+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In China dauern die Mai-Feierlichkeiten bis einschließlich Mittwoch. In Japan wird der "Tag der Verfassung" begangen.

DIENSTAG: In China dauern die Mai-Feierlichkeiten an. In Japan wird der "Tag des Grünens" begangen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Dell verkauft die Cloud-Tochter Boomi an die Private-Equity-Gesellschaften Francisco Partners und TPG Capital. Die beiden Käufer bestätigten am frühen Montagmorgen (MESZ) einen Bericht des Wall Street Journal. Der Verkaufspreis beträgt 4 Milliarden Dollar einschließlich Schulden. Der Verkauf der Sparte, die Dell im Jahr 2010 erworben hatte, ist Teil der Neuordnung des PC- und Datenspeichergiganten. Boomi agiert auf dem schnell wachsenden Markt für Integration Platform as a Service (iPaaS). Dabei handelt es sich um cloudbasierte Dienste, mit denen sich die Integration von Anwendungen und Daten aus verschiedenen Cloud- und On-Premise-Umgebungen realisieren lässt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen Geschäftszahlen:

23:55 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

April (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 60,6

1. Veröff.: 60,6

zuvor: 59,0

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 65,0 Punkte

zuvor: 64,7 Punkte

16:00 Bauausgaben März

PROGNOSE: +1,8% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 4.192,25 +0,12%

Nasdaq-100-Indikation 13.876,00 -0,03%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 28.293,34 -1,50%

Kospi 3.130,89 -0,54%

Shanghai-Composite Feiertag

S&P/ASX 200 7.029,90 +0,06%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zu Beginn der neuen Woche keine einheitliche Tendenz ausmachen. Händler berichten von einem dünnen Handel, weil die Börsen in Japan und Festlandchina feiertagsbedingt bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben. An den übrigen Märkten lasten die rasant steigenden Corona-Fallzahlen in Indien und negative Vorgaben der Wall Street auf der Stimmung. Aktien der Ölbranche folgen den Ölpreisen nach unten, die schon am Freitag kräftig nachgegeben hatten und ihre Talfahrt am Montag in gebremstem Tempo fortsetzen. CNOOC büßen in Hongkong 1,5 Prozent ein. Auch in Australien stehen Aktien aus der Ölindustrie unter Druck. Woodside Petroleum verlieren 1,3 Prozent und Santos 1,4 Prozent. Die Geschäftszahlen der Bank Westpac kommen dagegen gut an; die Aktie steigt um 5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Am Freitag ist das nachbörsliche Geschäft mit US-Aktien - wie vor dem Wochenende üblich - sehr ruhig verlaufen. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf die dünne Nachrichtenlage. Unter den Einzelwerten gaben Dell um weitere 0,3 Prozent nach auf 98,00 Dollar, nachdem sie im regulären Geschäft 1,7 Prozent eingebüßt hatten. Am frühen Montagmorgen MESZ wurde bekannt, dass Dell seine Sparte Boomi verkauft.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.874,85 -0,54 -185,51 10,68

S&P-500 4.181,17 -0,72 -30,30 11,32

Nasdaq-Comp. 13.962,68 -0,85 -119,87 8,34

Nasdaq-100 13.860,76 -0,78 -109,45 7,55

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,2 Mrd 903 Mio

Gewinner 1.090 1.741

Verlierer 2.245 1.574

Unverändert 131 160

Leichter - Nach den Rekordhochs am Vortag kam es an der Wall Street zum Wochenausklang zu Gewinnmitnahmen. Trotz der Kursverluste am Freitag war der April für den S&P-500 dennoch der beste Börsenmonat seit November. In das Bild passten auch schwache Konjunkturdaten aus China, wo die Einkaufsmanagerindizes im April gesunken sind und die Erwartungen verfehlt haben. Zudem machten die Corona-Schlagzeilen verstärkt Sorgen. Positive US-Konjunkturdaten stützen den Markt dagegen nicht. Amazon (-0,1%) lieferte für das erste Quartal Rekordergebnisse, übertraf die Erwartungen und ist auch für das laufende Quartal zuversichtlich. Anfängliche deutliche Gewinne konnten nicht behauptet werden. Twitter brachen um 15,2 Prozent ein. Die Ergebnisse lagen zwar über den Erwartungen, allerdings enttäuschte die Zunahme der vielbeachteten Nutzerzahl, die sich noch dazu weiter abschwächen könnte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 0,0 0,16 3,9

5 Jahre 0,85 -1,6 0,86 48,5

7 Jahre 1,31 -1,1 1,32 66,2

10 Jahre 1,63 -1,4 1,64 71,0

30 Jahre 2,30 -0,3 2,30 65,1

Am Rentenmarkt legten die Notierungen mit der schwachen Entwicklung am Aktienmarkt moderat zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 1,4 Basispunkte auf 1,63 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:39 % YTD

EUR/USD 1,2018 -0,1% 1,2029 1,2109 -1,6%

EUR/JPY 131,75 +0,2% 131,48 131,79 +4,5%

EUR/GBP 0,8703 -0,0% 0,8707 0,8701 -2,6%

GBP/USD 1,3809 -0,1% 1,3816 1,3919 +1,0%

USD/JPY 109,63 +0,3% 109,29 108,84 +6,2%

USD/KRW 1117,76 +0,9% 1117,76 1113,48 +3,0%

USD/CNY 6,4735 +0,0% 6,4735 6,4746 -0,8%

USD/CNH 6,4794 +0,1% 6,4746 6,4704 -0,4%

USD/HKD 7,7670 +0,0% 7,7669 7,7649 +0,2%

AUD/USD 0,7713 -0,1% 0,7720 0,7768 +0,1%

NZD/USD 0,7161 -0,2% 0,7172 0,7237 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 57.964,01 +2,2% 56.717,26 54.438,51 +99,5%

Der Dollar legte deutlich zu, der Dollar-Index stieg um 0,8 Prozent. Die Zweifler an einer langfristig ultralockeren Geldpolitik in den USA haben Unterstützung erhalten. Fed-Präsident Robert Kaplan von der Notenbankfiliale in Dallas ist der Auffassung, die US-Notenbank sollte die Verlangsamung (Tapering) ihrer monatlichen Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar diskutieren. Es gebe Exzesse und Ungleichgewichte an den Finanzmärkten. Wegen steigender Konjunktur- und in der Folge auch Inflationserwartungen hatten sich zuletzt die Stimmen derer gemehrt, die die Meinung vertreten, die Fed könnte schon bald gezwungen sein, die Geldpolitik zu straffen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,34 63,58 -0,4% -0,24 +30,3%

Brent/ICE 66,51 66,76 -0,4% -0,25 +29,4%

Für die Ölpreise ging es nach den jüngsten kräftigen Gewinnen um gut 2,0 Prozent abwärts. Teilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Zudem hätten sich die Sorgen um einen Nachfragrückgang mit der stark steigenden Corona-Fallzahlen, vor allem in Indien, wieder verstärkt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.773,75 1.768,79 +0,3% +4,96 -6,5%

Silber (Spot) 25,95 25,92 +0,1% +0,02 -1,7%

Platin (Spot) 1.205,50 1.200,20 +0,4% +5,30 +12,6%

Kupfer-Future 4,48 4,48 +0,0% +0,00 +27,1%

Der Goldpreis gab mit dem steigenden Dollar leicht nach. Es war der vierte Handelstag in Folge mit Abgaben. Auf Monatssicht steht allerdings ein Plus von rund drei Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INFRASTRUKTUR USA

US-Präsident Joe Biden hat anlässlich des 50. Geburtstags der Bahngesellschaft Amtrak Milliarden-Investitionen in den Zugverkehr versprochen. "Wir haben die großartige Chance, in diesem Land schnellen, sicheren, verlässlichen und sauberen Personenverkehr anzubieten", sagte Biden bei einer Rede am Hauptbahnhof der Millionenstadt Philadelphia. Notwendig seien aber Investitionen in Züge, Bahnhöfe, das Schienennetz, Brücken und Tunnel.

BERKSHIRE HATHAWAY

Gute Geschäfte im ersten Quartal hat Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway Inc vermeldet. Dank starkem Geschäft mit Versicherungen und Aktienanlagen kehrte er in die Gewinnzone zurück. Der Nettogewinn im Quartal sprang auf 11,7 Milliarden Dollar.

INTEL

will mehr Geld in die Herstellung von Halbleitern vor allem in den USA stecken und weniger für Aktienrückkäufe ausgeben, wie CEO Pat Gelsinger dem Sender CBS sagte.

TESLA

Der Serienstart in Teslas neuer Gigafactory in Grünheide bei Berlin verzögert sich einem Magazinbericht zufolge um sechs Monate bis Ende Januar 2022. Tesla-Chef Elon Musk habe dem Team offiziell ein halbes Jahr mehr Zeit gegeben, berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf Unternehmenskreise.

