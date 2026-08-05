MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die schrittweise Übernahme der Commerzbank durch Unicredit hat eine wichtige behördliche Hürde genommen. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin teilte der italienischen Bank mit, dass ihr Antrag auf eine Mehrheitsbeteiligung weiterbearbeitet werden kann. Die Bafin habe Unicredit Ende Juli mitgeteilt, dass der Antrag der italienischen Bank zur Aufstockung seines Anteils an der Commerzbank vollständig sei, teilten mit der Angelegenheit vertraute Personen mit. (Handelsblatt)

DHL

hat nach den ausführlichen Ergebnissen im zweiten Quartal den Umsatz um 13 Prozent (vorläufig mehr als 10 Prozent) gesteigert auch unter dem Strich bei den Gewinnen deutlich zugelegt und überproportional zweistellige Wachstumsraten verzeichnet. Das Aktienrückkaufprogramm wurde um 500 Millionen Euro auf bis zu 6,5 Milliarden Euro aufgestockt und bis Ende 2027 verlängert. Das Ziel von 3 Milliarden Euro Free Cashflow im Gesamtjahr hat der Konzern bestätigt. Der Logistikkonzern hat im zweiten Quartal nach Steuern und Dritten 1,01 Milliarden Euro verdient, verglichen mit 815 Millionen ein Jahr zuvor. Je Aktie unverwässert betrug der Gewinn 0,91 Euro nach 0,72 Euro. Der freie Cashflow (ohne M&A) stieg auf 569 Millionen Euro von 329 Millionen im Vorjahr. Der operative Gewinn EBIT kletterte um 30 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich auf 8,3 Prozent von 7,2 Prozent im Vorjahr. Der Umsatz betrug 22,37 Milliarden Euro nach 19,83 Milliarden im Vorjahresquartal.

MOSS

Das Berliner Fintech Moss hat bei Investoren frisches Geld für seine Expansion eingesammelt und dabei erstmals eine Bewertung von einer Milliarde Euro erzielt. Das sagte Firmenchef und Mitgründer Ante Spittler dem Handelsblatt vorab. "Die neue Finanzierungsrunde über 30 Millionen Euro gibt uns zusätzlichen Spielraum für weitere Investitionen, insbesondere für den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz." Moss bietet Firmenkreditkarten an sowie eine digitale Plattform, über die Mittelständler ihre Ausgaben managen und ihre Finanzbuchhaltung führen können. Dabei setzt das 2019 gegründete Unternehmen seit einiger Zeit verstärkt KI-Lösungen ein. (Handelsblatt)

SIEMENS ENERGY

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25/26 ggVj 3Q25/26 ggVj 3Q24/25

Auftragseingang Konzern 17.926 +8% 16.840 +1% 16.613

-Gas Services 9.967 +61% 8.474 +37% 6.180

-Grid Technologies 5.367 +27% 5.536 +31% 4.218

-Transformation of Industry 1.809 +33% 1.433 +6% 1.356

-Siemens Gamesa 1.050 -79% 1.577 -68% 4.890

Umsatz Konzern 11.447 +17% 11.221 +15% 9.745

-Gas Services 3.756 +20% 3.660 +17% 3.118

-Grid Technologies 3.624 +29% 3.629 +29% 2.819

-Transformation of Industry 1.527 +12% 1.448 +6% 1.361

-Siemens Gamesa 2.743 +9% 2.607 +4% 2.506

Ergebnis bereinigt Konzern 1.623 +227% 1.380 +178% 497

-Gas Services 648 +60% 573 +41% 406

-Grid Technologies 722 +61% 714 +59% 448

-Transformation of Industry 218 +39% 174 +11% 157

-Siemens Gamesa 75 -- 17 -- -438

Ergebnis-Marge bereinigt 14,2 -- 12,3 -- 5,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.083 +76% 967 +57% 615

Ergebnis je Aktie 1,28 +80% 1,13 +59% 0,71

AUSBLICK Gj 2025/26 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- Umsatzwachstum: in einer Bandbreite von 14% bis 16%

- Ergebnis-Marge vor Sondereffekten: zwischen 10% und 12%

- Ergebnis nach Steuern: rund 4 Mrd Euro

- Free Cashflow vor Steuern: rund 8 Mrd Euro

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

VONOVIA

BERICHTET PROG PROG

1H 1H26 ggVj 1H26 ggVj 1H25

EBITDA bereinigt total* 1.457 +2% 1.433 +1% 1.422

Ergebnis vor Steuern bereinigt* 962 -3% 939 -5% 988

Ergebnis vor Steuern ber pro Aktie* 1,13 -6% 1,11 -7% 1,20

Ergebnis nach Steuern* 1.065 +34% -- -- 795

Ergebnis nach Steuern/Dritten 947 +18% -- -- 802

Ergebnis je Aktie unverwässert* 1,12 +17% -- -- 0,96

Operating Free Cashflow 608 -45% 647 -42% 1.113

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- EBITDA bereinigt total: 2,95 bis 3,05 Mrd Euro

- Ergebnis vor Steuern bereinigt: 1,9 bis 2,0 Mrd Euro

- bereinigtes Ergebnis für die Aktionäre: 1,4 bis 1,5 Mrd Euro

AUSBLICK 2028 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- EBITDA bereinigt total: 3,2 bis 3,5 Mrd Euro

* fortgeführte Geschäftsbereiche

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro;

NOVO NORDISK

hat im zweiten Quartal den bereinigten Umsatz im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 78,49 Milliarden Dänische Kronen gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn sei unterdessen um 11 Prozent auf 33,39 Milliarden Kronen gewachsen. Der dänische Pharmakonzern teilte ferner mit, dass der Jahresumsatz und der operative Gewinn weniger stark als bisher erwartet sinken dürften.

AMD

hat für das Quartal einen Umsatz von 11,5 Milliarden US-Dollar ausgewiesen und damit die Erwartungen der Analysten sowie die Prognose des Unternehmens knapp übertroffen. Analysten hatten mit einem Quartalsumsatz von 11,3 Milliarden Dollar gerechnet. Der Chiphersteller meldete das fünfte Rekordquartal in Folge bei den Verkäufen seiner wichtigsten Prozessoren, da der Aufstieg von Agenten der künstlichen Intelligenz (KI) weiterhin eine beispiellose Nachfragewelle antreibt. Das Unternehmen wies für das Quartal einen Nettogewinn von 2,3 Milliarden Dollar aus und übertraf damit die erwarteten 1,7 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis lag mit 2 Milliarden Dollar leicht unter den Erwartungen der Analysten.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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August 05, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)