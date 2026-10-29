MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat nach spürbaren Ergebnisverbesserungen in den ersten neun Monaten dieses Jahres die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, plant er nun mit einem EBITDA VX zwischen 800 und 875 Millionen Euro nach zuvor in Aussicht gestellten 725 bis 825 Millionen. Das EBT VX sieht Salzgitter in diesem Jahr nun bei 400 bis 475 Millionen Euro nach bislang 325 bis 425 Millionen. Die Umsatzporgnose lautet unverändert auf rund 10 Milliarden Euro. In den Monaten Januar bis September stieg der Außenumsatz nach vorläufigen Berechnungen auf 7,3 von 6,9 Milliarden Euro vor einem Jahr. Das EBITDA VX erreichte 659 Millionen Euro nach 224 Millionen Euro EBITDA im Vorjahr, und das EBT VX 353 Millionen Euro nach minus 72,7 Millionen Euro EBT vor Jahresfrist. Darin enthalten ist ein Beitrag von 252 (Vorjahr 83,5) Millionen Euro aus der Beteiligung an Aurubis.

BEFESA

hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr verdient. Wie das Unternehmen mitteilte, wuchsen die Umsatzerlöse leicht um 1 Prozent auf 901 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg überproportional um 10 Prozent auf 192 Millionen Euro. Im dritten Quartal erhöhte sich das bereinigte EBITDA ebenfalls um 10 Prozent auf 68 Millionen Euro, während sich die bereinigte EBITDA-Marge leicht auf 22 von 21 Prozent im Vorjahr verbesserte. Getragen wurde die Ergebnissteigerung laut Befesa insbesondere durch höhere Zinkpreise sowie die Erholung der Margen im Sekundäraluminiumgeschäft.

REDCARE PHARMACY

hat im dritten Quartal von einem deutlichen Wachstum des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland profitiert. Den Ausblick bestätigte das Unternehmen. Der Umsatz betrug im dritten Quartal 847 Millionen Euro nach 719 Millionen im Vorjahr. Allein der Rx-Umsatz kletterte um 31 Prozent, in Deutschland zog er sogar um 56 Prozent an. Der Umsatz mit rezeptfreien Produkten legte konzernweit um 13 Prozent zu. Das bereinigte EBITDA zog auf 29 Millionen Euro von 17 Millionen an. Die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge rückte auf 3,4 von 2,4 Prozent vor. Der Nettogewinn belief sich auf 1 Million Euro.

VONOVIA

BERICHTET PROG PROG

9MON 9M26 ggVj 9M26 ggVj 9M25

EBITDA bereinigt total* 2.190 +3% 2.216 +5% 2.118

Ergebnis vor Steuern bereinigt* 1.410 -3% 1.465 +0,3% 1.460

Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 1.120 -7% -- -- 1.201

* fortgeführte Geschäftsbereiche

* fortgeführte Geschäftsbereiche

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro;

WACKER CHEMIE

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 1.466 +9% 1.474 +10% 1.340

EBITDA 217 +94% 213 +91% 112

EBIT 103 -- 91 -- -20

Ergebnis nach Steuern 87 -- 47 -- -82

Ergebnis je Aktie 1,68 -- 0,86 -- -1,73

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich

- EBITDA: 625 bis 750 Mio Euro

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro;

BBVA

hat für das dritte Quartal einen höheren Nettogewinn ausgewiesen, nachdem eine starke Kreditvergabe in ihren spanischen und mexikanischen Kernmärkten das Ertragswachstum ankurbelte. Der Nettogewinn für das Quartal lag bei 3,015 Milliarden Euro verglichen mit 2,53 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten einen Gewinn von 3,01 Milliarden Euro prognostiziert. Die Gesamterträge kletterten um 20 Prozent auf 10,91 Milliarden Euro.

SOCIETE GENERALE

hat im dritten Quartal einen Nettogewinn erzielt, der die Markterwartungen trotz eines volatilen makroökonomischen Umfelds in ihrem Heimatland übertroffen hat. Der Kreditgeber meldete für den Dreimonatszeitraum einen Nettogewinn von 1,89 Milliarden Euro. Dies stellt einen Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar, der auf höhere Erträge und niedrigere Kosten zurückzuführen ist. Die Nettobankerträge stiegen um 7,8 Prozent auf 7,17 Milliarden Euro. Für das Jahr 2026 erwartet die Bank ein Umsatzwachstum von mehr als 2 Prozent und einen Kostenrückgang von rund 4 Prozent.

ALPHABET

Künstliche Intelligenz treibt das Wachstum von Google an mehreren Fronten voran, aber das Unternehmen sucht noch nach Wegen, dies in schnellere Umsätze in seinem Kerngeschäft mit der Websuche umzusetzen. Die mächtige Werbemaschine von Google verfehlte im dritten Quartal die Schätzungen der Analysten. Dies zog den freien Cashflow des Unternehmens nach unten und ließ die Aktie im nachbörslichen Handel um etwa 10 Prozent fallen.

MICROSOFT

Das Cloud-Geschäft verzeichnete im jüngsten Quartal des Unternehmens weiterhin ein beschleunigtes Wachstum. Dies trug zu einem höheren Gewinn bei und dämpfte die Sorgen über potenzielle Renditen aus dem Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI).

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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October 29, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)