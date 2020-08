Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der chinesische Automarkt erholt sich weiter von dem Einbruch infolge der Corona-Pandemie. Im Juli legte der weltgrößte Automarkt den vierten Monat in Folge zu. Die Verkäufe kletterten um 16,4 Prozent auf 2,11 Millionen Fahrzeuge, wie der staatliche Herstellerverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) mitteilte. Seit Mai hat der Automarkt damit im Jahresvergleich einen Zuwachs im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erzielt. Der Verband warnte am Dienstag aber, dass Autohändler den Lagerbeständen besondere Aufmerksamkeit schenken sollten. Allein vergangenen Monat seien diese um 11,6 Prozent gestiegen. Viele Autokäufer zögerten mit ihren Käufen, da sie auf weitere Kaufanreize der Zentralregierungen setzten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.370,75 +0,30%

Nasdaq-100-Indikation 11.130,00 +0,42%

Nikkei-225 22.746,44 +1,87%

Hang-Seng-Index 24.970,37 +2,43%

Kospi 2.419,64 +1,39%

Schanghai-Composite 3.396,71 +0,52%

S&P/ASX 200 6.135,10 +0,41%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen geht es durch die Bank nach oben. Einige US-Bundesstaaten melden fallende Zahlen von an Covid-19 leidenden Patienten in den Krankenhäusern. Auch im US-chinesischen Dauerzwist sehen Händler Hoffnungsschimmer. Zwar hat China mit Gegenmaßnahmen auf die neuerlichen US-Sanktionen wegen Chinas Griff nach Hongkong erlassen, Mitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump sind aber nicht darunter. Zudem knüpfen Anleger wieder Hoffnungen auf das anstehende Treffen hochrangiger Delegationen aus beiden Ländern. Laut chinesischen Berichten hat der chinesische Notenbankpräsident Yi Gang ein Festhalten Chinas am bereits Anfang des Jahres ausgehandelten "Phase-Eins-Abkommen" bestätigt. Dazu gesellen sich positive Absatzdaten vom chinesischen Automarkt. Vor diesem Hintergrund steigt der Schanghai-Composite. Die Börse in Hongkong hatte zuletzt besonders unter den Spannungen mit den USA gelitten. Mit der Hoffnung auf eine Annäherung steigt der HSI nun sehr deutlich. Kasinowerte führen die Liste der Gewinner an. Visaregelungen für chinesische Touristen sollen schrittweise wiedereingeführt werden. Tencent legen vor dem Geschäftsausweis um 1,8 Prozent zu. Die US-Maßnahmen gegen die App WeChat dürfte die Umsätze des Schwergewichts kaum berühren. Nach der feiertagsbedingten Vortagespause legt der Nikkei-225 ebenfalls zu. Der in den vergangenen zwei Tagen gestiegene Dollar beflügelt. Mit den Autodaten in China legen die Sektorwerte zu. In Australien zeigt sich der Aktienmarkt nach der Vortagesrally freundlich. Das Verbrauchervertrauen hat sich in der Vorwoche mit neuen Abriegelungsmaßnahmen in der Coronakrise erneut abgeschwächt. Es war der siebte Fall in Serie. Allerdings hat die Abwärtsdynamik etwas nachgelassen. Gleichzeitig ist das Geschäftsklima gestiegen.

US-NACHBÖRSE

Bed Bath & Beyond sanken um 5,2 Prozent. Der Wohnungsausstatter hatte mitgeteilt, die Aussetzung der geplanten Schuldenreduzierung aufzuheben. Mit der Maßnahme sollte eigentlich dem schwachen Marktumfeld in der Coronakrise getrotzt werden. Inovio Pharmaceuticals zeigten sich hoch volatil und büßten letztlich 6,8 Prozent ein. Das Biotechnologieunternehmen legte Geschäftszahlen unter Markterwartung vor. Zugleich verkündete die Gesellschaft Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19. Der Online-Kreditgeber GreenSky meldete Zweitquartalszahlen über Markterwartung. Die Titel legten um 10,6 Prozent zu. Qualys ermäßigten sich um 5,2 Prozent. Die auf Cloudsicherheit spezialisierte Gesellschaft wartete mit positiven Geschäftszahlen auf. Die Aktie ist allerdings seit März gut gelaufen, zudem verwiesen Händler auf die aktuelle Schwäche bei Technologiewerten. Nautilus sprangen um 12,8 Prozent auf Zweijahreshoch. Der Fitness-Geräteausrüster hatte die Markterwartungen beim Umsatz klar geschlagen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.791,44 1,30 357,96 -2,62

S&P-500 3.360,47 0,27 9,19 4,01

Nasdaq-Comp. 10.968,36 -0,39 -42,63 22,24

Nasdaq-100 11.085,17 -0,49 -54,22 26,93

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 864 Mio 796 Mio

Gewinner 2.172 1.891

Verlierer 827 1.078

Unverändert 63 85

Uneinheitlich - Die Aktienkurse an der Wall Street sind am Montag in gegensätzliche Richtungen gelaufen. Die teilweise zurückgebliebenen konjunktursensitiven Aktien waren gefragt, während die heißgelaufenen Technologiewerte gemieden wurdem. Der Dow wurde gestützt von Industriewerten wie Boeing (+5,5 Prozent), Raytheon (+4,9 Prozent) oder Caterpillar (+5,3 Prozent). Positiv vor allem für Konsum- oder Energieaktien wurde zudem gewertet, dass US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Hilfsmaßnahmen angeordnet hat. Als bullishes Zeichen wurde die Stärke des Dow Jones Transportation Average gewertet, dessen Aktien FedEx (+9 Prozent) und United Parcel Service (+1,7 Prozent) kräftig vorrückten. Für die Aktien von Berkshire Hathaway ging es um 1,5 Prozent nach oben. Das Investmentvehikel von Großinvestor Warren Buffett hat im zweiten Quartal massiv von der Erholung der Aktienmärkte profitiert. Die Hotelkette Marriott hat im zweiten Quartal einen Verlust geschrieben. Das Unternehmen sieht aber Zeichen für eine Erholung. Die Aktie kletterte um 3,6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,13 -0,4 0,13 -107,3

5 Jahre 0,23 0,2 0,23 -169,6

7 Jahre 0,43 1,9 0,41 -182,3

10 Jahre 0,58 1,6 0,57 -186,2

30 Jahre 1,25 1,9 1,23 -181,4

US-Anleihen waren nicht gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 1,6 Basispunkte auf 0,58 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1748 +0,1% 1,1739 1,1765 +4,7%

EUR/JPY 124,69 +0,3% 124,37 124,72 +2,3%

EUR/GBP 0,8977 -0,0% 0,8980 0,9010 +6,1%

GBP/USD 1,3085 +0,1% 1,3071 1,3057 -1,3%

USD/JPY 106,13 +0,2% 105,92 106,02 -2,4%

USD/KRW 1184,51 -0,1% 1186,23 1187,10 +2,6%

USD/CNY 6,9525 -0,1% 6,9619 6,9663 -0,2%

USD/CNH 6,9468 -0,2% 6,9615 6,9671 -0,3%

USD/HKD 7,7502 +0,0% 7,7501 7,7503 -0,5%

AUD/USD 0,7173 +0,3% 0,7151 0,7150 +2,4%

NZD/USD 0,6619 +0,4% 0,6591 0,6586 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 11.855,57 +0,2% 11.835,34 11.999,88 +64,4%

Der Dollar legte leicht zu, nachdem US-Präsident Trump am Wochenende verschiedene Dekrete zur Verlängerung der US-Arbeitslosenunterstützung unterzeichnet hat. Diese seien etwas überraschend gekommen, der Markt habe eigentlich umfangreichere Wirtschaftsstimuli von Seiten der US-Politik erwartet, so die Danske Bank. Für den Dollar-Index ging es um 0,1 Prozent nach oben. Gegen den Euro gewann der Greenback deutlicher, nämlich um 0,4 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,23 41,94 +0,7% 0,29 -26,9%

Brent/ICE 45,17 44,99 +0,4% 0,18 -27,2%

Die Ölpreise stiegen mit den beschlossenen Corona-Hilfen in den USA. Händler setzten auf eine steigende US-Nachfrage. Daneben stützten Aussagen von Aramco-CEO Amin Nasser, wonach die globale Nachfrage nach Öl anziehe, nachdem sich die Volkswirtschaften nach der Lockerung der Coronavirus-Sperren wieder geöffnet hätten. So soll die Nachfrage für Benzin- und Diesel in China nahezu wieder auf dem Niveau von vor der Coronavirus-Krise liegen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,0 Prozent auf 42,04 Dollar, Brent gewann 1,4 Prozent auf 45,00 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.009,13 2.026,90 -0,9% -17,78 +32,4%

Silber (Spot) 28,54 29,18 -2,2% -0,64 +59,9%

Platin (Spot) 976,50 990,00 -1,4% -13,50 +1,2%

Kupfer-Future 2,86 2,86 +0,1% +0,00 +1,6%

Der Goldpreis zeigte sich leichter, belastet vom festen Dollar und von Konjunkturoptimismus. Die Feinunze gab um 0,5 Prozent ab auf 2.026 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

USA

Wegen eines Schusswaffenvorfalls nahe des Weißen Hauses ist der Amtssitz von US-Präsident Donald Trump vorübergehend abgeriegelt worden. Trump teilte mit, der Sicherheitsdienst Secret Service habe jemanden durch Schüsse verletzt. Die Person, auf welche die Beamten geschossen hätten, sei nach seinem Kenntnisstand bewaffnet gewesen.

