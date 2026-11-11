11.11.2026 07:36:12

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

Die Alibaba Group bereitet die Notierung ihrer Chip-Sparte in Hongkong vor. Dies stellt einen entscheidenden Moment im Rahmen ihrer milliardenschweren Vorstöße in den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) dar. In dem Börsengang, der noch der Genehmigung der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörden bedarf, könnte T-Head Schätzungen von Nomura zufolge mit 85 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 01:36 ET (06:36 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen