MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat einen weiteren Kunden für seine Graviton-Chips gewonnen. Das Cloudspeicher-Unternehmen Snowflake will in den nächsten fünf Jahren 6 Milliarden US-Dollar für den Zugang zu Amazons Graviton-Chips in AWS-Rechenzentren zahlen. Mit dem am Mittwoch angekündigten Deal wird Snowflake einer der größten Kunden von AWS für CPU-basiertes Computing. Die Snowflake-Aktie stieg nachbörslich um 35 Prozent.

HP

verzeichnete im zweiten Geschäftsquartal einen Anstieg bei Gewinn und Umsatz. Das Unternehmen teilte jedoch mit, dass es für dieses Jahr eine geringere Profitabilität erwarte als zuvor prognostiziert. Im zweiten Quartal betrug der Gewinn 450 Millionen Dollar oder 49 Cent je Aktie. Im Vorjahr hatte dieser bei 406 Millionen Dollar oder 42 Cent je Aktie gelegen. Bereinigt um bestimmte einmalige Posten verzeichnete HP einen bereinigten Gewinn von 86 Cent je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 71 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg von 13,22 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 14,41 Milliarden Dollar. Damit übertraf er laut Factset die Analystenerwartungen von 13,99 Milliarden Dollar.

SALESFORCE

meldete für das am 30. April beendete erste Quartal einen Gewinn von 2,11 Milliarden US-Dollar oder 2,42 Dollar je Aktie, verglichen mit 1,54 Milliarden Dollar oder 1,59 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der Gewinn je Aktie bei 3,88 Dollar. Analysten hatten laut Factset mit 3,13 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 11,13 Milliarden Dollar. Analysten, die von Factset befragt wurden, hatten einen Umsatz von 11,05 Milliarden Dollar prognostiziert. Der Umsatz enthielt einen Beitrag von 444 Millionen Dollar von Informatica, das Salesforce im November 2025 übernommen hat.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)