Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

In China ist der Referenzzinssatz im November sowohl für kurz- als auch für langfristige Kredite gesunken. Die People's Bank of China (PBoC) setzte die einjährige "Loan Prime Rate" (LPR) auf 4,15 Prozent fest nach 4,2 Prozent im Oktober. Die PBoC hatte den einjährigen Referenzzins im Oktober bestätigt, nachdem er in den beiden Monaten zuvor gesenkt wurde. Die fünfjährige LPR wurde nun auf 4,80 von 4,85 Prozent verringert. Es ist das erste Mal, dass die Notenbank den kurz- und langfristigen Zins gesenkt hat, seit sie ihren Leitzins im August de facto durch diesen neuen Referenzzinssatz ersetzt hat. Die PBoC will damit die Kreditkosten für Unternehmen senken, die wegen der sich abkühlenden Wirtschaft zu kämpfen haben. Die anhaltende wirtschaftliche Verlangsamung und der Handelskonflikt zwischen China und den USA haben die Währungshüter in den vergangenen Monaten dazu veranlasst, weitere Schritte zur Lockerung der Geldpolitik zu unternehmen.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Japan wartet mit den schwächsten Handelsdaten seit drei Jahren auf. Die Exporte sanken im Oktober um 9,2 Prozent, Volkswirte hatten nur mit minus 3,8 Prozent auf Jahressicht gerechnet. Die Importe brachen um 14,8 Prozent ein. Die japanische Handelsbilanz im Oktober wies einen Überschuss von 17,3 Milliarden Yen auf (PROGNOSE: 318 Mrd JPY). Die Exporte nach China brachen um 10,3 Prozent, diejenigen nach Asien um 11,2 Prozent, diejenigen in die USA um 11,4 Prozent und diejenigen nach Europa um 8,4 Prozent ein.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29./30. Oktober

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 3.109,00 -0,30%

Nikkei-225 23.148,57 -0,62%

Hang-Seng-Index 26.887,47 -0,76%

Kospi 2.125,32 -1,30%

Schanghai-Composite 2.911,84 -0,76%

S&P/ASX 200 6.722,40 -1,35%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

In ganz Asien geht es mehr oder weniger deutlich bergab mit den Kursen. Im Handel verweist man auf die schwächsten Handelsdaten aus Japan seit drei Jahren. Die Im- und Exporte sind im Oktober regelrecht eingebrochen und haben die Markterwartungen klar unterboten. Die Daten zeigten einmal mehr, wie sehr der US-chinesische Handelskonflikt die globale Konjunktur abwürge, heißt es. Händler verweisen aber auch auf den Konflikt zwischen Japan und Südkorea. Und Besserung ist kaum in Sicht, denn die Handelsgespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt stocken. Gleichzeitig wird die Frist bis zur Einführung neuer US-Zölle auf chinesische US-Importe Mitte Dezember immer kürzer. US-Präsident Donald Trump drohte China mit höheren Zöllen, sollte es nicht zu einer Einigung kommen. Erschwert wird eine Einigung im Handelsdisput durch die Unruhen in Hongkong. Denn nach dem US-Abgeordnetenhaus hat auch der Senat einstimmig einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der "Menschenrechte und Demokratie" in Hongkong verabschiedet. China drohte nach der Abstimmung mit Gegenmaßnahmen. In Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 1,4 Prozent, stark belastet von den schwer gewichteten Bankaktien. Der australische Bankensektor wird von Geldwäschevorwürfen gegen Westpac belastet. Der Kurs verliert 3,3 Prozent, ANZ kommen um 2,1 Prozent zurück und National Australia Bank um 3,1 Prozent. In Indien geht es gegen den regionalen Trend für den BSE-Sensex um 0,4 Prozent nach oben - angeführt vom sehr festen Telekommunikationssektor. Reliance Jio Infocomm hat eine Anhebung der Mobilfunkgebühren angekündigt und ist damit ähnlichen Schritten der Konkurrenz gefolgt.

US-NACHBÖRSE

Urban Outfitters brachen um 16,3 Prozent ein. Der Modeeinzelhändler verfehlte im dritten Quartal die Gewinn- und Umsatzerwartungen des Marktes. Curaleaf Holdings kletterten dagegen nach Geschäftsausweis um 1,5 Prozent. Kannabis-und Hanfeinzelhändler verbuchte in der dritten Periode zwar einen Verlust, dieser fiel aber geringer als befürchtet aus. Nachdem Slack Technologies im regulären Geschäft über 8 Prozent eingebüßt hatten, ging es nach der Schlussglocke gerade einmal um 0,1 Prozent nach oben. Microsoft hatte mit ihrer Wettbewerberkommunikationstochter Teams die Schwelle von 20 Millionen täglichen Nutzern überboten. Damit baute das Unternehmen den Vorsprung auf Slack aus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.933,85 -0,37 -102,37 19,75

S&P-500 3.120,17 -0,06 -1,86 24,47

Nasdaq-Comp. 8.570,66 0,24 20,72 29,17

Nasdaq-100 8.338,74 0,12 10,26 31,73

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 841 Mio 829 Mio

Gewinner 1.398 1.267

Verlierer 1.526 1.674

Unverändert 133 108

Uneinheitlich - Zwar wurden neue Allzeithochs erreicht, doch ließen die Anleger auch Vorsicht walten angesichts der Hängepartie im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Home Depot sackten um 5,4 Prozent ab. Das Unternehmen hatte beim Ergebnis einen Rückgang um 3 Prozent zu verkraften und die Umsatzprognose gesenkt. Kohl's Corp stürzten um 19,5 Prozent ab, nachdem der Betreiber von Warenhäusern seine Gewinnprognose gesenkt hatte. Im Schlepptau fielen Macy's um 10,9 Prozent und Nordstrom um 6,3 Prozent. Die Boeing-Aktie schloss 0,7 Prozent leichter. Das National Transportation Safety Board hatte ein "robusteres Redesign" der Triebwerksstruktur und ihrer Komponenten für die Boeing-Maschine vom Typ 737-700 empfohlen. Medicines sprangen um 19,7 Prozent in die Höhe. Laut einem Medienbericht hat Novartis mit Medicines Gespräche wegen einer Übernahme geführt. Intelsat knickten um weitere 24,2 Prozent ein. Erst am Vortag waren sie um 40 Prozent eingebrochen, nachdem sich die US-Regulierungsbehörde (FCC) dafür ausgesprochen hatte, das sogenannte C-Band-Spektrum in einer öffentlichen Auktion zu veräußern.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,59 -1,2 1,60 38,8

5 Jahre 1,62 -2,1 1,64 -30,5

7 Jahre 1,71 -2,4 1,74 -53,4

10 Jahre 1,78 -3,4 1,82 -66,0

30 Jahre 2,25 -4,6 2,30 -81,4

Die Vorsicht der Anleger zeigte sich auch bei den "sicheren Assets". Die Zehnjahresrendite fiel mit steigenden Notierungen um 3,4 Basispunkte auf 1,78 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:59 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1071 -0,1% 1,1078 1,1071 -3,4%

EUR/JPY 120,15 -0,1% 120,25 120,37 -4,4%

EUR/GBP 0,8576 +0,1% 0,8569 0,8546 -4,7%

GBP/USD 1,2910 -0,1% 1,2927 1,2955 +1,3%

USD/JPY 108,52 -0,0% 108,55 108,75 -1,1%

USD/KRW 1170,31 +0,2% 1167,91 1167,34 +5,0%

USD/CNY 7,0306 +0,0% 7,0276 7,0239 +2,2%

USD/CNH 7,0341 +0,1% 7,0283 7,0249 +2,4%

USD/HKD 7,8261 -0,0% 7,8276 7,8279 -0,1%

AUD/USD 0,6817 -0,1% 0,6825 0,6806 -3,2%

NZD/USD 0,6420 -0,1% 0,6429 0,6402 -4,4%

Bitcoin

BTC/USD 8.092,76 -0,4% 8.121,76 8.146,76 +117,6%

Der Yen gab nach seinem Anstieg am Vortag etwas nach. Das Pfund kam nach dem jüngsten Vormarsch etwas zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,15 55,21 -0,1% -0,06 +14,0%

Brent/ICE 60,73 60,91 -0,3% -0,18 +9,8%

Die Ölpreise gaben kräftig nach. Erneut belasteten Sorgen über ein mögliches Überangebot. Hintergrund ist die anhaltende Skepsis über die weitere globale Wirtschaftsentwicklung. Zudem hieß es, neue Förderprojekte in Brasilien und Norwegen könnten das Ölangebot im kommenden Jahr weiter erhöhen. Das Barrel der Sorte WTI verlor 3,3 Prozent auf 55,19 Dollar, Brent fiel um 2,4 Prozent auf 60,94 Dollar das Fass. Die nach Börsenschluss vorgelegten API-Daten zeigten einen Anstieg der US-Rohöllagerbestände um 6,0 Millionen Barrel, worauf die Ölpriese aber auch im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch zunächst kaum reagieren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.475,04 1.471,90 +0,2% +3,14 +15,0%

Silber (Spot) 17,12 17,15 -0,2% -0,03 +10,5%

Platin (Spot) 909,55 911,50 -0,2% -1,95 +14,2%

Kupfer-Future 2,65 2,66 -0,4% -0,01 +0,0%

Die Feinunze Gold legte im US-Geschäft um 0,1 Prozent zu auf 1.473 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BEZIEHUNGEN CHINA - USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 20, 2019 01:57 ET (06:57 GMT)