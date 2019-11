Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bei dem Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sieht es offenbar nach einer Entspannung aus. Wie mit den Verhandlungen betraute Personen sagten, würden beide Seiten im Rahmen eines vorläufigen Abkommens erwägen, dass einige verhängte Strafzölle wieder zurückgenommen werden sollen. China und die USA sollen sich im Prinzip auf ein "Phase-1-Abkommen" geeinigt haben. US-Präsident Donald Trump bezeichnete dies als die erste von mehreren Phasen auf dem Weg zu einer Beilegung des Zollstreits. "Beide Regierungen müssen etwas geben, um auch etwas zu bekommen", sagte Myron Brilliant, Executive Vice President und Leiter der Abteilung für internationale Angelegenheiten der US-Handelskammer, der die Verhandlungen aufmerksam verfolgt. "Die beiden Seiten stehen kurz vor einer Einigung, aber es liegt an Trump, hier die endgültige Entscheidung zu treffen", meinte Brilliant.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die chinesische Zentralbank hat seinen einjährigen Leitzins aufgrund der konjunkturellen Abschwächung gesenkt, um dadurch die Finanzierungskosten für Unternehmen zu senken. Die People's Bank of China teilte mit, dass sie den einjährigen mittelfristigen Kreditrahmen (MLF) von 3,3 Prozent auf 3,25 Prozent senken wird. Das Kreditinstrument, welches von den Währungshütern verwendet wird, um Liquidität in das Bankensystem zu pumpen, hat einen starken Einfluss auf die Loan Prime Rate (LPR), dem erst kürzlich neu eingeführten Leitzins. Die LPR wurde Ende August überarbeitet, um die Kreditpolitik der Zentralbank besser an die Marktbedingungen anzupassen. Die Notenbank hat 400 Milliarden Yuan (rund 57 Milliarden US-Dollar) an liquiden Mittel über die Kreditfazilität in das Bankensystem eingebracht. Dies entspricht dem gleichen Kreditvolumen, das an diesem Tag fällig wurde. Seit 2015 hat die Zentralbank die Leitzinsen nicht gesenkt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Es veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Handelsbilanz September

PROGNOSE: -52,20 Mrd USD

zuvor: -54,90 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2.

Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1.Veröff.: 51,0

zuvor: 50,9

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 53,5 Punkte

zuvor: 52,6 Punkte

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 3.082,00 +0,20%

Nikkei-225 23.251,99 +1,76%

Hang-Seng-Index 27.608,24 +0,22%

Kospi 2.139,79 +0,45%

Schanghai-Composite 2.989,14 +0,46%

S&P/ASX 200 6.697,10 +0,15%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte folgen den US-Pendants nach oben, nachdem diese auf Rekordniveau geschlossen hatten. Gestützt wird die Stimmung weiter von Fortschritten im US-chinesischen Handelsstreit. Beide Kontrahenten prüfen offenbar, bereits bestehende Zölle zum Teil zurückzufahren, um einem Handelsabkommen den Weg zu ebnen. Positiv kommt zudem an, dass die chinesische Zentralbank ihren einjährigen Leitzins aufgrund der konjunkturellen Abschwächung gesenkt hat. Nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn führt der Nikkei-225 das Feld an. Händler verweisen zudem auf die Stärke des US-Elektroniksektors. TDK ziehen um 6,2 Prozent und Sony um 1,3 Prozent an. Rückenwind erfährt der japanische Aktienmarkt auch von der Devisenseite, wo der Yen deutlich nachgibt. In China geht es gemächlicher nach oben, nachdem Hongkong zunächst sogar im Minus gestartet war. Wegen der Unruhen verbuchte der Markit-Einkaufsmanagerindex für Hongkong den schärfsten Einbruch seit Beginn der Datenreihe vor 21 Jahren. Allerdings legte die Beschäftigung nach Monaten des Siechtums wieder zu. In Australien zeigte sich der S&P/ASX-200 gut behauptet. Die australische Notenbank hatte ihren Leitzins unangetastet belassen, was auch den Markterwartungen entsprochen hatte. Überrascht hat dagegen der positive Wirtschaftsausblick der Notenbanker. Nach schwachen Geschäftszahlen von Westpac verlor die Aktie in Sydney 2,6 Prozent und zeigte sich damit von deutlich höheren Anfangsverlusten erholt. Die Bank hatte eine Kapitalerhöhung angekündigt. Zudem wurde die Dividende gestutzt. Die Aktie war aufgrund der Kapitalerhöhung am Vortag vom Handel ausgesetzt.

US-NACHBÖRSE

Marriott verbuchte einen 23-prozentigen Gewinneinbruch im dritten Quartal und senkte den Ausblick für die Einnahmen pro Zimmer. Der Kurs sank um 1,7 Prozent. Adobe legten um 4,3 Prozent zu. Die Softwareschmiede hatte die Markterwartungen der Wall Street für die Geschäftsentwicklung 2020 geschlagen. Shake Shack brachen um 16 Prozent ein, nachdem der Restaurantkettenbetreiber zwar die Markterwartungen gewinnseitig übertroffen, jene für die flächenbereinigten Umsätze aber verfehlt hatte. Auch der Ausblick enttäuschte. Chegg schossen dagegen um 13,9 Prozent nach oben. Die Gesellschaft toppte auf der Gewinnseite die Marktvorhersagen und hob zugleich die Jahresprognose an. RingCentral legten um 9 Prozent zu. Der Cloud-Computing-Anbieter schlug auf bereinigter Basis die Gewinn- und Erlösprojektionen. Auch der Jahresausblick wurde angehoben. Bei Blackberry kehrt Präsident und COO Bryan Palma dem Software-Unternehmen den Rücken. Palma war erst im Januar bestellt worden. Die Titel sanken um 0,4 Prozent auf 5,59 Dollar. Prudential ermäßigten sich um 2,2 Prozent, obwohl die Geschäftszahlen auf den ersten Blick besser als erwartet ausgefallen waren. Die Aktie war im regulären Geschäft um 1,7 Prozent geklettert. Groupon rutschten um 7,7 Prozent ab. Der Gutscheinvermittler hatte die Umsatzhoffnungen des Marktes enttäuscht. Mosaic sanken um 5,1 Prozent. Der Düngemittelspezialist rutschte im dritten Quartal auf Jahressicht in die Verlustzone und passte die Gesamtjahresprognose an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.462,11 0,42 114,75 17,72

S&P-500 3.078,27 0,37 11,36 22,79

Nasdaq-Comp. 8.433,20 0,56 46,80 27,10

Nasdaq-100 8.210,66 0,61 49,50 29,71

Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 952 Mio 855 Mio

Gewinner 1.796 2.152

Verlierer 1.127 791

Unverändert 102 88

Fester - Hoffnungen auf eine weitere Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China bescherten der Wall Street Rekordstände. Allerdings kamen die Indizes von ihren Tageshochs wieder zurück, nachdem die Auftragseingänge in der US-Industrie für den September etwas stärker als erwartet gesunken waren. Steigenden Ölpreise verhalfen dem Energiesektor zu einem Plus von 3,2 Prozent. Bei den Einzelwerten kletterten Exxon Mobil um 3,0 Prozent, Chevron um 4,6 Prozent und Noble Energy um 6,5 Prozent. Under Armour brachen um 18,9 Prozent ein. Der Sportartikelhersteller hatte die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Zudem steht der Konzern im Visier von US-Justizministerium und -Börsenaufsicht wegen seiner Buchführungspraktiken. Der Kurs von Sprint fiel nach Zahlenvorlage um 2,4 Prozent. Die Nummer vier in der US-Mobilfunkbranche verlor im zweiten Geschäftsquartal 91.000 ihrer lukrativen Vertragskunden.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,58 2,4 1,56 37,8

5 Jahre 1,59 5,2 1,54 -33,1

7 Jahre 1,70 6,7 1,63 -55,2

10 Jahre 1,78 7,0 1,71 -66,0

30 Jahre 2,28 8,3 2,19 -79,2

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen verbesserte sich um 7,0 Basispunkte auf 1,78 Prozent. Hier wurde neben offensichtlichen Fortschritten bei den Handelsgesprächen auch auf den am Freitag veröffentlichten starken US-Arbeitsmarktbericht für Oktober verwiesen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:29 % YTD

EUR/USD 1,1130 +0,1% 1,1122 1,1160 -2,9%

EUR/JPY 121,11 +0,3% 120,78 120,94 -3,7%

EUR/GBP 0,8641 +0,1% 0,8633 0,8632 -4,0%

GBP/USD 1,2882 -0,0% 1,2883 1,2930 +1,1%

USD/JPY 108,78 +0,2% 108,60 108,37 -0,8%

USD/KRW 1157,24 -0,5% 1163,00 1160,28 +3,9%

USD/CNY 7,0115 -0,3% 7,0304 7,0270 +1,9%

USD/CNH 7,0104 -0,3% 7,0341 7,0266 +2,0%

USD/HKD 7,8369 -0,0% 7,8372 7,8374 +0,1%

AUD/USD 0,6910 +0,5% 0,6877 0,6910 -1,9%

NZD/USD 0,6418 +0,4% 0,6391 0,6450 -4,4%

Bitcoin

BTC/USD 9.197,51 -1,9% 9.376,01 9.165,01 +147,3%

Der Dollar machte auf breiter Front Boden gut, was Beobachter mit der wieder gestiegenen Risikobereitschaft und der von der US-Notenbank in der Vorwoche signalisierten Zinssenkungspause erklärten, für die es von verschiedenen US-Notenbankern zwischenzeitlich weitere Rückendeckung gab. Im späten US-Handel kostete der Dollar 108,60 Yen. Der Euro fiel auf 1,1129 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,1176 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,62 56,54 +0,1% 0,08 +17,0%

Brent/ICE 62,28 62,13 +0,2% 0,15 +12,6%

November 05, 2019 02:07 ET (07:07 GMT)