US-Präsident Joe Biden hat nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan den US-Truppenabzug aus dem Land verteidigt. "Ich stehe aufrecht hinter meiner Entscheidung", sagte er in einer Fernsehansprache. "Amerikanische Soldaten können und sollten nicht in einem Krieg kämpfen und sterben, den die afghanischen Streitkräfte selbst nicht kämpfen wollen." Er sei "zutiefst traurig" über die Entwicklung in Afghanistan, "aber ich bedaure meine Entscheidung nicht". Die USA seien weiterhin in der Lage, in Afghanistan gegen terroristische Gruppen vorzugehen, sollte dies notwendig sein, betonte Biden. Er drohte den Taliban zudem eine "vernichtende" Antwort an, sollten sie die Evakuierung von US-Bürgern aus der Hauptstadt Kabul behindern. Biden räumte ein, vom schnellen Vormarsch der Islamisten überrascht worden zu sein. Verantwortlich dafür seien aber die afghanische Regierung und die afghanischen Sicherheitskräfte: "Afghanische politische Anführer haben aufgegeben und sind aus dem Land geflohen. Das afghanische Militär ist in sich zusammengefallen, manchmal ohne auch nur zu versuchen zu kämpfen."

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q, Bentonville

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Juli

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 75,7%

zuvor: 75,4%

16:00 Lagerbestände Juni

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.461,50 -0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.105,25 -0,2%

Nikkei-225 27.508,63 -0,1%

Hang-Seng-Index 25.833,49 -1,3%

Kospi 3.142,37 -0,9%

Shanghai-Composite 3.474,01 -1,2%

S&P/ASX 200 7.513,00 -0,9%

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Vielerorts hat sich im Verlauf die Stimmung eingetrübt, wofür sich Marktteilnehmer mit Erklärungen schwer tun angesichts leicht positiver Vorgaben aus den USA. Ein Rolle könnten die weiter nötigen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie spielen. Am besten schlägt sich der Tokioter Aktienmarkt, der am Vortag aber auch deutlichsten nachgegeben hatte. In Hongkong sind es wieder die Technologieschwergewichte Tencent, Meituan und Alibaba mit Rücksetzern bis 3,7 Prozent, die den Index mit nach unten ziehen. Die Analysten von KGI weisen dazu auf Kritik von Staatsmedien an Online-Spielen hin. Das schürt Spekulationen über mögliche weitere Maßnahmen der Regulierer, die seit einigen Wochen immer wieder für Druck auf die Kurse sorgen. Für AIA Group geht es dagegen um 3,5 Prozent nach oben, nachdem der Versicherer mit seinem Neugeschäft im ersten Halbjahr für eine positive Überraschung sorgte. Die am Vortag schwachen Sunny Optical gewinnen 6,3 Prozent nach verbesserten Halbjahreszahlen. In Seoul können KakaoBank (+6,3%) der Abwärtstendenz trotzen. Der Kreditgeber legt im Tagesverlauf erstmals seit seinem Börsengang Geschäftszahlen vor.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie des Videospieleanbieters Roblox verlor 5,1 Prozent. Zwar wurde die Zahl der Nutzer kräftig gesteigert, sie fiel aber dennoch unter den Erwartungen der Analysten aus. Endeavor stiegen dagegen auf Nasdaq.com um 1,7 Prozent, nachdem das Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche seinen Umsatzausblick für das Jahr erhöht hatte. Jeweils nach dem Quartalsausweis verloren AcelRx Pharmaceuticals 4,5 Prozent, während Quest Resource Holding um 2,7 Prozent nach oben genommen wurden. Golden Nugget Online verbilligten sich um 1,3 Prozent, das Papier des Munitionsherstellers Ammo legte um über 3 Prozent zu. Für Highpeak Energy ging es steil abwärts um über 12 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.625,40 +0,3% 110,02 +16,4%

S&P-500 4.479,71 +0,3% 11,71 +19,3%

Nasdaq-Comp. 14.793,76 -0,2% -29,14 +14,8%

Nasdaq-100 15.140,77 +0,0% 4,09 +17,5%

Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 752 Mio 636 Mio

Gewinner 1.174 1.568

Verlierer 2.131 1.721

unverändert 158 171

Uneinheitlich - Eine widrige Nachrichtenlage belastete im weiter herrschenden Niedrigzinsumfeld nur bedingt: Schwache Konjunkturdaten aus den USA und China, steigende Corona-Zahlen, die Eroberung Afghanistans durch die Taliban und die Erwartung einer baldigen Straffung der Geldpolitik durch die Fed hinderten S&P-500 und Dow nicht daran, neue Rekordstände zu markieren. Die Anleger hielten vielfach den Aktienmarkt nach wie vor für den besten Platz, um ihr Geld zu parken, hieß es. Tesla verbilligten sich um 4,3 Prozent. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde untersucht das Autopilot-System von schätzungsweise 765.000 Tesla-Fahrzeugen, nachdem es zu mehreren Zusammenstößen mit Rettungsfahrzeugen gekommen ist. Ansonsten wurden die Kurse überwiegend von Quartalszahlen gemacht: AgeX Therapeutics büßten 12,2 Prozent ein, Compass Minerals 1,0 Prozent. Das Papier des Gesundheitsdienstleisters Bright Health verbesserte sich um 17,7 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass der Unternehmenschef und frühere GE-CEO Jeff Immelt jüngst nach der Vorlage des Zweitquartalsberichts für rund 1 Million Dollar Aktien von Bright Health erworben hatte.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,20 -0,8 0,21 8,4

5 Jahre 0,76 -1,9 0,77 39,5

7 Jahre 1,05 -2,2 1,07 39,7

10 Jahre 1,27 -1,5 1,28 35,2

30 Jahre 1,93 -0,2 1,93 27,9

Die schlechten Nachrichten aus Politik und Wirtschaft verschafften dem Anleihemarkt mit seinem Ruf als sicherer Hafen etwas Zulauf.

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:21 % YTD

EUR/USD 1,1772 -0,0% 1,1777 1,1792 -3,6%

EUR/JPY 128,67 -0,0% 128,71 128,94 +2,0%

EUR/GBP 0,8512 +0,0% 0,8509 0,8509 -4,7%

GBP/USD 1,3830 -0,1% 1,3841 1,3859 +1,1%

USD/JPY 109,30 +0,0% 109,29 109,36 +5,9%

USD/KRW 1176,66 +0,9% 1165,71 1164,00 +8,4%

USD/CNY 6,4792 +0,1% 6,4747 6,4784 -0,7%

USD/CNH 6,4813 +0,1% 6,4760 6,4788 -0,3%

USD/HKD 7,7854 +0,0% 7,7839 7,7835 +0,4%

AUD/USD 0,7313 -0,3% 0,7338 0,7342 -5,1%

NZD/USD 0,6954 -1,0% 0,7023 0,7031 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 46.326,01 +0,6% 46.064,01 47.385,01 +59,5%

Die Suche nach Sicherheit und die Erwartung einer in Bälde strafferen Geldpolitik stützten den Dollar. Der Dollarindex gewann 0,1 Prozent.

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,38 67,29 +0,1% 0,09 +39,8%

Brent/ICE 69,55 69,51 +0,1% 0,04 +36,5%

Die Ölpreise standen wie auch andere Rohstoffpreise nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus China und den USA unter Druck. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,7 Prozent.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.790,59 1.787,53 +0,2% +3,06 -5,7%

Silber (Spot) 23,93 23,83 +0,4% +0,10 -9,3%

Platin (Spot) 1.027,05 1.026,85 +0,0% +0,20 -4,1%

Kupfer-Future 4,33 4,33 -0,0% -0,00 +22,6%

Das Gold tendierte tendierte mit den schwachen Konjunkturdaten etwas fester und profitierte ebenso wie die Anleihen von seinem Ruf als sicherer Hafen. Die Erholung aus der Vorwoche setzte sich damit fort.

CORONAPANDEMIE

- Die USA wollen ihren Bürgern offenbar schon bald Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus anbieten. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, sollen vollständig geimpfte Erwachsene acht Monate nach ihrer Zweitimpfung eine Auffrischungsimpfung erhalten können.

- Eine Woche vor Beginn der Paralympics in Tokio hat die japanische Regierung den Gesundheitsnotstand wegen rapide steigender Corona-Infektionszahlen verlängert und auf weitere Landesteile ausgedehnt.

BLUE ORIGIN/SPACEX

