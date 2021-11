Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Tag der Veteranen" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die chinesischen Erzeugerpreise sind im Oktober mit der höchsten Rate seit 25 Jahren gestiegen. Wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte, legte der Erzeugerpreisindex um 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu nach einem Plus von 10,7 Prozent im September. Volkswirte hatten in einem Konsens des Wall Street Journal mit einem Anstieg von 12,5 Prozent gerechnet. Der höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1996 wurde getrieben von den Kohlepreisen. Die Preise der Kohleindustrie kletterten wegen der herrschenden Knappheit um 103,7 Prozent. Der Verbraucherpreisindex, der sich in den vergangenen Monaten abgeschwächt hatte, legte wegen hoher Gemüsepreise wieder zu. Er stieg im Oktober um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach einem Plus von 0,7 Prozent im September. Volkswirte hatten mit 1,4 Prozent gerechnet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+5,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+5,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj

14:30 Realeinkommen Oktober

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 265.000

zuvor: 269.000

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.666,00 -0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.176,75 -0,2%

Nikkei-225 29.106,78 -0,6%

Hang-Seng-Index 24.566,95 -1,0%

Kospi 2.930,43 -1,1%

Schanghai-Composite 3.474,22 -0,9%

S&P/ASX 200 7.423,90 -0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen geht es im späten Geschäft getrieben von Inflationsängsten bergab. Die chinesischen Erzeugerpreise bewegen sich auf einem 25-Jahreshoch - die Teuerung im produzierenden Gewerbe fiel im Oktober zudem höher als vom Markt veranschlagt aus - gleiches gilt auch für die Verbraucherpreise. Auch der Immobiliensektor in China macht weiter Sorgen. Die Titel des Immobilienentwicklers Fantasia brechen in Hongkong um über 36 Prozent ein, nachdem sie zuletzt ausgesetzt waren. Die Gesellschaft gerät in massive Liquiditätsprobleme, weil Kreditgeber ihr Geld zurückfordern. Und auch beim ohnehin in Schieflage befindlichen Krisenkonzern China Evergrande stehen Fälligkeiten von Anleihen ins Haus. "Das Risiko einer Stagflation steigt weiter", warnt Ökonom Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Denn neben der hohen Inflation schwächt sich auch das chinesische Wachstum immer deutlicher ab. Die Volkswirte von Nomura haben ihre Schätzungen gesenkt. Der Markt unterschätze die Probleme, heißt es. Die Börsen in Schanghai und Hongkong führen das Feld der Verlierer in der Region mit an. Vor allem Bankenwerte stehen mit trüben Gewinnaussichten unter Druck. In Tokio zeigt sich der Nikkei-225 leichter. Der Yen verteidigt mit der gesunkenen Risikoneigung seine Vortagesaufschläge und belastet so die Börse. Kirin Holdings geben 5 Prozent ab, die Gesellschaft verbuchte einen Gewinneinbruch. Nissan Motor ziehen dagegen um 7 Prozent an, der Automobilkonzern hat seinen Ausblick angehoben. Zu den schwächeren Handelsplätzen zählt auch Seoul. Die beunruhigenden Nachrichten aus China, aber auch die Verluste an der Wall Street lassen positive Arbeitsmarktdaten verblassen.

US-NACHBÖRSE

Ringcentral schossen um knapp 20 Prozent in die Höhe. Der Anbieter cloudbasierter Telekommunikation hatte die Markterwartungen geschlagen. Der Jahresausblick wurde angehoben. Shotspotter verloren dagegen 6,3 Prozent, nachdem der Hersteller von Technologie zur Lokalisation von Mündungsfeuer die Erwartungen verfehlt hatte. Plug Power ermäßigten sich um 4,2 Prozent. Der Spezialist für Wasserstoff-Brennstoffzellen schnitt im Quartal schwächer als vom Markt vorausgesagt ab. Dabei rutschte er tiefer in die roten Zahlen. Zudem übernimmt Plug Power die in den Niederlanden ansässige Frames Group. FuboTV (-7,2%) übertraf mit ihren Drittquartalszahlen zwar die Marktprognosen, gleichwohl wurden weiter Verluste geschrieben. Der Anbieter von Streaming-Diensten schluckt außerdem die französische Molotov SAS.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.319,98 -0,3% -112,24 +18,7%

S&P-500 4.685,25 -0,3% -16,45 +24,7%

Nasdaq-Comp. 15.886,54 -0,6% -95,81 +23,3%

Nasdaq-100 16.219,94 -0,7% -116,09 +25,9%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 833,9 Mio 856,4 Mio

Gewinner 1.566 1.839

Verlierer 1.746 1.498

Unverändert 171 170

Etwas leichter - Nachdem der S&P-500-Index zuvor acht Handelstage in Folge gestiegen war, sprachen Marktteilnehmer von einer überfälligen Pause. Zudem hatte die Fed von in den meisten Anlageklassen hohen Bewertungen gesprochen. Thema war weiter die Inflation, nachdem diverse US-Notenbanker vor hoher Inflation gewarnt hatten und einige der Ansicht sind, dass die Fed möglicherweise die Zinsen früher erhöhen muss als bislang geplant. GE gewannen 2,6 Prozent. Für Kursfantasie sorgten Pläne, sich in drei unabhängige Einheiten aufzuspalten. Tesla (-12%) standen weiter stark unter Druck, nachdem Tesla-Chef Elon Musk den Verkauf von 10 Prozent seiner Tesla-Aktien signalisiert hatte. Mit einem Einbruch um über 10 Prozent reagierten Paypal auf einen enttäuschend ausgefallenen Ausblick. Biontech (-6,7%) fielen nach der kräftigen Erholung vom Montag wieder scharf zurück. Das Unternehmen hatte zwar einen Milliardengewinn berichtet und auch den Umsatz dramatisch gesteigert; allerdings verfehlte der Ausblick die Markterwartung. Enttäuschend verlief die Börsenrückkehr von Hertz nach überstandenem Insolvenzverfahren.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,41 -2,4 0,44 29,8

5 Jahre 1,08 -3,9 1,12 71,9

7 Jahre 1,32 -5,2 1,37 67,1

10 Jahre 1,44 -5,0 1,49 52,2

30 Jahre 1,82 -6,7 1,89 17,2

Am Rentenmarkt war von Sorgen über steigende Zinsen trotz des massiven, aber im Rahmen der Erwartung ausgefallenen Anstiegs der US-Erzeugerpreise wenig zu sehen. Die Marktzinsen fielen wieder kräftig, wenngleich am kürzeren Ende, wo sich Zinsänderungserwartungen am stärksten zeigen, etwas weniger stark. Teilnehmer verwiesen auf die zuletzt eher taubenhafte Aussagen der Fed und der Bank of England nach deren jeweiligen Zinstreffen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:35 % YTD

EUR/USD 1,1578 -0,1% 1,1593 1,1594 -5,2%

EUR/JPY 130,71 -0,1% 130,89 130,86 +3,7%

EUR/GBP 0,8543 -0,1% 0,8550 0,8547 -4,3%

GBP/USD 1,3552 -0,0% 1,3559 1,3565 -0,9%

USD/JPY 112,90 -0,0% 112,90 112,87 +9,4%

USD/KRW 1.181,12 +0,1% 1.179,50 1.177,94 +8,8%

USD/CNY 6,3937 +0,0% 6,3928 6,3948 -2,0%

USD/CNH 6,3930 +0,0% 6,3901 6,3940 -1,7%

USD/HKD 7,7893 -0,0% 7,7902 7,7891 +0,5%

AUD/USD 0,7357 -0,3% 0,7376 0,7420 -4,5%

NZD/USD 0,7101 -0,4% 0,7126 0,7160 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 66.451,01 -1,3% 67.329,01 67.870,26 +128,7%

Während sich bei Euro und Dollar wenig tat, erreichte Bitcoin ein neues Rekordhoch. Im Handel machte man dafür auch Inflationsängste verantwortlich, weil bei manchen Marktakteuren das Vertrauen in den Willen der Notenbanken sinke, die Inflation einzudämmen. Analysten erklären den Anstieg aber auch mit dem Börsenstart des ersten an den Bitcoin gekoppelten börsengehandelten Indexfonds an der Wall Street Mitte Oktober.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,30 84,15 +0,2% 0,15 +76,8%

Brent/ICE 85,18 84,78 +0,5% 0,40 +68,3%

Die Ölpreise zogen kräftig an um bis zu 3 Prozent. Marktteilnehmer berichteten von einer anziehenden Nachfrage nach Kerosin und auch zunehmenden Zweifeln, dass die USA ihre strategischen Ölreserven angreifen würden, nachdem US-Präsident in diese Richtung weisende Aussagen gemacht hatte, um den Anstieg der Energiepreise zu bremsen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.825,51 1.831,91 -0,3% -6,40 -3,8%

Silber (Spot) 24,32 24,38 -0,2% -0,05 -7,8%

Platin (Spot) 1.054,55 1.062,55 -0,8% -8,00 -1,5%

Kupfer-Future 4,37 4,37 -0,1% -0,00 +24,0%

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

ÖLVORRÄTE USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 10, 2021 01:27 ET (06:27 GMT)