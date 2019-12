Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

In den USA wird am Mittwoch das Votum des Repräsentantenhauses für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump erwartet. Das sogenannte Impeachment wegen der Ukraine-Affäre gilt als sicher, weil die oppositionellen Demokraten in der Kongresskammer eine klare Mehrheit haben. Über den genauen Ablauf der Plenumsdebatte und der Abstimmung wurde am Dienstag noch im zuständigen Ausschuss beraten. Die Demokraten bezichtigen Trump des Amtsmissbrauchs, weil er die Ukraine zu Ermittlungen gegen den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden gedrängt hatte. Biden könnte Trumps Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl 2020 werden. Später soll Trump die Untersuchung des Repräsentantenhauses zur Ukraine-Affäre unrechtmäßig behindert haben. Trump dürfte der erst dritte Präsident der US-Geschichte werden, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. Der Prozess wird dann aber im Senat geführt. Weil dort Trumps Republikaner die Mehrheit haben, gilt eine Amtsenthebung als höchst unwahrscheinlich.

Belastet von höheren Kosten und der gekappten Geschäftsbeziehung mit Amazon hat der US-Logistiker Fedex im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch verzeichnet und das vierte Mal in Folge die Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Mit neuen Maßnahmen, wie begrenzten Neueinstellungen und dem Wegfall internationaler Flüge, will Fedex die Probleme in den Griff bekommen. Der Nettogewinn sank von 935 auf 560 Millionen Dollar. Der Umsatz sank um 3 Prozent auf 17,3 Milliarden Dollar. Beides lag unter den Erwartungen. Für das Geschäftsjahr 2019/20 rechnet der Konzern nun nur noch mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 10,25 bis 11,50 Dollar. Bisher wurden 11 bis 13 Dollar in Aussicht gestellt.

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

S&P-500-Future 3.189,00 -0,02%

Nikkei-225 23.934,43 -0,55%

Hang-Seng-Index 27.793,32 -0,18%

Kospi 2.194,76 -0,04%

Shanghai-Composite 3.016,36 -0,20%

S&P/ASX 200 6.851,40 +0,06%

Etwas leichter - Zum einen ebbt die Euphorie um das zwischen den USA und China gefundene sogenannte "Phase-1-Abkommen" zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten etwas ab, zum anderen warten die Marktakteure weiter auf die Details dazu. Gleichzeitig kommt aber etwas Rückenwind von den US-Vorgaben, wo die Indizes erneut Rekordniveaus markierten - auch nachdem neue Konjunkturdaten aus den USA durchweg gut ausgefallen waren. Aus Japan werden derweil erneut sinkende Importe und Exporte gemeldet. Dabei fiel das Minus bei den Exporten im November aber zumindest nicht so stark aus, wie Ökonomen befürchtet hatten. In China stützt eine kleine Zinssenkung die Stimmung etwas. Marktteilnehmern zufolge signalisiert die Notenbank damit, dass sie weiter im Lockerungsmodus ist zur Stützung der Konjunktur. In Seoul fällt der Kurs des Schwergewichts Samsung Electronics nach dem kräftigen Plus des Vortages um 0,7 Prozent. Als Belastungsfaktor führen Händler an, dass der Chairman des Elektronikriesen wegen Verstößen gegen das Arbeitsrecht zu einer Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt worden ist.

Fedex rutschten nach dem Geschäftsausweis auf Nasdaq.com um 6,8 Prozent ab (siehe Tagesthema II). Für Cintas ging es um 2,4 Prozent nach oben. Der Hersteller von Berufsbekleidung und Uniformen steigerte sowohl Gewinn wie auch Umsatz im Vergleich zum Vorjahr und übertraf zugleich die Prognosen der Analysten. Der Büroausstatter Steelcase steigerte den Nettogewinn von 37,3 auf 54,9 Millionen Dollar und den Umsatz von 901 auf 955,2 Millionen Dollar. Der Aktienkurs zog darauf um 4,8 Prozent an.

DJIA 28.267,16 0,11 31,27 21,18

S&P-500 3.192,52 0,03 1,07 27,35

Nasdaq-Comp. 8.823,36 0,10 9,13 32,98

Nasdaq-100 8.575,70 0,06 5,37 35,48

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 936 Mio 1,071 Mrd

Gewinner 1.845 2.045

Verlierer 1.102 919

Unverändert 95 92

Kaum verändert - Im Zuge der jüngsten Rekordjagd ging es nochmals nach oben - diesmal allerdings nur minimal. Überzeugend ausgefallene Daten zur US-Industrieproduktion und -Bautätigkeit gaben dem Markt zumindest keine starken Impulse. Unter den Einzelwerten rückten Johnson & Johnson um 1,2 Prozent vor. Das Unternehmen hatte im Streit um einen angeblich krebserregenden Babypuder einen weiteren Prozess gewonnen. Überdies hatte Morgan Stanley die Aktie auf "Overweight" hochgestuft. Eli Lilly stiegen um 2 Prozent nach einem überraschend optimistischen Ausblick. Ein enttäuschender Ausblick drückte dagegen die Aktie der VW-Beteiligung Navistar um 10,4 Prozent. Gut kam der radikale Umbau der Führungsspitze beim angeschlagenen Innenausstatter Bed Bath & Beyond an. Der Kurs sprang um 11,2 Prozent nach oben. Der neue CEO hat ein halbes Dutzend Topmanager vor die Tür gesetzt.

2 Jahre 1,63 0,0 1,63 42,4

5 Jahre 1,71 0,5 1,70 -21,8

7 Jahre 1,81 0,8 1,81 -43,3

10 Jahre 1,88 0,8 1,88 -56,1

30 Jahre 2,31 1,7 2,29 -76,2

Bei den US-Anleihen tat sich kaum etwas. Die Rendite zehnjähriger Papiere stand im späten Handel wenig verändert bei 1,88 Prozent.

EUR/USD 1,1136 -0,2% 1,1153 1,1143 -2,9%

EUR/JPY 121,86 -0,2% 122,14 122,11 -3,1%

EUR/GBP 0,8499 +0,1% 0,8493 0,8402 -5,6%

GBP/USD 1,3102 -0,2% 1,3131 1,3260 +2,8%

USD/JPY 109,44 -0,1% 109,51 109,58 -0,2%

USD/KRW 1168,64 +0,5% 1162,91 1165,53 +4,9%

USD/CNY 7,0061 +0,1% 6,9972 7,0017 +1,9%

USD/CNH 7,0055 +0,1% 6,9976 6,9987 +2,0%

USD/HKD 7,7871 -0,0% 7,7879 7,7904 -0,6%

AUD/USD 0,6850 +0,0% 0,6848 0,6859 -2,8%

NZD/USD 0,6563 -0,1% 0,6569 0,6593 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 6.632,26 +0,9% 6.575,76 6.861,26 +78,3%

Das britische Pfund gab mit neuen Sorgen über einen möglichen harten Brexit deutlich nach. Premierminister Boris Johnson will im Unterhaus ein Gesetz verabschieden lassen, das eine Verlängerung des EU-Austritts über die nun im Rahmen des erwarteten Brexit-Abkommens anbrechende Übergangsphase bis Ende 2020 hinaus ausschließt. Sollte die Übergangsfrist nicht verlängert werden und Großbritannien die EU ohne Freihandelsabkommen verlassen, könne das Pfund bis auf 1,15 US-Dollar fallen, so die Devisenexperten der UBS. Das Pfund notierte im späten US-Handel bei etwa 1,3125 Dollar, nach 1,3329 am späten Montag.

WTI/Nymex 60,49 60,94 -0,7% -0,45 +24,7%

Brent/ICE 65,74 66,10 -0,5% -0,36 +18,8%

Konjunkturoptimismus nach der vorläufigen Einigung zwischen China und den USA sowie gut ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA trugen die Preise nach oben. Die US-Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 60,94 Dollar, die europäische Sorte Brent legte 1,2 Prozent auf 66,10 Dollar zu. Im Späthandel ging ein Teil der Gewinne aber wieder verloren, nachdem neue US-Lagerbestandsdaten erneut einen Anstieg zeigten.

Gold (Spot) 1.477,53 1.476,20 +0,1% +1,33 +15,2%

Silber (Spot) 17,05 17,05 +0,0% +0,00 +10,0%

Platin (Spot) 930,40 928,10 +0,2% +2,30 +16,8%

Kupfer-Future 2,79 2,81 -0,7% -0,02 +5,3%

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert bei 1.476 Dollar. Gold werde aktuell gebremst von der vorläufigen Einigung im US-chinesischen Handelsstreit, hieß es. Übergeordnet stützten jedoch die Bestrebungen der US-Demokraten um ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump das Edelmetall mit seinem Ruf als sicherer Hafen. Unter allen Themen am Markt habe allein das Amtsenthebungsverfahren das Potenzial, den Goldpreis über 1.500 Dollar zu hieven, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Exporte sind im November um 7,9 Prozent gesunken, den zwölften Monat in Folge. Analysten hatten mit 9,7 Prozent einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Im Vormonat lag das Minus bei 9,2 Prozent. Die Importe sanken um 15,7 Prozent. Nach China exportierte Japan 5,4 Prozent weniger. Das Handelsdefizit summierte sich auf umgerechnet rund 674 Millionen Euro.

ÖLVORRÄTE USA

