Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Microsoft ist dank eines starken Cloudgeschäfts im vierten Geschäftsquartal erneut stark gewachsen. Der Umsatz kletterte laut Mitteilung in den drei Monaten per Ende Juni um 13 Prozent auf 38 Milliarden US-Dollar. In allen Geschäftsbereichen habe der Konzern Wachstum im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Das Nettoergebnis fiel zwar auf 11,2 Milliarden oder 1,46 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Softwarekonzern noch 1,71 Dollar je Anteil verdient. Analysten hatten dem US-Konzern jedoch nur 1,36 Dollar zugetraut. Im Vorjahreszeitraum hatte Microsoft eine Steuergutschrift erhalten, die das Ergebnis damals künstlich aufgebläht hatte. Microsoft hat nun 17 Quartale in Folge die Gewinnerwartungen übertroffen. Microsoft verwies auf den Erfolg des Cloud-Geschäfts, das annualisiert erstmals auf einen Umsatz von über 50 Milliarden Dollar im Quartal gekommen sei. Der Softwarekonzern gab das Wachstum hier mit 17 Prozent an. Einen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr blieb Microsoft zunächst schuldig. Die Prognose soll in einem Webcast veröffentlich werden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Dow Inc, Ergebnis 2Q

12:50 AT&T Inc, Ergebnis 2Q

13:00 Twitter Inc, Ergebnis 2Q

13:30 American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

22:02 Intel Corp, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 1.300.000

zuvor: 1.300.000

16:00 Index der Frühindikatoren Juni

PROGNOSE: +2,1% gg Vm

zuvor: +2,8% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.285,00 +0,25%

Nasdaq-100-Indikation 10.885,50 +0,29%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 25.199,90 +0,57%

Kospi 2.217,18 -0,52%

Schanghai-Composite 3.313,50 -0,59%

S&P/ASX 200 6.090,70 +0,26%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

In der gesamten Region, vor allem aber in China, belastet die Zuspitzung des US-chinesischen Dauerkonflikts, nachdem US-Behörden die chinesische Regierung angewiesen haben, ihr Konsulat im texanischen Houston zu schließen. Bremsend wirkt laut Marktteilnehmern auch das Gerangel in den USA um weitere Coronahilfen an Arbeitslose. Schanghai verliert mit den Schlagzeilen um den US-chinesischen Konflikt besonders deutlich. In Hongkong hält sich der HSI besser. Positiv für die Stimmung dort werden die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant in Asien gesehen. Analysten sehen aber angesichts der wieder stärker grassierenden Coronaviruspandemie in der Sonderverwaltungszone wenige Spielraum nach oben. Analysten raten daher zum Kauf von Immobilienwerten in China. Neben Ant strebt mit Lufax laut Berichten ein weiteres Unternehmen der Region an die Börse. Der chinesische Vermögensverwalter, hinter dem der Versicherungskonzern Ping An Insurance steht, plant offenbar ein Listing in den USA noch im laufenden Jahr. Ping An liegen 0,6 Proznt im Minus. In Seoul belasten die schwachen BIP-Daten des Landes, die schwächer als ohnehin befürchtet ausgefallen sind. Schiffsbauwerte führen die Liste der Verlierer an. Nach soliden Zweitquartalszahlen steigen SK Hynix um 0,4 Prozent. Hyundai Motor legen in ähnlicher Größenordnung zu, das Unternehmen wird im Tagesverlauf ebenfalls Geschäftszahlen vorlegen. In Australien zeigt sich der Markt gut behauptet. Der australische Finanzminister Josh Frydenberg erwartet für das nächste Jahr wieder ein Wirtschaftswachstum. Die Goldminenbetreiber Newcrest (plus 1,9 Prozent) und Evolution (minus 2,5 Prozent) legten Zwischenberichte zum vierten Quartal vor.

US-NACHBÖRSE

Microsoft ist dank eines starken Cloudgeschäfts im vierten Geschäftsquartal erneut stark gewachsen. Der Umsatz kletterte um 13 Prozent. Das Nettoergebnis fiel allerdings, wenngleich nicht ganz so stark wie befürchtet. Analysten bemängelten jedoch die Margen in einigen Teilbereichen. Der Kurs sank um 2,2 Prozent. Tesla dagegen legten um 4,1 Prozent zu. Der Elektroautobauer hatte nach dem Gewinn im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage erneut schwarze Zahlen im zweiten Quartal geschrieben. Analysten hatten das nicht erwartet. Die Titel des Eisenbahnbetreibers CSX verloren 2,4 Prozent. Die Gesellschaft verbuchte rückläufige Ergebnisse und Umsätze im zweiten Quartal, traf die Markterwartungen aber im Großen und Ganzen. Kinder Morgan büßten 3,6 Prozent ein. Der Betreiber von Pipelines sah eine nachlassende Ertragskraft wegen der Coronapandemie. Nach Vorlage von Zweitquartalszahlen sanken die Titel des Medizintechnikherstellers Align Technology um 3,8 Prozent. Das Unternehmen hatte Verluste ausgewiesen. Chipotle gaben um 1,3 Prozent nach. Der Restaurantkettenbetreiber übertraf die Marktschätzungen in der zweiten Periode. Allerdings sah sich Chipotle außer Stande, einen Ausblick zu liefern. Nach Geschäftszahlen über Markterwartung ging es für die Papiere des Küchenausstatters Whirlpool um 3,6 Prozent nach oben. Netgear schossen um 13,5 Prozent nach oben. Der Hersteller von Bauteilen für Datennetze lieferte überraschend positive Geschäftszahlen ab. Das galt auch für den Finanzdienstleister Equifax, dessen Aktien um 5,4 Prozent zulegten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.005,84 0,62 165,44 -5,37

S&P-500 3.276,02 0,57 18,72 1,40

Nasdaq-Comp. 10.706,13 0,24 25,76 19,32

Nasdaq-100 10.870,75 0,35 37,68 24,48

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 829 Mio 898 Mio

Gewinner 1.744 2.290

Verlierer 1.237 714

Unverändert 86 70

Freundlich - Die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen die Covid-19-Krankheit dominierte und drängte andere Themen wie weiter hohe Infektionszahlen und die US-chinesischen Spannungen in den Hintergrund. Hoffnung machten auch starke Konjunkturdaten vom Immobilienmarkt. Daneben setzten die Anleger auf weitere Finanzhilfen des Staates, insbesondere für Arbeitslose, über die derzeit im US-Senat gestritten wird. Allerdings zeigten sich die Anleger auch vorsichtig, indem sie defensive Sektoren wie Versorger bevorzugten. Für United Airlines war das zweite Quartal dieses Jahres nach eigenen Angaben das bisher schlechteste. Die Aktie verlor 4,2 Prozent. Texas Instruments gaben nach dem Geschäftsausweis 2,2 Prozent ab. Morgan Stanley hatte trotz der besser als gedacht ausgefallenen Zahlen die Empfehlung "Underweight" bekräftigt. Biontech verbesserten sich um knapp 14 Prozent. Pfizer rückten um 5,4 Prozent vor. Die beiden kooperierenden Unternehmen haben mit der US-Regierung eine Vereinbarung über die Lieferung von bis zu 600 Millionen Dosen eines Covid-19-Impfstoffs geschlossen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 0,0 0,16 -104,5

5 Jahre 0,28 1,1 0,27 -164,6

7 Jahre 0,44 -0,2 0,44 -180,7

10 Jahre 0,59 -0,8 0,60 -185,2

30 Jahre 1,29 -1,7 1,31 -177,4

Am Anleihemarkt tat sich wenig, die Kurse stiegen leicht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1587 +0,1% 1,1573 1,1517 +3,3%

EUR/JPY 124,14 +0,1% 124,00 123,20 +1,8%

EUR/GBP 0,9093 +0,0% 0,9091 0,9084 +7,4%

GBP/USD 1,2744 +0,1% 1,2733 1,2676 -3,8%

USD/JPY 107,12 -0,0% 107,15 106,92 -1,5%

USD/KRW 1197,29 -0,0% 1197,40 1197,15 +3,7%

USD/CNY 6,9971 -0,0% 7,0002 7,0008 +0,5%

USD/CNH 6,9977 -0,3% 7,0165 7,0018 +0,5%

USD/HKD 7,7515 -0,0% 7,7523 7,7510 -0,5%

AUD/USD 0,7152 +0,2% 0,7138 0,7126 +2,1%

NZD/USD 0,6684 +0,4% 0,6659 0,6641 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 9.499,51 +1,3% 9.376,01 9.324,26 +31,8%

Der Euro baute die kräftigen Kursgewinne vom Vortag nach der Einigung auf dem EU-Gipfel über das Corona-Hilfspaket und den siebenjährigen EU-Finanzrahmen weiter aus. Mit 1,1600 Dollar erreichte er das höchste Niveau seit September 2018. Zuletzt lag er im US-Geschäft bei 1,1574 Dollar. Der Euro scheine sich zum Hort der Stabilität mausern zu können, kommentierte Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank. Auf dem EU-Gipfel sei eine Einigung erzielt worden, womit ein großer Risikofaktor für den europäischen Zusammenhalt, die europäische Wirtschaft und den Euro überwunden worden sei. Irgendwie sehe gerade alles etwas besser aus für den Euro als für den Dollar, so die Analystin: "Eins zu Null für ihn im Kampf gegen den Virus und die Rezession."

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,05 41,90 +0,4% 0,15 -27,2%

Brent/ICE 44,43 44,29 +0,3% 0,14 -28,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 23, 2020 02:20 ET (06:20 GMT)