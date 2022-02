Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: Im chinesischen Kernland ruht der Handel zum Abschluss der "Goldenen Woche" mit den Neujahrsfeierlichkeiten.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Erholung am US-Arbeitsmarkt dürfte sich im Januar mit einer schwächeren Dynamik fortgesetzt haben. Wegen der Omikron-Variante des Coronavirus besteht allerdings ein gewisses Abwärtsrisiko. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 150.000 zugenommen hat nach einem Zuwachs von 199.000 im Dezember. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt gesagt, der Arbeitsmarkt zeige bemerkenswerte Fortschritte und die Fed habe "Spielraum" für Zinserhöhungen. Die Arbeitslosenquote wird erneut bei 3,9 Prozent gesehen. Bei den Stundenlöhnen wird ein monatlicher Anstieg von 0,5 (Dezember: 0,6) Prozent vorhergesagt, auf Jahressicht eine Steigerung von 5,2 (4,7) Prozent.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Januar

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +150.000 gg Vm

zuvor: +199.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,9%

zuvor: 3,9%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,50% gg Vm

zuvor: +0,61% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.525,25 +1,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.804,75 +2,2%

Nikkei-225 27.439,99 +0,7%

Hang-Seng-Index 24.539,39 +3,1%

Kospi 2.750,26 +1,6%

Shanghai-Composite Schanghai

S&P/ASX 200 7.120,20 +0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Freitag dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen. Die heftigen Kursverluste der US-Börsen vom Vortag perlen an den Märkten der Region ab. Mit Ausnahme der Börsen im chinesischen Kernland und Taiwan sind alle Handelsplätze aus der Feiertagspause zum Mondneujahr zurück. Steil nach oben geht es mit den Kursen in Hongkong. Hier hat sich in der Feiertagspause Nachholpotenzial aufgebaut. Die Kursgewinne sind breit gestreut. Im Internetsektor verbessern sich Alibaba um 4,8 Prozent. Die Aktie dürfte auch positive Impulse von Amazon erhalten. Der US-Online-Händler hat am Donnerstag nach Börsenschluss an der Wall Street überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt. Meituan steigen um 2,8 Prozent und Tencent um 1,2 Prozent. Die auch in Hongkong gehandelten Aktien der Bank HSBC rücken um 4,6 Prozent vor, nachdem die Bank of England am Donnerstag den Leitzins erhöht hat. Gesucht sind ferner die Aktien chinesischer Hersteller von Elektroautos, die starke Absatzzahlen vermeldet haben. Li Auto springen um 12,4 Prozent und Xpeng um 10,3 Prozent. BYD liegen 2,8 Prozent vorne. Ein leicht schwächerer Yen gibt dem japanischen Aktienmarkt Rückenwind. Gesucht sind auch hier Finanzwerte. Sie profitieren davon, dass die Marktzinsen nach der neuerlichen Zinserhöhung in England und falkenhaften Äußerungen der EZB gestiegen sind. Die Aktie des Versicherers Dai-ichi Life klettert um 1,8 Prozent. Resona gewinnen 1,6 Prozent. Auch in Seoul stützen die nachbörslichen Kursgewinne von Amazon und anderen US-Technologiewerten in Reaktion auf solide Quartalszahlen. Samsung Electronics und SK Hynix notieren jeweils 0,8 Prozent höher. In der letzten Handelsstunde drehten in Sydney die schwergewichteten Banken ins Plus und stützten damit den Markt; der Sektor gewann letztlich 0,8 Prozent. Technologiewerte legten im Schnitt um 1,1 Prozent zu und erholten sich damit von den Vortagesverlusten.

US-NACHBÖRSE

Das Online-Versandhaus Amazon schlug sich trotz widriger Umstände wie der steigenden Inflation und einem Mangel an Arbeitskräften im vierten Quartal überraschend gut. Das wurde mit einem Kurssprung um 14,3 Prozent belohnt. Noch steiler nach oben, nämlich um gut 59 Prozent, ging es mit der Snap-Aktie. Das Unternehmen hatte erstmals ein Quartal mit Gewinn abgeschlossen. Pinterest sprangen um 21 Prozent. Der Betreiber der gleichnamigen Online-Pinnwand hatte seinen ersten Jahresgewinn ausgewiesen und beim Umsatz die Marke von 2 Milliarden Dollar geknackt. Unity Software verteuerten sich um 15,4 Prozent. Der Entwickler von Videospiel-Software hatte mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen des Marktes übertroffen und hob die Umsatzprognose an. Gopro rückten um 5,1 Prozent vor. Der Kamerahersteller verdiente mehr als erwartet. Als überwiegend enttäuschend wurden die Zahlen von Activision Blizzard bezeichnet. Die Aktie des Spieleentwicklers, der von Microsoft übernommen wird, zeigte sich nachbörslich behauptet. Meta Platforms erholten sich um 1,6 Prozent. Im regulären Handel waren sie um über 26 Prozent abgestürzt nach schwachen Geschäftszahlen. Gut kamen die Zahlen von News Corp an (+6,9%).News Corp ist Eigentümer von Dow Jones, zu der auch diese Nachrichtenagentur gehört. Negativ wurden die Geschäftszahlen von Ford (-4,2%) aufgenommen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.111,16 -1,5% -518,17 -3,4%

S&P-500 4.477,44 -2,4% -111,94 -6,1%

Nasdaq-Comp. 13.878,82 -3,7% -538,73 -11,3%

Nasdaq-100 14.501,11 -4,2% -638,63 -11,2%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 905 Mio 986 Mio

Gewinner 614 1.490

Verlierer 2.713 1.871

Unverändert 106 117

Sehr schwach - Die Rally der Vortage fand ein abruptes Ende und mit den Indizes ging es kräftig nach unten. Vor allem der Technologie-Sektor stand unter Abgabedruck, zum einen wegen der weiter steigenden Marktzinsen, zum anderen, weil mit der Facebook-Mutter Meta Platforms die laufende Berichtssaison die erste negative Überraschung gebracht hatte. Der Kurs knickte um 26,4 Prozent ein. Das Unternehmen hatte einen unerwartet starken Gewinneinbruch verzeichnet und kaum noch Neukunden gewonnen. Auch der Ausblick las sich ernüchternd. Daneben brach die Spotify-Aktie um 16,8 Prozent ein. Im vierten Quartal hatte der Streaming-Anbieter zwar besser abgeschnitten als erwartet, doch deutete der Ausblick für das erste Quartal auf ein schwächeres Wachstum der Abonnentenzahl hin. Als Lichtblick wurden die Zahlen von T-Mobile US (+10,2%) gewertet. Das Unternehmen ist im vierten Quartal erneut gewachsen. Der Pharmakonzern Merck & Co (-3,7%) schrieb im vierten Quartal wieder schwarze Zahlen, rechnet für 2022 aber mit einem bereinigten Gewinn unterhalb des Konsens.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,19 +3,6 1,15 45,6

5 Jahre 1,66 +5,4 1,60 39,7

7 Jahre 1,79 +5,4 1,74 35,1

10 Jahre 1,83 +4,8 1,78 31,5

30 Jahre 2,15 +3,9 2,11 25,0

Am US-Rentenmarkt fielen die Notierungen, die Renditen zogen im Gegenzug deutlich an. Teilnehmer verwiesen auf die Bank of England, die ihre zweite Zinserhöhung in Folge vorgenommen hatte, und die Aussagen der EZB, die eine Zinserhöhung in diesem Jahr nicht mehr ausschließt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1457 +0,1% 1,1440 1,1292 +0,8%

EUR/JPY 131,75 +0,2% 131,52 129,36 +0,7%

EUR/GBP 0,8429 +0,2% 0,8411 0,8333 +0,3%

GBP/USD 1,3592 -0,1% 1,3601 1,3549 +0,5%

USD/JPY 115,00 +0,0% 114,97 114,59 -0,1%

USD/KRW 1.197,92 -0,2% 1.200,67 1.205,95 +0,8%

USD/CNH 6,3538 +0,0% 6,3527 6,3702 -0,0%

USD/HKD 7,7915 -0,0% 7,7941 7,7958 -0,1%

AUD/USD 0,7129 -0,2% 0,7141 0,7121 -1,8%

NZD/USD 0,6668 +0,0% 0,6667 0,6623 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 37.989,60 +2,9% 36.920,09 37.009,80 -17,8%

Der Euro schoss massiv nach oben, befeuert von falkenhaft bewerteten Aussagen von EZB-Präsidentin Lagarde. In der Spitze erreichte der Euro 1,1451 Dollar. Im Handel war man überrascht, wie deutlich Lagarde den Inflationsdruck in Europa einräumte. Zudem offenbarte sie Sorgen im EZB-Rat wegen der hohen Inflation. An den Märkten wurden die Aussagen so gewertet, dass im laufenden Jahr ein geldpolitischer Kurswechsel zumindest möglicher geworden ist. Einige Akteure spekulierten auf eine schnellere Straffung der europäischen Geldpolitik. Das Pfund zug zum Dollar an, nachdem die Bank of England den Leitzins erneut angehoben hatte. Der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,67 90,27 +0,4% 0,40 +21,1%

Brent/ICE 91,39 91,11 +0,3% 0,28 +17,7%

Kräftig aufwärts um bis zu 2 Prozent ging es für die Ölpreise. WTI sprang erstmals seit Oktober 2014 wieder über die Marke von 90 Dollar je Barrel. Händler verwiesen auf die Gesamtbestände an Rohöl und Kraftstoffen in den USA, einschließlich staatlicher Reserven, die auf 1,77 Milliarden Barrel gefallen sind, den niedrigsten Stand seit Juni 2014. Dazu kamen die andauernden geopolitischen Risiken, vor allem die Ukraine-Krise. Auch der schwächere Dollar wirkte preisstützend.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 04, 2022 01:52 ET (06:52 GMT)