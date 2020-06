Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags Russlands" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Währungshüter signalisieren eine anhaltend lockere Geldpolitik in den nächsten Jahren. In den neuen Projektionen erwartet kein einziger Notenbanker für 2020 und 2021 eine Erhöhung des Leitzinses. Und auch für das Jahr 2022 sehen lediglich zwei der insgesamt 17 Ratsmitglieder einen leicht höheren Zins. Zudem sieht sich die Notenbank verpflichtet, die Wirtschaft stärker zu unterstützen, um die ökonomischen Folgen der Pandemie einzudämmen. Die Ratsmitglieder projizierten einen tiefen Einbruch - gefolgt von einer trägen Erholung. Auch bei der Arbeitslosenquote erwarten die Währungshüter nur eine langsame Erholung. Um den Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen sicherzustellen, will die Fed in den kommenden Monaten das Kaufprogramm mindestens auf dem derzeitigen Niveau halten. Derzeit kauft sie Staatsanleihen für 80 Milliarden Dollar sowie Hypothekenpapiere für 40 Milliarden Dollar pro Monat. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Der Beschluss fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Fed-Chef Jerome Powell sagte bei seiner Pressekonferenz, die Zentralbank habe sich verpflichtet, "alles zu tun, was wir können, solange es nötig ist", um die Wirtschaft nach dem durch die Pandemie verursachten Schock zu unterstützen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Adobe Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erzeugerpreise Mai

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 1.595.000

zuvor: 1.877.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.144,00 -1,31%

Nasdaq-100-Indikation 9.993,50 -0,95%

Nikkei-225 22.582,39 -2,35%

Hang-Seng-Index 24.673,08 -1,50%

Kospi 2.162,59 -1,51%

Shanghai-Composite 2.932,06 -0,40%

S&P/ASX 200 5.971,10 -2,88%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Ein vorsichtiger Ausblick der US-Notenbank sorgt am Donnerstag für Abgaben an den Aktienmärkten in Asien. Die Fed hatte das extrem niedrige Leitzinsniveau bestätigt, zugleich aber verdeutlicht, dass Leitzinserhöhungen 2020 und auch 2021 nicht zu erwarten seien. Die Wertpapierkäufe und damit die Flutung der Märkte mit Geld bleiben mindestens auf dem derzeitigen Niveau. Die US-Geldpolitiker bestätigten, dass die Pandemie schwer auf Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt laste. Negativ werden jedoch vor allem die Wirtschafts- und Zinsprognosen der Fed gesehen. Die Ratsmitglieder projizierten einen tiefen Einbruch - gefolgt von einer trägen Erholung. Auch bei der Arbeitslosenquote erwarten die Währungshüter nur eine langsame Erholung. Dies steht der Erwartung der Marktteilnehmer einer schnellen Konjunktur-Erholung, die zuletzt die Aktienmärkte gestützt hatte, entgegen. "Nach der Rally der vergangenen Wochen, ist es keine Überraschung, dass die Aktienmärkte weltweit Luft holen müssen", so Jeffrey Halley, Leitender Marktanalyst für den asiatisch-pazifischen Raum bei OANDA. Vor allem die Finanzwerte zeigen sich mit der Aussicht auf eine lange Phase niedriger Zinsen mit teils deutlichen Abgaben. Dazu kommen gefallene Anleiherenditen. Die Rententitel profitieren von den trüben Prognosen für die US-Wirtschaft sowie der Aussicht auf anhaltend hohe Käufe durch die US-Notenbank.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Grubhub standen im nachbörslichen Handel am Mittwoch im Fokus. Der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway übernimmt das Unternehmen in einem rein aktienbasierten Deal, in dem das US-Unternehmen mit 7,3 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Die Aktie von Grubhub legte um 4,5 Prozent auf 61,75 Dollar zu. Die Uber-Aktie verlor dagegen 1,4 Prozent auf 34,35 Dollar. Deutlich unter Druck standen die Aktien von Oxford Industries. Das Bekleidungsunternehmen ist im ersten Quartal mit den negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in die Verlustzone gerutscht. Zwischenzeitlich waren alle Filialen des Konzerns in Nordamerika geschlossen, was den Umsatz massiv belastet hat. Dieser brach um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein auf 160,3 Millionen Dollar. Analysten hatten dagegen mit 172,5 Millionen Dollar gerechnet. Die Aktie brach um 7,7 Prozent auf 47,75 Dollar ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.989,99 -1,04 -282,31 -5,43

S&P-500 3.190,14 -0,53 -17,04 -1,26

Nasdaq-Comp. 10.020,35 0,67 66,59 11,68

Nasdaq-100 10.094,26 1,28 127,08 15,59

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,19 Mrd 1,15 Mrd

Gewinner 805 618

Verlierer 2.164 2.350

Unverändert 71 62

Uneinheitlich - Während Dow und Co weiter einbüßten, stiegen die Nasdaq-Indizes auf neue Allzeithochs und nahmen erstmals die Marke von 10.000 Punkten. Die Aussagen der US-Notenbank beflügelten die ohnehin schon hohe Volatilität im späten Geschäft zusätzlich - letztlich fielen die Kurse. Käufe in die Schwäche hinein seien ausgeblieben, daher sei das Geld in Wachstumswerte im Technologiesektor geflossen, hieß es. Amazon, Apple, Alphabet und Netflix stellten die Treiber an der Nasdaq. Die Fed hatte das extrem niedrige Leitzinsniveau bestätigt, zugleich aber verdeutlicht, dass Leitzinserhöhung auch 2021 nicht zu erwarten seien. Die Flutung der Märkte mit Geld blieb mindestens auf dem derzeitigen Niveau. Negativ wurden die Wirtschafts- und Zinsprognosen am Aktienmarkt gewertet, nachdem die Fed im März auf diese Projektionen verzichtet hatte. Die Ratsmitglieder projizierten einen tiefen Einbruch - gefolgt von einer trägen Erholung. Apple stiegen um weitere 2,6 Prozent. Im Handel setzte man darauf, dass der Technologiekonzern Prozessoren für seine Mac-Rechner im eigenen Haus fertigen wird. Microsoft gewannen 3,7 Prozent. Tesla stürmten um 9 Prozent nach oben und wurden erstmals über 1.000 Dollar gehandelt. CEO Elon Musk hatte angekündigt, mit dem Sattelschlepper Semi in die Serienproduktion gehen zu wollen. Johnson & Johnson kommt mit der Arbeit an einem Covid-19-Impfstoff schneller voran als geplant. Die Titel legten um 1,3 Prozent zu. Nach einer Abstufung durch JPM brachen United Airlines um 11,1 Prozent ein. Ein optimistischer Ausblick trieb die Lakeland-Aktie um 20,4 Prozent nach oben. Die Titel des insolventen Autovermieters Hertz Global brachen um knapp 40 Prozent ein. Die New Yorker Börse will die Papiere von den Kurszetteln streichen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,20 -1,2 0,21 -100,6

5 Jahre 0,33 -7,0 0,40 -159,5

7 Jahre 0,54 -9,9 0,64 -170,8

10 Jahre 0,73 -10,0 0,83 -171,7

30 Jahre 1,51 -7,0 1,58 -155,8

Rententitel profitierten von den trüben Aussichten der US-Wirtschaft sowie von der Aussicht auf anhaltend hohe Käufe durch die US-Notenbank.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1335 -0,4% 1,1376 1,1356 +1,1%

EUR/JPY 121,49 -0,3% 121,86 121,91 -0,4%

EUR/GBP 0,8950 +0,3% 0,8925 0,8891 +5,8%

GBP/USD 1,2664 -0,7% 1,2747 1,2771 -4,5%

USD/JPY 107,19 +0,1% 107,12 107,32 -1,4%

USD/KRW 1197,01 +0,5% 1190,58 1189,35 +3,6%

USD/CNY 7,0742 +0,2% 7,0610 7,0710 +1,6%

USD/CNH 7,0713 +0,2% 7,0538 7,0676 +1,5%

USD/HKD 7,7506 +0,0% 7,7501 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,6921 -1,1% 0,6996 0,6997 -1,2%

NZD/USD 0,6489 -0,6% 0,6531 0,6551 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 9.874,01 +0,2% 9.857,26 9.751,76 +36,9%

Mit den mauen Aussichten für die US-Konjunktur und den weiterhin offenen Geldschleusen verlor der ICE-Dollarindex 0,3 Prozent. Auch die rückläufigen Verbraucherpreise drückten. Der Euro legte nach den Fed-Aussagen auf über 1,14 Dollar zu nach einem Tagestief bei 1,1322. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1397 Dollar. Im asiatischen Handel legt der Yen deutlicher zu. Der Dollar rutscht im Gegenzug zeitweise unter die Marke von 107 Yen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 38,10 39,60 -3,8% -1,50 -35,3%

Brent/ICE 40,43 41,73 -3,1% -1,30 -35,8%

