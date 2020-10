Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat in den vergangenen drei Monaten einen dramatischen Einbruch ihrer Geschäfte erlebt und einen Nettoverlust von 1,8 Milliarden Dollar eingefahren. Der Umsatz lag bei 2,5 Milliarden Dollar und damit 78 Prozent niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Gleichwohl zeigte sich United Airlines optimistisch. Zwar dauerten die negativen Auswirkungen der Pandemie "kurzfristig" fort, doch konzentriere United sich darauf, sich auf eine "starke Erholung" der Geschäfte vorzubereiten, die es auch erlauben werde, die entlassenen Beschäftigten wieder einzustellen. Die Fluggesellschaft hat nach eigenen Angaben nicht nur ihre Kosten reduziert, sondern auch ihre Liquiditätsreserven aufgestockt. 22 Milliarden Dollar kamen demnach durch die Ausgabe von Schuldentiteln und Aktien sowie durch staatliche Unterstützungsprogramme zusammen. Das Unternehmen teilte mit, es sehe bereits einige Verbesserungen im Reisebetrieb. United nahm nach eigenen Angaben die regelmäßigen Flüge auf 146 Strecken innerhalb der USA wieder auf. Auch 78 internationale Verbindungen wurden wieder aufgenommen oder komplett neu gestartet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q

13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index Oktober

PROGNOSE: 12,3

zuvor: 17,0

14:30 Import- und Exportpreise September

Importpreise

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 830.000

zuvor: 840.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober

PROGNOSE: 14,0

zuvor: 15,0

17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.477,25 -0,32%

Nasdaq-100-Indikation 11.900,50 -0,49%

Nikkei-225 23.534,22 -0,39%

Hang-Seng-Index 24.424,34 -0,98%

Kospi 2.364,10 -0,69%

Shanghai-Composite 3.346,76 +0,18%

S&P/ASX 200 6.210,30 +0,50%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Aktienmärkte folgen der leichteren Tendenz an der Wall Street. Dort hatten die steigenden Corona-Infektionszahlen weltweit für Verkaufsneigung gesorgt und auch das weiter nicht zustandekommende nächste große Hilfspaket für die US-Wirtschaft auf die Stimmung gedrückt. In Sydney steigt der Index allerdings. Hier stützen etwas besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten. Daneben kursiert Zinssenkungsfantasie. Laut den Analysten von RBC hat Notenbankchef Philip Lowe in einer Rede grünes Licht für eine Zinssenkung bereits im November statt im Februar gegeben. Dazu passend gibt der Austral-Dollar zum US-Dollar nach. In Hongkong ist derweil von Enttäuschung darüber die Rede, das Chinas Präsident Xi Jinping wider Erwarten bei einer Reise in die Wirtschafts- und Technologiehochburg Shenzhen keine konkreten weiteren Stimuli signalisiert habe. Unter den Einzelwerten verlieren Alibaba in Hongkong 3,2 Prozent. Hintergrund sind Berichte, wonach die USA erwägen, die Finanztochter Ant Group auf eine schwarze Liste von Unternehmen zu setzen, die mit Handelserschwernissen belegt sind. Die Aktie des Wettbewerbers JD.com gibt um 3,8 Prozent nach, Tencent verlieren 2,9 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Bei Alcoa kamen die Quartalszahlen, besonders aber der Ausblick schlecht an, die Aktie verlor auf Nasdaq.com 4,8 Prozent. Alcoa konnte das Quartalsminus zwar verringern, schrieb aber immer noch rote Zahlen. Alcoa warnte zudem, dass im vierten Quartal mit Gegenwind auf der Kostenseite gerechnet werden müsse, was negativ auf die Ergebnisentwicklung wirken dürfte. United Airlines wurden um 0,8 Prozent nach oben gesetzt (siehe Tagesthema). Cars.com kam mit vorläufigen Drittquartalszahlen gut an. Der Betreiber einer Website für das Automobilgeschäft rechnet mit einem Umsatz von 142 bis 144 Millionen Dollar, nachdem es im Quartal zuvor noch 102 Millionen waren. Den Nettoverlust sieht Cars.com bei 10 bis 12 Millionen Dollar, wobei annähernd 31 Millionen Dollar einer nicht liquiditätswirksamen Sonderbelastung zuzuschreiben seien. Der Kurs zog um 5,5 Prozent an. Vertex knickten um 11,6 Prozent ein. Das Biotechnologieunternehmen hatte den Abbruch einer Medikamentenentwicklung mitgeteilt wegen des Auftretens von Sicherheitsproblemen. Für Sleep Number ging es dagegen um 9,5 Prozent aufwärts. Der Anbieter von Betten und Bettzubehör profitierte in der Pandemie von verstärkten Ausgaben der Verbraucher für Inneneinrichtung und wies über Erwarten gute Umsätze und Ergebnisse aus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.514,00 -0,58 -165,81 -0,09

S&P-500 3.488,67 -0,66 -23,26 7,98

Nasdaq-Comp. 11.768,73 -0,80 -95,17 31,16

Nasdaq-100 11.985,36 -0,81 -97,81 37,24

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 763 Mio 755 Mio

Gewinner 1.188 998

Verlierer 1.859 2.048

unverändert 95 91

Etwas leichter - Steigende Corona-Neuinfektionen - auch in den USA - belasteten die Stimmung. Unter den Marktteilnehmern ging die Angst um, dass es auf lokaler Ebene zu neuen Beschränkungen kommen könnte. Sorgen bereitete in dem Zusammenhang weiter, dass sowohl Johnson & Johnson als auch Eli Lilly Studien ihrer Corona-Impfstoffe ausgesetzt haben. Daneben sorgte das weiter ausbleibende nächste Fiskalpaket zur Stützung der Wirtschaft für Verkäufe. Im Fokus stand der Bankensektor mit weiteren Geschäftszahlen. Die Geldhäuser hätten sich dabei mit ihren Aussagen zur Zukunft etwas vorsichtger gezeigt als vom Markt erwartet, hieß es. Bank of America lag beim Gewinn zwar über den Prognosen, verfehlte aber bei den Einnahmen die Erwartungen. Die Aktie verlor 5,3 Prozent. Goldman Sachs verdoppelte dagegen den Gewinn im dritten Quartal fast und übertraf die Erwartungen klar. Die Aktie stieg um 0,2 Prozent. Wells Fargo hat die Corona-Krise schwer zu schaffen gemacht. Die Aktie fiel um 6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,13 -1,2 0,14 -107,3

5 Jahre 0,29 -0,8 0,30 -163,0

7 Jahre 0,51 0,2 0,51 -173,9

10 Jahre 0,72 -0,6 0,73 -172,1

30 Jahre 1,50 -0,8 1,51 -156,4

US-Staatsanleihen stießen auf moderates Kaufinteresse. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys verlor 0,6 Basispunkte auf 0,72 Prozent. Die Aussicht, dass ein US-Konjunkturpaket wohl frühestens nach der Wahl verabschiedet werde, habe nicht gestützt, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:18 % YTD

EUR/USD 1,1752 +0,0% 1,1749 1,1731 +4,8%

EUR/JPY 123,72 +0,2% 123,50 123,75 +1,5%

EUR/GBP 0,9031 +0,0% 0,9029 0,9115 +6,7%

GBP/USD 1,3015 +0,0% 1,3012 1,2865 -1,8%

USD/JPY 105,27 +0,1% 105,12 105,48 -3,2%

USD/KRW 1143,45 -0,3% 1147,36 1146,57 -1,0%

USD/CNY 6,7208 +0,1% 6,7151 6,7432 -3,5%

USD/CNH 6,7143 +0,0% 6,7134 6,7397 -3,6%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,7126 -0,5% 0,7165 0,7156 +1,7%

NZD/USD 0,6646 -0,2% 0,6661 0,6646 -1,3%

Bitcoin

BTC/USD 11.395,34 +0,2% 11.377,51 11.389,01 +58,0%

Der Dollar neigte zu leichter Schwäche, nachdem er am Dienstag noch seine Muskeln hatte spielen lassen, als er von seinem Ruf als sicherer Hafen profitiert hatte. Der Dollarindex gab 0,2 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,03 41,04 -0,0% -0,01 -27,8%

Brent/ICE 43,30 43,32 -0,0% -0,02 -29,3%

Die Ölpreis zogen deutlich an. Berichten zufolge haben sich Saudi-Arabien und Russland darüber verständigt, an den vereinbarten Produktionsbeschränkungen der Opec+ festzuhalten. Öl der US-Sorte WTI gewann 2 Prozent auf 41,02 Dollar je Fass, Brent stieg um 2,1 Prozent auf 43,33 Dollar. Die wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten des Branchenverbandes API bewegten im Spätgeschäft kaum, obwohl sie einen deutlicheren Rückgang zeigten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.896,34 1.900,33 -0,2% -3,99 +25,0%

Silber (Spot) 24,10 24,33 -0,9% -0,22 +35,0%

Platin (Spot) 863,33 859,98 +0,4% +3,35 -10,5%

Kupfer-Future 3,05 3,05 +0,0% +0,00 +8,0%

Der Goldpreis erholte sich von seinem starken Rücksetzer am Vortag und gewann 0,6 Prozent auf 1.902 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf Rekordhöhe gestiegen. Binnen eines Tages wurden 6.638 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die bis dahin höchste Zahl von Neuinfektionen war am 2. April mit 6.554 Fällen registriert worden.

