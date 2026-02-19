MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im vergangenen Jahr seine selbst gesteckten Ziele erreicht und will seinen Kurs des profitablen Wachstums im laufenden Jahr fortsetzen. Im laufenden Jahr strebt Krones ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 10,7 bis 11,1 Prozent und einem ROCE von 19 bis 20 Prozent an. Laut Krones zogen Auftragseingang und Umsatz im vierten Quartal stark an. So stiegen das Ordervolumen um 8,6 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro und der Umsatz um 9,7 Prozent auf 1,556 Milliarden. Für das Gesamtjahr 2025 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj25 ggVj Gj25 ggVj Gj24

Auftragseingang 5.565 +2% 5.627 +3% 5.461

Umsatz 5.664 +7% 5.693 +8% 5.294

EBITDA 602 +12% 602 +12% 537

EBITDA-Marge 10,6 -- 10,6 -- 10,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 299 +8% 311 +12% 277

Ergebnis je Aktie 9,45 +8% 9,83 +12% 8,77

ORANGE

hat im vierten Quartal das EBITDAAL von 3,23 auf 3,36 Milliarden Euro gesteigert, den Umsatz von 10,33 auf 10,55 Milliarden Euro. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen erstellten Konsens einen Umsatz von 10,38 Milliarden Euro und ein EBITDAAL von 3,33 Milliarden Euro prognostiziert. Die Dividende soll 75 Cent je Aktie betragen.

RIO TINTO

hat einen Rückgang des Jahresnettogewinns um 14 Prozent gemeldet. Die Ausschüttung für das Gesamtjahr an die Aktionäre blieb jedoch unverändert, da der bereinigte Gewinn stabil war.

ZURICH INSURANCE

hat nach eigenen Angaben in allen Geschäftsbereichen ein Rekordjahresergebnis erzielt. Damit sei der KOnzern auf Kurs, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Zurich meldete für 2025 einen Anstieg des Nettogewinns um 17 Prozent auf 6,80 Milliarden US-Dollar. Die vom Unternehmen erstellte Konsensschätzung hatte bei 6,53 Milliarden Dollar gelegen. Der Betriebsgewinn - eine von Analysten und Investoren viel beachtete Kennzahl - belief sich auf 8,86 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt über der Konsensschätzung von 8,76 Milliarden Dollar.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

