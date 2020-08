Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Fahrdienstvermittler Uber und Lyft haben in ihrem Rechtsstreit in Kalifornien um den Status ihrer Fahrer einen Etappensieg errungen. Ein Berufungsgericht hob am Donnerstag die Anordnung einer untergeordneten Instanz auf, wonach beide Unternehmen ab Freitag ihre Fahrer wie Angestellte behandeln sollten. Uber und Lyft erklärten daraufhin in praktisch letzter Minute, dass sie nicht wie bis dahin geplant ihre Dienste in Kalifornien in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) einstellen würden. Uber wie Lyft behandeln ihre Fahrer bislang wie Freiberufler. Der kalifornische Generalstaatsanwalt verklagte deswegen beide Unternehmen. Durch die Einstufung als Selbstständige würden den Fahrern zu Unrecht Leistungen wie ein Mindestlohn, bezahlte Überstunden, eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und eine Arbeitslosenversicherung vorenthalten. Das Gericht verlangte von den Firmen jedoch eidesstattliche Erklärungen, dass sie der ursprünglichen Anordnung nachkommen werden, ihre Fahrer als Angestellte einzustufen, sollte diese im weiteren Verlauf des Rechtsstreits bestätigt werden. Der Ausgang des Rechtsstreits hat potenziell weit über Kalifornien hinausreichende Folgen. Er betrifft letztlich das gesamte Modell der sogenannten Gig Economy, in der Online-Unternehmen kurzfristig immer wieder kleine Aufträge an Freiberufler vergeben.

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit

August (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 50,0

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

August (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 50,9

16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli

PROGNOSE: +14,2% gg Vm

zuvor: +20,7% gg Vm

Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.392,50 +0,12%

Nasdaq-100-Indikation 11.501,50 +0,16%

Nikkei-225 22.961,60 +0,35%

Hang-Seng-Index 25.119,01 +1,32%

Kospi 2.320,00 +2,01%

Shanghai-Composite 3.385,27 +0,64%

S&P/ASX 200 6.114,80 -0,09%

Freundlich - Auf breiter Front legen die Indizes zu. Sie schließen sich damit der positiven Vorgabe der Wall Street an, wo die Kurse unter Führung der Technologieaktien im Handelsverlauf kontinuierlich zugelegt hatten. Im Blick hat der Markt weiter neben Neuigkeiten zur Corona-Pandemie, vor allem die US-chinesischen Beziehungen. Und hier berichten Marktbeobachter von einem Hoffnungsschimmer. Laut dem chinesischen Handelsministerium sollen sich beide Seiten immerhin darauf geeinigt haben, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um über die Fortschritte beim sogenannten Phase-1-Deal der Handelsvereinbarung zu sprechen. Von US-Seite gebe es dazu aber noch keine Bestätigung. US-Präsident Trump hatte im früheren Wochenverlauf betont, er habe die eigentlich bereits für vergangenen Samstag geplanten Gespräche abgesagt. In Hongkong verlieren Kingdee International Software gegen die positive Tagestendenz 3,5 Prozent, belastet von einer Kapitalerhöhung.

US-NACHBÖRSE

Dass die beiden Fahrdienstvermittler Uber und Lyft in einem Rechtsstreit in Kalifornien um den Status ihrer Fahrer einen Etappensieg errungen haben, sorgte bei den Aktien beider Unternehmen für keinen Aufwind mehr. Beide hatten zuvor im späten regulären Handel mit Bekanntwerden der Nachricht bereits um je rund 6 Prozent zugelegt und verteidigten diese Gewinne auf Nasdaq.com (siehe Tagesthema). Ross Stores zeigten sich ebenfalls gut behauptet mit einem Plus von 0,3 Prozent. Der Discounter hatte Quartalszahlen vorgelegt, die besser als erwaret ausgefallen waren. Sorrento Therapeutics profitierten von der Nachricht über den Kauf von SmartPharm. Sorrento erhofft sich dadurch Hilfe bei der Entwicklung von Antikörpern gegen Covid-19 und von Krebsmedikamenten. Sorrento wurden auf Nasdaq.com um 3,3 Prozent nach oben gesetzt. Keysight Technologies legten nach übertroffenen Erwartungen im dritten Quartal um 4,3 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.739,73 0,17 46,85 -2,80

S&P-500 3.385,51 0,32 10,66 4,79

Nasdaq-Comp. 11.264,95 1,06 118,49 25,55

Nasdaq-100 11.477,05 1,40 158,41 31,42

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 706,7 Mio 765,5 Mio

Gewinner 1.189 1.191

Verlierer 1.800 1.794

unverändert 90 96

Etwas fester - Deutlichere Aufschläge im Technologiesektor prägten das Geschehen. Der Nasdaq-Composite markierte ein neues Rekordhoch. Zu Handelsbeginn hatten noch ungünstige Konjunktursignale belastet, doch diese wurden im Sitzungsverlauf in den Hintergrund gedrängt und die Kurse legten kontinuierlich zu. Intel stiegen gestützt von einem beschleunigten Aktienrückkaufprogramm um 1,7 Prozent. Im Technologiesektor waren die Schwergewichte Facebook, Microsoft und Apple gesucht. Am Vortag war die Marktkapitalisierung von Apple zum ersten Mal über die Marke von 2 Billionen Dollar gestiegen. Die Apple-Aktie gewann weitere 2,2 Prozent. Facebook stiegen um 2,4 Prozent und Microsoft um 2,3 Prozent. Die Tesla-Aktie setzte ihren Höhenflug fort und sprang erstmals über 2.000 Dollar. Die Aktie schloss mit einem Plus von 6,6 Prozent bei 2.002 Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 0,0 0,14 -106,1

5 Jahre 0,27 -1,1 0,28 -165,5

7 Jahre 0,46 -2,4 0,48 -179,3

10 Jahre 0,65 -3,3 0,68 -179,6

30 Jahre 1,38 -4,4 1,42 -168,7

Trotz der positiven Tendenz am Aktienmarkt sorgten die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten und die schwachen Konjunkturdaten des Tages für Aufschläge bei vermeintlich sicheren Anlagen. Am Anleihemarkt drückten steigende Notierungen die Zehnjahresrendite um 3,3 Basispunkte auf 0,65 Prozent. Marktbeobachter sprachen auch von einer Gegenbewegung nach den Verlusten vom Mittwoch.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,1877 +0,1% 1,1861 1,1868 +5,9%

EUR/JPY 125,42 -0,1% 125,49 125,78 +2,9%

EUR/GBP 0,8969 -0,1% 0,8974 0,9065 +6,0%

GBP/USD 1,3243 +0,2% 1,3217 1,3090 -0,1%

USD/JPY 105,59 -0,2% 105,80 105,98 -2,9%

USD/KRW 1186,58 +0,1% 1185,30 1185,84 +2,7%

USD/CNY 6,9066 -0,1% 6,9159 6,9136 -0,8%

USD/CNH 6,8986 -0,1% 6,9069 6,9106 -1,0%

USD/HKD 7,7503 +0,0% 7,7501 7,7502 -0,5%

AUD/USD 0,7203 +0,2% 0,7191 0,7183 +2,8%

NZD/USD 0,6543 +0,1% 0,6602 0,6559 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 11.847,75 +0,1% 11.835,00 11.728,75 +64,3%

Der Dollar gab einen Teil der kräftigen Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index reduzierte sich um 0,1 Prozent. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,1862 Dollar, nach einem Tagestief bei 1,1802 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,91 42,82 +0,2% 0,09 -25,1%

Brent/ICE 45,03 44,90 +0,3% 0,13 -27,5%

Konjunkturängste drückten die Ölpreise. Ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,7 Prozent auf 42,62 Dollar. Brent gab um 0,9 Prozent auf 44,94 Dollar nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.947,98 1.947,20 +0,0% +0,78 +28,4%

Silber (Spot) 27,38 27,03 +1,3% +0,35 +53,4%

Platin (Spot) 925,63 923,50 +0,2% +2,13 -4,1%

Kupfer-Future 3,00 2,97 +0,8% +0,02 +6,4%

Gold legte nach dem jüngsten Rücksetzer um 1,2 Prozent zu auf 1.953 Dollar je Feinunze. Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxo Bank, sprach von einer erhöhten Volatilität des Goldpreises, der in den vergangenen beiden Tagen etwa 80 Dollar eingebüßt hatte. Die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen sei gestiegen. Gleichzeitig sei das nunmehr hohe Niveau des Goldpreises für viele Anleger unattraktiv.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Verbraucherpreise sind im Juli zum Vorjahr unverändert geblieben, wohingegen Ökonomen einen Anstieg von 0,1 Prozent geschätzt hatten.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL USA

In einer kämpferischen Nominierungsrede hat US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden versprochen, die "Spaltung" des Landes zu überwinden. Unter Präsident Donald Trump gebe es "zu viel Wut, zu viel Angst, zu viel Spaltung", sagte Biden. "Vereint können und werden wir diese Zeit der Dunkelheit in Amerika überwinden." Er werde ein "Verbündeter des Lichts, nicht der Dunkelheit", sagte der frühere Vizepräsident in seiner knapp 25-minütigen Rede, in der er seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei formell annahm.

PFIZER/BIONTECH

Die beiden Kooperationspartner haben in einer laufenden Phase-1-Studie in den USA einen Erfolg ihres Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus erzielt.Des Weiteren wurde das Präparat in allen Populationen gut vertragen, mit leichtem bis moderatem Fieber in weniger als 20 Prozent der Probanden.

