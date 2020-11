Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump erneut eindringlich aufgerufen, eine Übergabe der Regierungsgeschäfte einzuleiten. "Es könnten mehr Menschen sterben, wenn wir uns nicht koordinieren", sagte Biden in seiner Heimatstadt Wilmington mit Blick auf die Corona-Pandemie. So müsse bereits jetzt geplant werden, wie ein künftiger Impfstoff gegen das Coronavirus verteilt werde. "Wenn wir mit dem Beginn der Planungen bis zum 20. Januar (dem Tag seines Amtsantritts) warten müssen, verlieren wir einen Monat, eineinhalb Monate", sagte der 77-Jährige. Deswegen müsse die Trump-Regierung "jetzt" oder "so schnell wie möglich" mit seinem Übergangsteam zusammenarbeiten. Trump hat seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November bislang nicht eingeräumt.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der führende US-Virologe Anthony Fauci hat die Zwischenergebnisse des Corona-Impfstoff-Kandidaten des Unternehmens Moderna als "erstaunlich beeindruckend" bezeichnet. In einem Interview mit AFP sagte Fauci, er hätte sich mit Impfungen mit einer Wirksamkeit von 70 bis 75 Prozent zufrieden gegeben. Das US-Biotechnologieunternehmen Moderna hatte am Montag bekannt gegeben, dass sein entwickelter Impfstoff eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent besitzt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

13:00 Walmart Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Import- und Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

Industrieproduktion

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 72,2%

zuvor: 71,5%

16:00 Lagerbestände September

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.615,00 -0,49%

Nasdaq-100-Indikation 12.029,00 -0,14%

Nikkei-225 26.014,62 +0,42%

Hang-Seng-Index 26.410,15 +0,11%

Kospi 2.539.15 -0,15%

Schanghai-Composite 3.336,85 -0,30%

S&P/ASX 200 6.498,20 +0,21%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Euphorie über das Freihandelsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum ist ausgelaufen. Trotz oder gerade wegen der weiter grassierenden Coronavirus-Pandemie in Europa und Amerika lässt ein weiterer möglicher Impfstoff die Anleger hoffen. Nach Biontech und Pfizer wartet nun der US-Konzern Moderna mit positiven Impfstoffschlagzeilen auf. Das Unternehmen spricht von einer Wirksamkeit von 94,5 Prozent bei Probanden. In Tokio reicht ein magerer Aufschlag für ein weiteres 29-Jahreshoch. Aktien aus den Sektoren Transport und Finanzwesen führen die Liste der Gewinner an. Die chinesischen Börsen zählen wie schon am Vortag zu den Schlusslichtern. Hongkong und Schanghai melden Verluste. Anleger sorgen sich weiter vor neuen US-Sanktionen, die der scheidende US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte. Bislang fehle es an einem klaren Dementi seines designierten Nachfolgers Joe Biden, heißt es. In Seoul stützen Titel der Reise- und Einzelhandelsbranche etwas. Nachdem Korean Air Lines Kaufinteresse an dem in Schieflage geratenen Wettbewerber Asiana Airlines geäußert hat, steigt dessen Kurs um weitere 6 Prozent. Korean Air Lines verlieren dagegen rund 8 Prozent. Nach dem softwarebedingten Handelsausfall am Vortag nach wenigen Minuten hat die Börse in Sydney knapp im Plus geschlossen. Energie- und Finanzwerte machten Verluste bei anderen Sektoren wett. Afterpay verloren 5,4 Prozent trotz eines positiven Starts in das zweite Quartal.

US-NACHBÖRSE

Tesla schossen um 13,2 Prozent nach oben. Die Titel werden in den S&P-500 aufgenommen. Abbvie, Merck & Co, Pfizer und Bristol Myers Squibb legten um bis zu 2,6 Prozent zu. Berkshire Hathaway hatte zugekauft. Die ADR des chinesischen Internetriesens Baidu gaben 1,9 Prozent ab. Zunächst hatten die Titel noch positiv auf den positiven Geschäftsausweis der Chinesen reagiert. Weniger gut kam dagegen die Expansion des Unternehmens an. Baidu übernimmt von der Joyy Inc die Unterhaltungs- und Streaming-Plattform YY Live in China für rund 3,6 Milliarden Dollar. Costco kletterten dagegen um 2,2 Prozent. Der Großhändler hatte die Zahlung einer Sonderdividende in Rekordhöhe von 10 Dollar je Aktie angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.950,44 1,60 470,63 4,95

S&P-500 3.626,91 1,16 41,76 12,26

Nasdaq-Comp. 11.924,13 0,80 94,84 32,89

Nasdaq-100 12.013,39 0,63 75,54 37,56

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,085 Mrd 0,889 Mrd

Gewinner 2.535 2.570

Verlierer 570 512

Unverändert 61 64

Fest - Zwar ging der Dow klar auf Kurs 30.000 Punkte, am Ende reichte es aber noch nicht. Ein neues Rekordhoch schaffte er dennoch, nachdem wieder einmal eine Impfstoffnachricht für Kauflaune sorgte. Eine Woche nach Biontech und Pfizer meldete Moderna einen Impfstofferfolg. Das neue Rekordhoch markierte der Dow bei 29.964 Zählern. Dass die Euphorie nicht überschwappte war der Erkenntnis geschuldet, dass wie schon im Fall Biontech/Pfizer der Prozess der Zulassung, Herstellung und weltweiten Verteilung des Impfstoffs noch Zeit beanspruchen wird, während die Pandemie gleichzeitig weiter tobt. Die Moderna-Aktie schoss um 9,6 Prozent nach oben. Ein Analyst betonte, dass das Moderna-Präparat zwischen 2 und 8 Grad Celcius gelagert werden könne, wohingegen der Biontech/Pfizer-Impfstoff unter sehr hohen Minusgraden gelagert werden müsse. Bei der Biontech-Aktie wurde das Konkurrenzprodukt mit einem Minus von fast 14 Prozent quittiert, bei Pfizer mit minus 3,3 Prozent. Gesucht waren potenzielle Profiteure eines Impfstoffs wie Aktien aus dem Freizeit- und Reisesektor. Am stärksten um über 6 Prozent legte der Index der Energietitel zu. Treiber waren die erneut sehr stark steigenden Ölpreise. Daneben verwiesen Marktbeobachter aber auch auf starke Wirtschaftsdaten aus China und Japan. Daneben sorgte für Wachstumsfantasie, dass China und 14 weitere Staaten aus dem Asien-Pazifik-Raum ein Freihandelsabkommen geschlossen haben.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,18 0,4 0,18 -102,1

5 Jahre 0,40 -0,2 0,40 -152,1

7 Jahre 0,66 1,2 0,65 -158,9

10 Jahre 0,91 1,3 0,89 -153,8

30 Jahre 1,66 1,6 1,65 -140,4

Staatsanleihen wurden als sicherer Hafen in dem positiven Nachrichtenumfeld links liegen gelassen. Die Zehnjahresrendite stieg leicht auf 0,91 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:38h % YTD

EUR/USD 1,1857 +0,0% 1,1856 1,1849 +5,7%

EUR/JPY 123,94 -0,0% 124,00 123,81 +1,7%

EUR/GBP 0,8968 -0,2% 0,8985 0,8965 +6,0%

GBP/USD 1,3223 +0,2% 1,3195 1,3216 -0,2%

USD/JPY 104,53 -0,0% 104,58 104,48 -3,8%

USD/KRW 1105,32 -0,2% 1107,13 1108,22 -4,3%

USD/CNY 6,5651 -0,3% 6,5848 6,5770 -5,7%

USD/CNH 6,5633 -0,1% 6,5723 6,5721 -5,8%

USD/HKD 7,7531 -0,0% 7,7534 7,7533 -0,5%

AUD/USD 0,7317 +0,1% 0,7313 0,7287 +4,4%

NZD/USD 0,6897 -0,0% 0,6897 0,6874 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 16.675,25 -0,4% 16.739,00 16.276,00 +131,3%

Am Devisenmarkt tat sich vergleichsweise wenig, der Dollar tendierte knapp behauptet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,56 41,34 +0,5% 0,22 -26,4%

Brent/ICE 44,12 43,82 +0,7% 0,30 n.def.

Das Öl war erneut klarer Profiteur der Nachrichtenlage. Baldige Impfmöglichkeiten sprächen für eine Normalisierung des Lebens und damit steigenden Energieverbrauch, so die Spekulation. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI legte um 3,1 Prozent zu auf 41,36 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.888,96 1.888,50 +0,0% +0,46 +24,5%

Silber (Spot) 24,65 24,83 -0,7% -0,17 +38,1%

Platin (Spot) 923,28 930,00 -0,7% -6,73 -4,3%

Kupfer-Future 3,21 3,22 -0,3% -0,01 +13,7%

Der Goldpreis geriet mit der Moderna-Impfstoffnachricht kurz unter Druck, ging aber letztlich praktisch unverändert aus dem Tag.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

WIRBELSTURM IOTA

