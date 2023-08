MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -4

hat im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch den bereinigten operativen Gewinn deutlich gesteigert. Unter dem Strich fiel aber wegen Wertminderungen ein Verlust an. Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte der Autozulieferer. In den drei Monaten steigerte Vitesco den Konzernumsatz um gut ein Zehntel auf 2,44 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg auf 76,3 Millionen von 34,9 Millionen Euro, die Marge betrug entsprechend 3,1 nach 1,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich liegt der Fehlbetrag, vor allem wegen Wertminderungen aus dem Verkauf von Randgeschäften, bei 64,5 Millionen Euro.

WALT DISNEY

hat im dritten Quartal in seinem Streaming-Geschäft weit weniger Verlust geschrieben als in den vorangegangenen Zeiträumen. Jedoch verlor das Flaggschiff, der Streaming-Dienst Disney+, das zweite Quartal in Folge Abonnenten.

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres kündigte der Unterhaltungskonzern eine Runde Preiserhöhungen für seine Streamingprodukte an. Die Preise für die werbefreien Versionen von Disney+ und Hulu steigen jeweils um mehr als 20 Prozent. Außerdem will Disney ähnlich wie Konkurrent Netflix gegen Trittbrettfahrer vorgehen.

