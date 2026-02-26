MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Nachfolgend die Zahlen und die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR 2025 Gj25 ggVj Gj25 ggVj Gj24

Auftragseingang 11.705 +13% 11.839 +15% 10.321

Umsatz 11.297 -2% 11.241 -2% 11.503

EBIT bereinigt 789 -14% 795 -13% 917

EBIT-Marge bereinigt 7,0 -- 7,1 -- 8,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 230 -36% 238 -34% 360

Ergebnis je Aktie 1,75 -36% 1,82 -34% 2,75

Free Cashflow 709 +1% 587 -16% 702

Dividende je Aktie 0,62 -24% 0,64 -22% 0,82

Kion hat im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur wie erwartet deutlich weniger verdient, rechnet für 2026 aber wieder mit moderatem Umsatzwachstum und einem deutlich steigenden operativen Gewinn. Basis dafür sind der zuletzt starke Auftragseingang und die Sparmaßnahmen. Die Aktionäre müssen sich mit einer deutlich niedrigeren Dividende begnügen. Vorgeschlagen sind 62 statt wie im Vorjahr 82 Cent je Aktie. 2026 kalkuliert Kion mit einem Umsatz zwischen 11,4 und 12,3 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT zwischen 850 Millionen und 1,04 Milliarden Euro.

GERRESHEIMER

Die Bafin will die im September 2025 eingeleitete Anlassprüfung des offengelegten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/2024 erweitern und zudem eine Anlassprüfung des veröffentlichten verkürzten Konzernzwischenabschlusses für den Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis zum 31. Mai 2025 einleiten.

NORMA

legt ein Aktienrückkaufprogramm auf und kauft eigene Aktien für bis zu 52,9 Millionen Euro zurück. Insgesamt will das Unternehmen bis zu 3,19 Millionen Aktien zum Preis von 16,59 Euro das Stück erwerben. Das entspricht 10 Prozent des Grundkapitals.

PIRELLI

rechnet für dieses Jahr mit einer weitgehend stabilen Entwicklung, nachdem das Unternehmen seine Ziele für 2025 erreicht hat. Der Reifenhersteller erzielte 2025 einen Umsatz von 6,78 Milliarden Euro. Dieser lag auf Vorjahresniveau, entsprach aber der Unternehmensprognose und übertraf die Erwartungen der Analysten leicht. Die bereinigte operative Marge lag im Gesamtjahr bei 16 Prozent, nach 15,7 Prozent im Vorjahr, und entsprach damit ebenfalls der Unternehmensprognose.

SALESFORCE

hat einen Quartalsgewinn von 1,87 (Vorjahr: 1,82) Milliarden Dollar erzielt. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte laut Factset 3,81 Dollar und übertraf die Konsensschätzung von 3,05 Dollar. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 11,20 Milliarden Dollar. Analysten hatten 11,19 Milliarden Dollar prognostiziert. Salesforce rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum, das in etwa der Rate des Vorjahres entspricht. CEO Marc Benioff sagte, er lasse sich von dem Ausverkauf bei Softwareunternehmen in den letzten Wochen nicht beirren. Dieser sei von der Sorge getrieben gewesen, dass KI-Unternehmen Softwaredienste ersetzen würden. "Dies ist nicht unsere erste SaaS-Apokalypse", sagte Benioff. Für das neue Geschäftsjahr erwartet Salesforce einen Jahresumsatz von 45,8 bis 46,2 Milliarden Dollar, während Analysten bislang 46,11 Milliarden prognostizierten. Das Unternehmen rechnet mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 13,11 bis 13,19 Dollar. Die Konsenserwartung liegt bei 13,15 Dollar.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)