Der Inflationsdruck in China hat sich im Januar wegen eines Rückgangs der Kohle- und Stahlpreise abgeschwächt. Wie aus offiziellen Daten des Nationalen Statistikamtes hervorgeht, hat sich der Anstieg sowohl der Verbraucher- als auch der Erzeugerpreise verlangsamt. Der Erzeugerpreisindex stieg im Januar um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während im Dezember noch ein Plus von 10,3 Prozent berichtet wurde. Volkswirte hatten mit einer Zunahme von 9,5 Prozent gerechnet. Die Verbraucherpreise legten im Januar, wie von Ökonomen erwartet, um 0,9 Prozent zu. Im Dezember lag das Wachstum noch bei 1,5 Prozent. Der Kern-Verbraucherpreisindex, bei dem Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden, stieg im Januar um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag damit auf dem gleichen Niveau wie im Dezember.

In Nordamerika veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q

22:01 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Januar

PROGNOSE: +2,1% gg Vm

zuvor: -1,9% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -2,3% gg Vm

14:30 Import- und Exportpreise Januar

Importpreise

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,7%

zuvor: 76,5%

16:00 Lagerbestände Dezember

PROGNOSE: +2,1% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 25./26. Januar

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.457,75 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.576,25 -0,2%

Nikkei-225 27.460,40 +2,2%

Hang-Seng-Index 24.626,49 +1,1%

Kospi 2.727,27 +1,9%

Shanghai-Composite 3.456,76 +0,3%

S&P/ASX 200 7.284,90 +1,1%

OSTASIEN (VERLAUF)

Entspannungssignale in der Ukraine-Krise sorgen am Mittwoch auch an den ostasiatischen Aktienmärkten für Erleichterung und eine Erholung bei Aktien. Auslöser waren bereits am Dienstag in Europa Meldungen, wonach Russland einige Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht. Außerdem zeigte sich der russische Präsident Wladimir Putin weiter gesprächsbereit. Gleichwohl könne von einer Lösung der Krise kann noch keine Rede sein, heißt es weiter. In Sydney stieg der S&P/ASX 200 um 1,1 Prozent, angetrieben von Gewinnen im Gesundheitssektor. Dieser ragte mit einem Plus von 6,2 Prozent heraus, befeuert vom 8,5-prozentigen Anstieg der Aktie des Blutprodukteherstellers CSL. Das Unternehmen, dessen Aktie nach Marktkapitalisierung die drittschwerste im ASX ist, hatte unerwartet gute Zahlen vorgelegt und auch einen positiven Ausblick geliefert. Für etwas zusätzliche Entspannung in Schanghai und Hongkong sorgen chinesische Konjunkturdaten. Der Inflationsdruck hat sich im Januar wegen eines Rückgangs der Kohle- und Stahlpreise leicht abgeschwächt, der Anstieg sowohl der Verbraucher- als auch der Erzeugerpreise verlangsamte sich, was potenziell Spielraum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik eröffnet, über die am Markt immer wieder spekuliert wird. Die Ölpreise bauen ihre kräftigen Vortagesverluste noch leicht aus. Die Ölwerte der Region geben vor diesem Hintergrund nach.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Airbnb haben im nachbörslichen Handel am Dienstag ein deutliches Plus verzeichnet. Der Vermittler von Ferienwohnungen geht davon aus, dass die Buchungen im laufenden ersten Quartal erstmals das Niveau von vor der Pandemie übertreffen werden. Im vierten Quartal schnitt das Unternehmen zudem besser ab als von Analysten erwartet. Die Aktie verbesserte sich um 3,6 Prozent. Die Papiere von Altria stiegen um 0,2 Prozent. Der Zigarettenhersteller hat im Streit um seine Beteiligung an der E-Zigarettenmarke Juul einen juristischen Sieg eingefahren. Für die Aktien von Devon Energy ging es um 1,6 Prozent aufwärts. Das Unternehmen kehrte im vierten Quartal wieder in die Gewinnzone zurück. Der Umsatz kletterte vor dem Hintergrund der gestiegenen Energiepreise auf 4,27 Milliarden Dollar, nach 1,28 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Analysten hatten lediglich mit einem Umsatz von 3,72 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktien von Roblox brachen dagegen um 15,3 Prozent ein. Die Online-Spieleplattform gab für das vierte Quartal zwar einen Rekordwert bei den täglichen Nutzern bekannt, allerdings fiel der Verlust im Berichtszeitraum deutlich höher aus, als von den Analysten erwartet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.988,84 +1,2% 422,67 -3,7%

S&P-500 4.471,07 +1,6% 69,40 -6,2%

Nasdaq-Comp. 14.139,76 +2,5% 348,84 -9,6%

Nasdaq-100 14.620,82 +2,5% 352,22 -10,4%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 918.9 Mio 1,04 Mrd

Gewinner 2.579 939

Verlierer 785 2.423

Unverändert 124 127

Fest - Anleger fassten Mut im Gefolge russischer Meldungen, wonach Russland einige Truppen von der ukrainischen Grenze abziehe. Zudem zeigte sich der russische Präsident Wladimir Putin bereit, mit der NATO über eine Begrenzung von Raketenstationierung in Europa zu verhandeln. Intel gewannen 1,8 Prozent. Der Halbleiterkonzern verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme und kauft Tower Semiconductor, die um 42 Prozent haussierten. Arista Networks sprangen nach Vorlage von guten Geschäftszahlen um 5,8 Prozent nach oben. Marriott (+5,8%) mehr als verdoppelte den Umsatz übertraf auch mit dem Gewinn die Prognosen. Aktien von Cybersecutity-Unternehmen zeigten sich im Aufwind. CrowdStrike Holdings gewannen 4,8 Prozent und Palo Alto Networks 1,0 Prozent. Versorger, Produzenten und Finanzdienstleister positionierten sich für ein mögliches Übergreifen von Cyberangriffen gegen die Ukraine, hieß es dazu. Larimar brachen um 52,1 Prozent ein, nachdem die Arzneimittelbehöde FDA den Stopp einer Studie verlangt hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,57 -1,1 1,58 83,7

5 Jahre 1,94 +3,2 1,91 68,2

7 Jahre 2,04 +5,0 1,99 59,7

10 Jahre 2,05 +6,4 1,99 54,0

30 Jahre 2,37 +8,2 2,29 46,8

Im Zuge der Entspannungssignale wurden Anleihen verkauft, auch weil die Blicke damit wieder stärker auf die bevorstehenden Zinserhöhungen gerichtet wurden. Klar höher als erwartet ausgefallene US-Erzeugerpreise trugen dazu bei.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1360 +0,0% 1,1358 1,1362 -0,1%

EUR/JPY 131,37 +0,0% 131,32 131,46 +0,4%

EUR/CHF 1,0510 +0,0% 1,0808 1,0527 +1,3%

EUR/GBP 0,8381 -0,1% 0,8387 0,8396 -0,3%

USD/JPY 115,65 +0,0% 115,63 115,70 +0,5%

GBP/USD 1,3555 +0,1% 1,3543 1,3537 +0,2%

USD/CNH 6,3360 -0,0% 6,3377 6,3380 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 44.142,59 -0,1% 44.181,49 44.187,84 -4,5%

Der Dollar wie auch andere Devisen, die den Ruf eines sicheren Hafens haben, wurden mit der Entspanunng im Ukraine-Konflikt verkauft. Der Dollar-Index fiel um 0,4 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,27 92,07 +0,2% 0,20 +23,2%

Brent/ICE 93,35 93,28 +0,1% 0,07 +20,4%

Die Ölpreise gaben mit der Entspannung in der Ukraine-Krise deutlich nach um über 3 Prozent, weil damit die Gefahr von Ausfällen von Öllieferungen insbesondere aus Russland potenziell abnahm.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.855,12 1.853,60 +0,1% +1,52 +1,4%

Silber (Spot) 23,41 23,40 +0,0% +0,01 +0,4%

Platin (Spot) 1.029,23 1.027,16 +0,2% +2,07 +6,1%

Kupfer-Future 4,54 4,53 +0,1% +0,00 +1,6%

Der Goldpreis verlor vom erreichten Dreimonatshochs 1 Prozent, weildas Edelmetall ähnlich wie Anleihen als sicherer Hafen wieder weniger gesucht war.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

Die US-Regierung braucht wohl zusätzliche 30 Milliarden US-Dollar zur Bekämpfung der Corona-Krise. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, haben Beamte des Ministeriums für Gesundheit und Soziales den Antrag auf zusätzliche Hilfe in einer Besprechung mit Kongressmitarbeitern erläutert. Der Antrag umfasse 17,9 Milliarden Dollar für medizinische Gegenmaßnahmen wie Virostatika, 4,9 Milliarden Dollar für Testkapazitäten und 2,7 Milliarden Dollar zur Bekämpfung künftiger Virus-Varianten, so die Personen weiter.

