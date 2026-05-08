MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat für sein drittes Geschäftsquartal einen Umsatzanstieg gemeldet. Getragen wurde dieser von anhaltendem Wachstum in den Sparten Dow Jones, HarperCollins Publishers und den digitalen Immobiliendienstleistungen. Das Medienunternehmen teilte mit, der Umsatz sei in dem am 31. März beendeten Quartal um 9 Prozent auf fast 2,2 Milliarden US-Dollar gestiegen und habe damit die Analystenerwartungen übertroffen. Das Segmentergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich um 18 Prozent auf 343 Millionen Dollar. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg um 13 Prozent auf 121 Millionen Dollar. Je Aktie stieg der den Aktionären zurechenbare Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 16 Cent von 14 Cent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 21 Cent, während von Factset befragte Analysten einen bereinigten Gewinn von 19 Cent je Aktie erwartet hatten.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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May 08, 2026 01:55 ET (05:55 GMT)