Nach dem Brand eines Triebwerks in einer Passagiermaschine der Fluglinie United Airlines müssen alle Triebwerke des Herstellers Pratt & Whitney in Boeing-777-Maschinen einer Inspektion unterzogen werden, bevor diese Flugzeuge wieder fliegen können. Das hat die US-Luftaufsichtsbehörde FAA in einer Notverordnung angeordnet. Andere Länder dürften nun nachziehen. Üblicherweise erteilen Behörden weltweit Anordnungen auf der Grundlage der Direktive des Landes, das ein Flugzeug oder Bauteil zertifiziert hat, in diesem Fall die USA. Vor dem Vorfall am Wochenende hatte es in den vergangenen Jahren bereits zwei ähnliche Triebwerksausfälle mit demselben Triebwerkstyp an demselben Flugzeugtyp gegeben.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Neubauverkäufe Januar

PROGNOSE: +0,9% gg Vm

zuvor: +1,6% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.865,75 -0,37%

Nasdaq-100-Indikation 13.088,00 -0,55%

Nikkei-225 29.671,70 -1,61%

Hang-Seng-Index 29.665,21 -3,16%

Kospi 2.994,98 -2,45%

Shanghai-Composite 3.550,75 -2,35%

S&P/ASX 200 6.777,80 -0,90%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit kräftigen Abgaben zeigen sich zur Wochenmitte die Börsen in Ostasien und Australien. Leichte Anfangsgewinne, wie in Hongkong, können nicht behauptet werden. In China verweisen Teilnehmer auf Gewinnmitnahmen nach der Aufwärtsbewegung zu Jahresbeginn. Erneut unter Druck stehen Technologiewerte, auch wenn sich in den USA der technologielastige Nasdaq-Composite klar von seinem Tagestief erholt und nur mit einem eher kleinen Minus geschlossen hatte. Die Investoren dürften bei Technologiewerten kurzfristig vorsichtig bleiben, heißt es von KGI Securities. In Hongkong knickt der Hang-Seng-Index um über 3 Prozent ein, belastet von Plänen, eine Steuer auf Aktiengeschäfte einzuführen. Auch hier stehen Technologiewerte ganz oben auf den Verkaufslisten.

US-NACHBÖRSE

Auch am Dienstag standen eine Vielzahl an Quartalszahlen im Fokus des nachbörslichen US-Handels. Die Aktien von McAfee schossen um 8 Prozent nach oben, nachdem der Hersteller von Sicherheitssoftware mit den Zahlen für das vierte Quartal und dem Ausblick die Erwartungen des Marktes übertroffen hatte. Das Immobilienunternehmen Toll Brothers (+1,4%) schlug mit Umsatz und Nettogewinn im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.537,35 0,05 15,66 3,04

S&P-500 3.881,37 0,13 4,87 3,34

Nasdaq-Comp. 13.465,20 -0,50 -67,85 4,48

Nasdaq-100 13.194,71 -0,22 -29,03 2,38

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,26 Mio 1,15 Mrd

Gewinner 1.257 1.564

Verlierer 1.974 1.687

Unverändert 92 78

Uneinheitlich - Vor allem Technologiewerte wurden erneut zeitweise stark verkauft. Mit den Aussagen von US-Notenbankchefs Powell im US-Senat setzte jedoch eine Erholungsbewegung ein. Er bestätigte die Beibehaltung der lockeren Geldpolitik bis sich die Wirtschaft weiter von den Auswirkungen der Pandemie erholt hat. Konjunkturseitig hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Februar verbessert. Als Grund für den Rückzug der Anleger aus Technologiewerten nannten Marktbeobachter das absehbare Ende der Corona-Krise. Home Depot (-3,1%) schnitt im vierten Quartal besser ab als erwartet, wagt aber wegen der Corona-Pandemie keinen Ausblick. Besser als erwartet lief auch das Geschäft bei Macy's (+3,9%). Medtronic (+1,9%) verdiente im dritten Geschäftsquartal deutlich weniger, übertraf aber dennoch die Erwartungen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,11 0,4 0,11 -0,4

5 Jahre 0,58 -1,9 0,60 21,5

7 Jahre 0,98 -2,0 1,00 33,0

10 Jahre 1,36 -0,7 1,36 43,8

30 Jahre 2,19 1,6 2,18 54,5

Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen gab nach dem Anstieg der Vortage und dem Bekenntnis von Fed-Chef Powell zu einer weiter lockeren Geldpoiltik um 0,7 Basispunkt nach auf 1,36 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:42 % YTD

EUR/USD 1,2154 +0,0% 1,2149 1,2174 -0,5%

EUR/JPY 128,25 +0,3% 127,86 127,99 +1,7%

EUR/GBP 0,8573 -0,4% 0,8608 0,8647 -4,0%

GBP/USD 1,4175 +0,4% 1,4114 1,4080 +3,7%

USD/JPY 105,51 +0,2% 105,24 105,14 +2,2%

USD/KRW 1112,10 +0,2% 1110,30 1110,55 +2,4%

USD/CNY 6,4607 -0,1% 6,4665 6,4604 -1,0%

USD/CNH 6,4619 +0,0% 6,4593 6,4612 -0,6%

USD/HKD 7,7551 +0,0% 7,7538 7,7533 +0,0%

AUD/USD 0,7912 +0,0% 0,7912 0,7918 +2,7%

NZD/USD 0,7372 +0,4% 0,7339 0,7318 +2,6%

Bitcoin

BTC/USD 49.819,00 +2,3% 48.692,25 50.237,00 +71,5%

Der Dollar zeigte sich nach den Aussagen von Fed-Chef Powell gut behauptet. Der Dollarindex lag im späten US-Handel 0,1 Prozent höher.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,18 61,67 -0,8% -0,49 +25,7%

Brent/ICE 65,12 65,37 -0,4% -0,25 +25,9%

Die Ölpreise pendelten auf und ab. Hier dürften nach dem jüngsten Anstieg zum Teil Gewinne mitgenommen worden sein, hieß es. Gestützt wurden die Preise nach Aussagen aus dem Handel andererseits davon, dass die wegen der Winterstürme unterbrochene Ölförderung in Texas nur langsam wieder anläuft. Auch die Rally bei anderen Rohstoffen gebe dem Öl Rückenwind. Und nicht zuletzt hätten mehrere Analysten ihre Ölpreisprognosen nach oben genommen, weil sie für den Rest des Jahres ein knapperes Angebot erwarteten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.808,38 1.805,79 +0,1% +2,59 -4,7%

Silber (Spot) 27,62 27,73 -0,4% -0,11 +4,7%

Platin (Spot) 1.243,55 1.241,98 +0,1% +1,58 +16,2%

Kupfer-Future 4,16 4,18 -0,4% -0,02 +18,3%

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent belassen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Zuletzt waren sie deutlich gesunken. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte eine Abnahme von 4,9 Millionen Barrel.

