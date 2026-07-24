MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

setzt die Trendwende fort. Dies belegt der Ergebnisbericht für das zweite Quartal, der die Erwartungen der Anleger deutlich übertraf. Der Chiphersteller meldete für das Juni-Quartal einen Umsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und übertrifft die Schätzungen der Analysten um 11 Prozent. Für das September-Quartal prognostiziert Intel einen Umsatz zwischen 15,8 Milliarden und 16,8 Milliarden Dollar, was deutlich über den von Analysten erwarteten 15,1 Milliarden Dollar liegt. Die Aktie stieg nach Börsenschluss um bis zu 13 Prozent, gab aber einen Teil dieser Gewinne wieder ab. Intel hob seine Prognose für die Investitionsausgaben für dieses Jahr auf mehr als 20 Milliarden Dollar an, von zuvor 18 Milliarden Dollar, und teilte mit, dass die Investitionen im nächsten Jahr "deutlich über" dem diesjährigen Niveau liegen werden.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)