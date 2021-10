Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DIENSTAG BIS DONNERSTAG: In China bleiben die Börsen im Rahmen der "Goldenen Woche" bis einschließlich Donnerstag geschlossen.

Die australische Notenbank (RBA) hat ihren Leitzins unverändert gelassen, gleichzeitig aber vor den rasant steigenden Immobilienpreisen gewarnt. Die Zentralbank deutete an, dass eine Verschärfung der Vorschriften für Hypothekenkredite zur Beruhigung des Immobilienmarktes in Betracht gezogen werde. "Der Rat der Finanzaufsichtsbehörden hat die mittelfristigen Risiken für die makroökonomische Stabilität erörtert, die sich aus dem raschen Kreditwachstum in einer Zeit historisch niedriger Zinsen ergeben", sagte RBA-Gouverneur Philip Lowe. Die RBA hielt den offiziellen Bargeldsatz bei 0,1 Prozent, wo er seit Ende 2020 steht. Lowe sagte, es werde einige Zeit dauern, bis das Lohnwachstum und die Inflationsrate steigen und damit die notwendigen Voraussetzungen für eine Zinserhöhung geschaffen werden.

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 PepsiCo Inc, Ergebnis 3Q, Purchase

- US

14:30 Handelsbilanz August

PROGNOSE: -70,7 Mrd USD

zuvor: -70,05 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit

September (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,4

1. Veröff.: 54,4

zuvor: 55,1

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 60,0 Punkte

zuvor: 61,7 Punkte

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.292,75 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.492,25 +0,2%

Nikkei-225 27.760,46 -2,4%

Hang-Seng-Index 24.033,82 -0,0%

Kospi 2.955,48 -2,1%

Shanghai-Composite Feiertag

S&P/ASX 200 7.248,40 -0,4%

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Wie schon in den USA lasten Sorgen vor einer nachhaltig hohen Inflation angesichts immer weiter steigender Energiepreise und damit verbunden Befürchtungen einer Konjunktureintrübung die Stimmung. Eine Sonderbewegung zeigt die in den vergangenen Wochen besonders schwer gebeutelte Hongkonger Börse. Der HSI liegt nach einem schwächeren Start knapp im Plus. Die Aktie des taumelnden Immobilienriesen Evergrande ist weiter ausgesetzt, wie auch die von Hopson. Hopson soll angeblich Interesse an einer Übernahme des Immobilienverwaltungsgeschäfts von Evergrande haben, was Grund der Aussetzung beider Aktien ist und zumindest für etwas Entspannung sorgt. Marktexperten bezweifeln allerdings, dass dies für Evergrande zunächst mehr bedeutet als einen Zeitgewinn. Derweil gibt es Meldungen von finanziellen Problemen auch anderer Immobilienunternehmen. Fantasia hat am Montag eine Frist zur Rückzahlung einer Anleihe verpasst. Die Aktie ist ebenfalls vom Handel ausgesetzt. Zu den größeren Verlierern gehören in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiebereich, die als besonders anfällig bei steigenden Zinsen gelten.

US-NACHBÖRSE

Duckhorn Portfolio legten um 2,2 Prozent zu, nachdem der Weinproduzent in seinem vierten Quartal wieder einen Gewinn erzielte. Das Unternehmen übertraf damit zugleich die Erwartungen deutlich, ebenso beim Umsatz. Um über 11 Prozent abwärts ging es mit Comtech Telecommunications nach dem Quartalsausweis. Das Unternehmen hatte nicht nur mit dem Umsatz die Schätzungen nicht erreicht, sondern kündigte zudem enttäuschende Umsätze und Gewinne für das laufende Quartal an und außerdem einen Führungswechsel bekannt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.002,92 -0,9% -323,54 +11,1%

S&P-500 4.300,46 -1,3% -56,58 +14,5%

Nasdaq-Comp. 14.255,49 -2,1% -311,21 +10,6%

Nasdaq-100 14.472,12 -2,2% -319,74 +12,3%

Dienstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,000 Mrd 0,911 Mrd

Gewinner 1.189 2.340

Verlierer 2.182 1.001

unverändert 130 118

Schwach - Besonders bei den Technologiewerten kam es zu einem Ausverkauf, der Nasdaq-Composite liegt mittlerweile 7 Prozent unter seinem Rekordhoch vom 7. September. Die Apple-Aktie verbilligte sich um 2,5 Prozent auf ein Dreimonatstief. Vom Hoch im Spetember hat die Aktie über 10 Prozent verloren und befindet sich damit im Korrekturmodus. Händler verwiesen als Belastungsfaktoren auf die andauernde Uneinigkeit um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze, die globale Energiekrise mit der Folge steigender inflationstreibender Preise und den wankenden chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Belastet wurden die Kurse auch von weiter steigenden Ölpreisen, nachdem die Opec+ keine stärkere Produktionsausweitungen beschlossen hatte. Facebook verbilligten sich um 4,9 Prozent, nachdem der Online-Riese und seine Tochterdienste Instagram und Whatsapp von einem größeren Ausfall betroffen waren. Für die Tesla-Aktie ging es 0,8 Prozent nach obennach guten Auslieferungszahlen. Qualcomm verloren 1,6 Prozent nach der Einiging, den Fahrassistenzsystemeanbieter Veoneer (+4,8%) endgültig zu übernehmen. Amplify Energy brachen um 44 Prozent ein, nachdem auf einer Plattform vor der kalifornischen Küste Öl ausgelaufen war.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,27 0,4 0,27 15,3

5 Jahre 0,95 2,3 0,93 58,8

7 Jahre 1,28 2,6 1,25 62,9

10 Jahre 1,49 2,5 1,46 56,9

30 Jahre 2,05 2,3 2,03 40,4

Am Anleihemarkt zogen die Renditen wieder an. Mit 1,49 Prozent blieb die Zehnjahresrendite aber noch deutlich unter den in der vergangenen Woche markierten 1,57 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1591 -0,2% 1,1621 1,1608 -5,1%

EUR/JPY 128,91 +0,0% 128,90 128,83 +2,2%

EUR/GBP 0,8529 -0,1% 0,8539 0,8563 -4,5%

GBP/USD 1,3590 -0,2% 1,3611 1,3555 -0,6%

USD/JPY 111,21 +0,3% 110,92 110,99 +7,7%

USD/KRW 1.188,36 +0,3% 1.184,46 1.181,72 +9,5%

USD/CNY 6,4467 0% 6,4467 6,4467 -1,2%

USD/CNH 6,4520 +0,0% 6,4512 6,4497 -0,8%

USD/HKD 7,7846 -0,0% 7,7873 7,7869 +0,4%

AUD/USD 0,7253 -0,5% 0,7290 0,7268 -5,8%

NZD/USD 0,6937 -0,4% 0,6965 0,6944 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 49.312,51 +0,8% 48.910,59 47.749,01 +69,8%

Nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche erholte sich der Euro etwas. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen im Dollar.

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,74 77,62 +0,2% 0,12 +62,5%

Brent/ICE 81,46 81,26 +0,2% 0,20 +60,6%

Die Ölpreise zogen kräftig an um über 2 Prozent auf Mehrjahreshochs, weil die Opec+ ihre Fördermengen lediglich schrittweise im bislang geplanten Umfang erhöhen will. Die monatliche Erhöhung der Produktion um 400.000 Barrel pro Tag bedeute unter dem Strich, dass sich die Öllagerbestände bis zum Jahresende verringerten, kommentierte Peter McNally, Global Sector Lead for Industrial, Materials and Energy bei Third Bridge.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.757,53 1.769,73 -0,7% -12,20 -7,4%

Silber (Spot) 22,44 22,68 -1,0% -0,23 -15,0%

Platin (Spot) 963,98 970,43 -0,7% -6,45 -9,9%

Kupfer-Future 4,21 4,24 -0,7% -0,03 +19,5%

Der Goldpreis setzte seine Erholungsbewegung fort. Das Edelmetall war als Inflationsschutz gesucht vor dem Hintergrund der Erwartung einer weiter hohen Inflation.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

NOTENBANK USA

Die US-Notenbank hat eine unabhängige Prüfung eingeleitet, ob die Handelsaktivitäten einiger hochrangiger Notenbanker gegen das Gesetz verstoßen haben. Die Handelsaktivitäten von drei Fed-Vertretern im Jahr 2020 waren von den Aufsichtsbehörden der Zentralbank in Frage gestellt worden. Ende September hatten der Präsident der Dallas Fed, Rob Kaplan, und der Präsident der Boston Fed, Eric Rosengren, ihre Rücktritte bekanntgegebn, nachdem ihre Handelsaktivitäten aufgedeckt worden waren. In dieser Woche warendann noch Geschäfte des stellvertretenden Fed-Chefs Richard Clarida ins Rampenlicht geraten.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Verbraucherpreise in Tokio sind in der Kernrate im September im Jahresvergleich um 0,1 Prozent gestiegen, wohingegen Ökonomen 0,2 Prozent geschätzt hatten.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise auf den Philippinen sind im September im Jahresvergleich um 4,8 Prozent gestiegen, etwas weniger als Ökonomen mit 5,0 Prozent geschätzt hatten.

FACEBOOK

