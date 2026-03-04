MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

04.03.2026 07:35:51

Der Autozulieferer startet ein neues Personalabbauprogramm in der Konzernverwaltung, in der deutschlandweit 4.500 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten beschäftigt sind. ZF bestätigt eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat, nach der gemeinsam "Zielkorridore für eine notwendige Verschlankung der Zentralressorts" definiert werden sollen. Betroffen seien Bereiche wie das Personalwesen, Finanzen, Vertrieb, Marketing und Kommunikation, Einkauf oder auch die Qualitätssicherung. Das neue Personalabbauprogramm nennt keine festen Abbauzahlen.

