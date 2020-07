Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die US-Notenbank (Fed) sieht die US-Wirtschaft wegen der Coronaviruspandemie vor großen Herausforderungen und hat ihr Versprechen bekräftigt, aggressive Maßnahmen zu ergreifen, um eine Erholung zu unterstützen. Der Leitzins wurde wie erwartet bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Die Fed will ihre Käufe von Anleihen "mindestens" im gegenwärtigen Umfang fortsetzen, also Staatsanleihen im Wert von 80 Milliarden Dollar pro Monat sowie Hypothekenpapiere für 40 Milliarden Dollar erwerben. "Der Pfad der Wirtschaft wird erheblich vom Verlauf der Pandemie abhängen", erklärten die Währungshüter. Fed-Chef Jerome Powell versprach, die Zentralbank werde alle ihre Instrumente "so lange wie nötig einsetzen, um für Entlastung und Stabilität zu sorgen, und um sicherzustellen, dass der Aufschwung so stark wie möglich ausfällt, um dauerhafte Schäden für die Wirtschaft zu begrenzen".

Die Fed verlängerte außerdem ihre Fazilitäten für die Dollar-Liquidität von ausländischen und internationalen Währungsbehörden bis zum 31. März 2021. Sie waren eingerichtet worden, um die durch die Pandemie verursachten Spannungen auf den globalen Dollar-Finanzierungsmärkten zu lindern.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Samsung Electronics Co hat im zweiten Quartal gut verdient. Das Nettoergebnis erreichte 5,56 Billionen Won, umgerechnet rund 4 Milliarden Euro, nach 5,18 Billionen Won vor Jahresfrist. Der Umsatz fiel allerdings um 6 Prozent auf 52,97 Billionen Won. Samsung profitiert weiterhin vom Trend zum Home Office in der Corona-Krise, der die Nachfrage nach Servern und Computern und somit auch den Speicherchips der Koreaner erhöht. Zudem erhielt der Konzern eine vertraglich zugesicherte Zahlung von Apple, nachdem der iPhone-Hersteller weniger Bildschirme abgenommen hatte als vertraglich vereinbart. Schätzungen zufolge liegt die von Apple gezahlte Summe bei 900 bis 950 Millionen Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 2Q

13:00 Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

13:00 United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

13:30 Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 2Q

22:01 Amazon.com Inc, Ergebni 2Q

22:02 Alphabet Inc, Ergebnis 2Q

22:05 Facebook Inc, Ergebnis 2Q

22:11 Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

22:30 Apple Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: -34,7% gg Vq

1. Quartal: -5,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

1. Quartal: +1,4% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 1.450.000

zuvor: 1.416.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.256,00 -0,30%

Nasdaq-100-Indikation 10.673,50 -0,34%

Nikkei-225 22.349,43 -0,21%

Hang-Seng-Index 25.064,20 +0,73%

Kospi 2.268,71 +0,25%

Shanghai-Composite 3.300,07 +0,17%

S&P/ASX 200 6.046,00 +0,66%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Der taubenhafte Auftritt der US-Notenbank mit der neuerlichen Zusage, für aggressive Maßnahmen bereit zu sein, um eine Erholung der Konjunktur in der Corona-Krise zu unterstützen, stützt. In Seoul verweisen Händler auch darauf, dass die US-Notenbank ihre Fazilitäten für die Dollar-Liquidität unter anderem auch mit der Bank of Korea verlängert hat. Der Nikkei-Index hängt abermals hinterher, gebremst vom starken Yen. Samsung Electronics gewinnen 0,7 Prozent nach Vorlage endgültiger Quartalszahlen. Ein 32-prozentiger Gewinnanstieg treibt in Tokio den Kurs von M3, dem Anbieter einer medizinischen Informationsplattform, um knapp 7 Prozent nach oben. Nomura Holdings verteuern sich um 4,3 Prozent, nachdem das Finanzhaus den Gewinn im zurückliegenden Quartal mehr als verdoppeln konnte. Nach verfehlten Erwartungen geht es dagegen für das Papier des Chemie- und Kosmetikunternehmens Kao um 4,7 Prozent abwärts. In Sydney sacken Sandfire um über 8 Prozent ab, belastet von einem schwachen Produktionsausblick des Rohstoffunternehmens und höher erwarteten Kosten im Fiskaljahr 2021. Die Aktie des Eisenerzspezialisten Fortescue verteuert sich um knapp 4 Prozent, nach einer Erhöhung des Produktionsausblicks.

US-NACHBÖRSE

Der Kurs von Qualcomm wurde vom Abschluss eines langfristigen Lizensierungsvertrag und der Beilegung eines Streits mit der chinesischen Huawei Technologies um 11,6 Prozent nach oben katapultiert. Um 9,4 Prozent nach oben ging es für Hologic. Das Medizintechnikunternehmen, das auch Covid-19-Tests anbietet, hatte mit seinem Drittquartalsergebnis die Markterwartung übertroffen. Besser als erwartet durch die Covid-19-Krise kam bislang der Agrarriese Archer Daniels Midland. Die Aktie verbesserte sich nach einem Quartalsgewinn von 469 Millionen Dollar um 2,2 Prozent. Für Paypal ging es um 3,5 Prozent aufwärts nach starken Quartalszahlen und einem bestätigten Ausblick.

Qorvo wurden um 7,6 Prozent nach oben genommen auf 124 Dollar glatt. Der Spezialist für Hochfrequenzsysteme zur Breitbandkommunikation übertraf dank starker 5G-Umsätze mit seinem Ergebnis wie auch Ausblick die Analystenerwartungen.

Nur knapp behaupten konnten sich mit 94,73 Dollar dagegen Yum Brands. Das Unternehmen, das unter anderem die Restaurantketten KFC und Pizza Hut betreibt, hatte einen Rückgang des Nettogewinns auf 136 von 178 Millionen Dollar gemeldet und einen Umsatzrückgang auf 1,90 (2,12) Milliarden Dollar, der etwas stärker ausfiel, als von Experten geschätzt. Yum China strebt dessen ungeachtet aber weiter an, in diesem Jahr in China 800 bis 850 neue Filialen zu eröffnen.

Der Hühnerfleischproduzent Pilgrim's Pride rutschte in seinem zweiten Quartal knapp in die Verlustzone und setzte zugleich etwas weniger um als im Vorjahr. Für die Aktie ging es um 4,4 Prozent nach unten auf 15,50 Dollar.

Gut kamen dagegen die Geschäftszahlen des Autoteilehändlers O'Reilly Automotive an. O'Reilly konnte den Nettogewinn auf 532 von 354 Millionen Dollar steigern und den Umsatz um fast 20 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar. Nach eigener Aussage profitierte das Unternehmen stark von den staatlichen Unterstützungsgeldern für private Verbraucher in der Corona-Krise.

Ebenfalls jeweils nach Quartalszahlen verbilligten sich Tupperware um 1,4 Prozent auf 15,92 Dollar, während die Aktie des Rohstoffunternehmens Apache einen Kurssprung um 13,4 Prozent auf 15,48 Dollar vollführte. Cheesecake Factory büßten 3,7 Prozent ein auf 25,60 Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf -0-

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.539,57 0,61 160,29 -7,00

S&P-500 3.258,44 1,24 40,00 0,86

Nasdaq-Comp. 10.542,94 1,35 140,85 17,50

Nasdaq-100 10.662,98 1,24 130,48 22,10

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 860 Mio 725 Mio

Gewinner 2.411 1.349

Verlierer 592 1.602

unverändert 64 104

Fester - Die Bereitschaft der US-Notenbank, die Erholung der Konjunktur in den USA weiter mit aggressiven Maßnahmen zu unterstützen, sorgte für Käufe. Im Fokus stand aber vor allem die Berichtssaison. Der Musikstreamingdienst Spotify verzeichnete im zweiten Quartal wegen gestiegener Steueraufwendungen einen deutlich höheren Verlust als im Vorjahr. Die Aktie verlor 1,8 Prozent. Boeing fielen um 2,8 Prozent. Zwar überraschte der Cashflow positiv, der Verlust fiel aber höher als erwartet aus. AMD übertraf mit den Zweitquartalsergebnissen die Erwartungen. Die Aktie machte einen Satz um 12,5 Prozent. Für Ebay ging es um 3,2 Prozent nach unten. Hier dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben nach einem Anstieg der Aktie seit Jahresbeginn um fast 60 Prozent. Ebay hatte mit den Quartalszahlen die Markterwartungen erfüllt und zudem den Umsatzausblick erhöht. Positiv fiel die Kursreaktion bei Starbucks aus - trotz verfehlter Erwartungen. Die Aktie wurde um 3,7 Prozent nach oben genommen. Die Kaffeeauskette kündigte an, in hunderten von Filialen nun Mitnahmeschalter einrichten zu wollen, um den Kundenpräferenzen in der Corona-Krise entgegenzukommen. Juniper Networks profitierte in der Corona-Pandemie von einer verstärkten Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen. Die Aktie verteuerte sich um 3 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,13 -0,4 0,13 -107,3

5 Jahre 0,24 -1,3 0,26 -168,1

7 Jahre 0,42 -1,5 0,43 -183,1

10 Jahre 0,57 -1,5 0,58 -187,9

30 Jahre 1,23 1,1 1,22 -183,9

US-Anleihen legten nach den Fed-Aussagen zur Konjunktur und weiteren Hilfsmaßnahmen nur leicht zu. Die Entscheidungen und Aussagen seien so weitgehend erwartet worden, hieß es. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys fiel um 1,5 Basispunkte auf 0,57 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 30, 2020 02:07 ET (06:07 GMT)