plus oder minus 4 Cent.

QUALCOMM

meldete für das erste Geschäftsquartal einen Gewinn von 3 Milliarden US-Dollar oder 2,78 Dollar je Aktie aus, verglichen mit 3,18 Milliarden Dollar oder 2,83 Dollar je Aktie im Vorjahr. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der Gewinn je Aktie bei 3,50 Dollar und damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 3,39 Dollar. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 12,25 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Umsatz von 12,13 Milliarden Dollar prognostiziert.

