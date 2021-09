Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Hongkong (Tag nach dem Mittherbstfest) und Südkorea (Erntedankfest) wird wegen Feiertagen nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Vertreter der US-Notenbank werden bei ihrer Sitzung versuchen, eine Einigung zu erzielen, um im November mit dem Abschmelzen des Kaufprogramms zu beginnen - im Fachjargon auch Tapering genannt. In jüngsten Interviews haben viele Fed-Notenbanker gesagt, dass sie in diesem Jahr damit beginnen könnten, ihre monatlichen Käufe von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren im Wert von 120 Milliarden Dollar zu reduzieren. Die Notenbanker müssen sich auch noch über das genaue Tempo einer Reduzierung verständigen. Einige Währungshüter haben sich dafür ausgesprochen, die Käufe von Staatsanleihen und Hypothekenanleihen in regelmäßigen, proportionalen Abständen zu reduzieren, sodass die Fed die Käufe bis Mitte 2022 beenden könnte. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die Tapering-Ankündigung schon bei der anstehenden Sitzung geschieht, aber Fed-Chef Jerome Powell könnte diese Zusammenkunft nutzen, um zu signalisieren, dass der Prozess wahrscheinlich bei der nächsten Sitzung am 2. und 3. November beginnen werde. KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib erwartet erst im November einen endgültigen Beschluss. Die DWS geht davon aus, dass die US-Notenbank die Märkte bei der Sitzung "sanft" auf signifikante Veränderungen in der Zukunft vorbereiten will.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

23:15 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Verkauf bestehender Häuser August

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: +2,0% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen,

Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote;

20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 0,00% bis 0,25%

zuvor: 0,00% bis 0,25%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.357,75 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.059,50 +0,2%

Nikkei-225 29.709,48 -0,4%

Hang-Seng-Index FEIERTAG

Kospi 3.124,82 -0,5%

Shanghai-Composite 3.618,11 +0,1%

S&P/ASX 200 7.328,10 +0,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Die dominierenden Themen sind die weiter drohende Zahlungsunfähigkeit des Immobilien-Konzerns China Evergrande und die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank, die allerdings erst am Abend europäischer Zeit bekannt gegeben werden. Im Gegensatz zur Börse in Hongkong, die am Montag mit deutlichen Abschlägen auf die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern reagiert hatte, zeigt sich der Schanghai-Composite nach der Feiertagspause nach anfänglichen leichten Abgaben aktuell im Plus. Für etwas Beruhigung sorgt, dass ein Tochterunternehmen von China Evergrande am Donnerstag pünktlich seine Zinszahlungen für eine 2025 fällige Anleihe leisten will. Zudem werden am Donnerstag weitere Zinszahlungen fällig, für die es jedoch eine Verlängerungsfrist von 30 Tagen geben soll, was dem Unternehmen etwas Luft verschaffen könnte. Derweil sorgen die Entscheidungen der Bank of Japan (BoJ) für keine größeren Bewegungen, denn diese fielen wie vom Markt erwartet aus.

US-NACHBÖRSE

Der US-Logistikkonzern Fedex hat im ersten Geschäftsquartal wegen deutlich höherer Arbeitskosten weniger verdient. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/2022 senkte das Unternehmen. In der Folge ging es für die Aktie um 4,9 Prozent abwärts. Für die Adobe-Aktie ging es um 4,1 Prozent nach unten. Der Softwarekonzern hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Zu verdanken war dies dem durch die Corona-Pandemie verstärkten Trend zur Digitalisierung . Beobachter verwiesen allerdings darauf, dass die wiederkehrenden Umsätze nur geringfügig über dem Analystenkonsens lagen. Für die Aktien von Stitch Fix ging es um 16,6 Prozent nach oben. Der Online-Styling-Service schaffte im vierten Quartal aufgrund eines Umsatzanstiegs von fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr den Sprung in die Gewinnzone. Auch die Zahl der Kunden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf rund 4,2 Millionen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.919,84 -0,1% -50,63 +10,8%

S&P-500 4.354,19 -0,1% -3,54 +15,9%

Nasdaq-Comp. 14.746,40 +0,2% 32,50 +14,4%

Nasdaq-100 15.027,77 +0,1% 15,59 +16,6%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 906 Mio 1,14 Mrd

Gewinner 1.782 532

Verlierer 1.473 2.798

Unverändert 146 107

Kaum verändert - Nach dem Einbruch vom Wochenbeginn stabilisierten sich die Kurse. Allerdings wollten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn am Mittwoch wird die US-Notenbank das Ergebnis ihrer zweitägigen Zinssitzung bekanntgeben, die am Dienstag begann. Fed-Präsident Jerome Powell könnte eine Reduzierung der Wertpapierkäufe ankündigen. Mit Abstand schwächster Wert im Dow waren Disney (-4,2%). Der Streamingdienst Disney+ wird nach Aussage des CEO Bob Chapek im laufenden Quartal wohl weniger Abonnenten gewinnen als erhofft. Für Lennar ging es um 0,5 Prozent nach unten. Der Baukonzern verwies bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal auf "beispiellose Herausforderungen in der Lieferkette". Doch sei die Nachfrage weiterhin hoch. Uber Technologies stiegen dagegen um 11,5 Prozent. Das Unternehmen erwartet, im laufenden Quartal profitabel zu werden - Monate früher als bisher gedacht. Die Aktie des Uber-Rivalen Lyft legte um 6,5 Prozent zu. Draftkings fielen um 7,4 Prozent. Das Unternehmen bietet 20 Milliarden Dollar für den britischen Sportwettenanbieter Entain.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,21 -1,2 0,22 8,9

5 Jahre 0,83 0,3 0,82 46,7

7 Jahre 1,12 0,5 1,12 47,1

10 Jahre 1,32 1,0 1,31 40,4

30 Jahre 1,85 0,4 1,85

Staatsanleihen zeigten sich vor der Fed-Sitzung wenig verändert, die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf 1,32 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1722 -0,0% 1,1727 1,1731 -4,0%

EUR/JPY 128,39 +0,3% 128,07 128,57 +1,8%

EUR/GBP 0,8585 +0,0% 0,8582 0,8577 -3,9%

GBP/USD 1,3654 -0,0% 1,3661 1,3677 -0,2%

USD/JPY 109,53 +0,3% 109,23 109,60 +6,1%

USD/KRW 1.183,60 -0,1% 1.184,41 1.184,74 +9,0%

USD/CNY 6,4694 +0,0% 6,4663 6,4663 -0,9%

USD/CNH 6,4717 -0,2% 6,4816 6,4759 -0,5%

USD/HKD 7,7861 -0,0% 7,7865 7,7845 +0,4%

AUD/USD 0,7252 +0,3% 0,7232 0,7272 -5,9%

NZD/USD 0,7016 +0,1% 0,7006 0,7031 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 41.945,51 +1,3% 41.426,26 42.949,76 +44,4%

Mit der wieder gestiegenen Risikofreude gab der Dollar leicht nach. Der Dollarindex tendierte knapp behauptet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,42 70,49 +1,3% 0,93 +49,3%

Brent/ICE 75,32 74,36 +1,3% 0,96 +48,0%

Öl profitierte von der besseren Stimmung am Aktienmarkt, wenngleich die Preise ihre Tageshochs nicht halten konnten. Die Akteure hielten sich vor der Veröffentlichung von Lagerbestandsdaten des Branchenverbands API am späten Dienstag und der staatlichen Energy Information Administration am Mittwoch zurück, hieß es. Der Preis für das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 0,4 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.778,56 1.774,53 +0,2% +4,03 -6,3%

Silber (Spot) 22,81 22,48 +1,5% +0,33 -13,6%

Platin (Spot) 964,45 957,13 +0,8% +7,33 -9,9%

Kupfer-Future 4,21 4,13 +2,0% +0,08 +19,4%

Der Goldpreis legte zu, gestützt vom schwächelnden Dollar. Die Feinunze verteuerte sich um 0,6 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

ATOMABKOMMEN IRAN

US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte die Bereitschaft Washingtons zu einer "vollständigen" Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran bekräftigt, wenn Teheran dies auch tue. Die USA würden zusammen mit China, Frankreich, Russland, Großbritannien und Deutschland daran arbeiten, "diplomatisch und auf sichere Weise eine Rückkehr des Iran zum Atomabkommen zu erreichen", sagte Biden am Dienstag in New York.

ERDBEBEN AUSTRALIEN

