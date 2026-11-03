MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

muss ihren Ausblick für das bereinigte EBIT abermals nach unten korrigieren. "Angesichts des fortgeschrittenen Jahresverlaufs und der höheren Treibstoffkosten konkretisieren wir unsere Ergebnisprognose auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro", sagte Finanzvorstand Till Streichert laut Mitteilung. Bislang hatte das obere Ende der Spanne bei 2,2 Milliarden Euro gelegen. Im Vorjahr hat die Lufthansa operativ 1,96 Milliarden Euro verdient. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 12.240 +9% 12.079 +8% 11.199

EBIT bereinigt 1.407 +6% 1.368 +3% 1.331

EBIT-Marge bereinigt 11,5 -- 11,3 -- 11,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.257 +30% 1.063 +10% 966

Ergebnis je Aktie 1,05 +30% 0,89 +10% 0,81

Free Cashflow bereinigt 793 -3% -- -- 818

TEAMVIEWER

hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Wie das Softwareunternehmen mitteilte, verzögern sich größere Abschlüsse. Außerdem dämpfe die wirtschaftliche Unsicherheit in Europa die Aussichten für das vierte Quartal. Die Margenprognose wurde bestätigt. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 185 -4% 188 -2% 192

EBITDA bereinigt 79 -10% 80 -9% 88

EBITDA-Marge bereinigt 42,8 -6% 41,6 -- 45,7

Ergebnis nach Steuern 36 -- 34 +17% 29

Ergebnis je Aktie 0,23 +28% 0,20 +11% 0,18

GALDERMA

Finanzchef Luigi La Corte wird das Unternehmen verlassen, um eine "bedeutende" neue Möglichkeit anderswo zu verfolgen. Er werde aber noch für eine Übergangszeit bleiben. La Corte war erst im April zu Galderma gekommen und übernahm den CFO-Posten im Mai.

APPLE

Die Wachstumsmaschine von Apple gerät ins Stocken, aber Preiserhöhungen ermöglichten es dem iPhone-Konzern, die Erwartungen der Analysten im vierten Geschäftsquartal knapp zu übertreffen. Apple prognostiziert zudem, dass sich das margenstarke Dienstleistungsgeschäft im laufenden Quartal weiter verlangsamen und die viel beachtete Bruttomarge weiter sinken werde.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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November 03, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)