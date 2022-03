Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Joe Biden hat seine Rede zur Lage der Nation für eine Generalabrechnung mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine genutzt. Biden bezeichnete Putin vor dem Kongress als "russischen Diktator", der inzwischen international so isoliert sei wie nie zuvor. Putin habe versucht, mit dem Angriff "die Grundfesten der freien Welt zu erschüttern", sagte Biden in seiner ersten sogenannten State of the Union Address vor beiden Kongresskammern. Der russische Präsident habe sich aber "schwer verkalkuliert". Biden warnte, der Ukraine stünden noch harte "Tage, Wochen und Monate" bevor. Die Weltgemeinschaft stehe aber an der Seite des Landes. "Im Kampf zwischen Demokratie und Autokratie stellen sich die Demokratien ihrer Verantwortung, und die Welt entscheidet sich eindeutig für die Seite von Frieden und Sicherheit." Biden hatte zuvor den Luftraum für russischer Flugzeuge gesperrt. In seiner Rede ging Biden auch auf eine Reihe von innen- und wirtschaftspolitischen Themen ein. So kündigte er ein entschiedenes Vorgehen gegen die hohe Inflation an, die mit zuletzt 7,5 Prozent den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht hat. Der Kampf gegen die Inflation habe für ihn "oberste Priorität", sagte der US-Demokrat. Biden kündigte unter anderem an, mehr Güter wie "Autos und Halbleiter" in den USA herstellen lassen zu wollen, um damit Problemen bei den internationalen Versorgungsketten zu umgehen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +400.000 Stellen

zuvor: -301.000 Stellen

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

- CA

16:00 Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.287,25 -0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.946,25 -0,4%

Nikkei-225 26.393,03 -1,7%

Hang-Seng-Index 22.383,14 -1,7%

Kospi 2.703,52 +0,2%

Schanghai-Composite 3.485,35 -0,1%

S&P/ASX 200 7.116,70 +0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Finanzmärkten ist nach der Stabilisierung der vergangenen Tage die Kriegsangst zurück. Die Abwärtsdynamik erreicht aber vielerorts nicht das Ausmaß, wie an der Wall Street am Vorabend. Der Ölpreis (Brent) zieht deutlich an und springt über die Marke 110 US-Dollar. Von Panik kann aber keine Rede sein, vermeintlich sichere Häfen wie Yen und Gold geben sogar leicht ab, waren aber zuvor stark gesucht gewesen. Aggressor Russland überzieht die Ukraine mit immer heftigeren Bombardierungen und nimmt offensichtlich auch zivile Einrichtungen immer stärker unter Beschuss. Die nächste Stufe der Eskalation sei erreicht, heißt es. US-Präsident Joe Biden hat eine Generalabrechnung mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin vollzogen. Er ließ den Luftraum für russische Flugzeuge sperren. Fast wichtiger als der eigentliche Krieg sind die globalen Sanktionen gegen den Russland, an denen sich auch asiatische Staaten beteiligen. Diese zeigten Wirkung - auch in den verhängenden Ländern, heißt es. Während sich die Börse in Schanghai etwas leichter zeigt, geht es in Hongkong deutlicher nach unten. Händler sprechen von geringen Umsätzen und werten dies als Zeichen des Abwartens. In Hongkong überwiege aber die Risikoaversion. In Südkorea steigt der Kospi nach der Feiertagspause sogar - beflügelt durch positive Handelsdaten. Der Nikkei in Tokio zeigt sich dagegen sehr schwach - belastet von Finanz- und Automobilwerten. In Australien hat der S&P/ASX-200 temporäre Verluste wettgemacht - gestützt von positiven Wachstumsdaten.

US-NACHBÖRSE

Salesforce hatte seinen Umsatz im vierten Quartal deutlich gesteigert und die eigene Prognosespanne übertroffen. Auf bereinigter Basis schnitt Salesforce auch beim Ergebnis besser ab als erwartet. Der Aktienkurs legte um 3,8 Prozent zu. Für Hewlett Packard Enterprise ging es um 2,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen glänzte mit guten Geschäftszahlen und hatte den Gewinnausblick erhöht. Ross Stores schlossen gar um 9,1 Prozent in die Höhe. Der Einzelhändler hatte die Markterwartungen überboten. Zugleich erfreute der Konzern mit einer Dividendenanhebung. First Solar brachen um 15,7 Prozent ein. Die Umsätze fielen schwächer als vorausgesagt aus, auch der Erlösausblick überraschte negativ.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.294,95 -1,8% -597,65 -8,4%

S&P-500 4.306,26 -1,5% -67,68 -9,7%

Nasdaq-Comp. 13.532,46 -1,6% -218,94 -13,5%

Nasdaq-100 14.005,99 -1,6% -231,82 -14,2%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,33 Mrd 1,65 Mrd

Gewinner 1.271 1.525

Verlierer 2.112 1.852

Unverändert 117 114

Schwach - Die an Schärfe zunehmenden russischen Angriffe auf Ziele in der Ukraine sorgten für eine Flucht aus Aktien. Zugleich trieb das Bedürfnis nach Sicherheit die Anleger erneut in Anleihen und andere sogenannte sichere Häfen. Die Ölpreise haussierten auf neue Siebenjahreshochs deutlich über 100 Dollar je Fass. Dass der Einkaufsmanagerindex (ISM) für das verarbeitende US-Gewerbe im Februar besser als gedacht ausfiel, spielte in dieser Gemengelage keine Rolle. Am Aktienmarkt wurden weiter Bankaktien verkauft. Neben den fallenden Marktzinsen litten sie unter dem Gegenwind durch die gegen Russland verhängten Finanzsanktionen, weil diese auch die Geschäfte der westlichen Banken beeinträchtigen. Der S&P-500-Subindex der Banken rutschte um 4,8 Prozent ab und war mit Abstand das Schlusslicht. Auf der Gewinnerseite standen zwar erneut Aktien aus dem Energiesektor. Hier fiel das Plus gemessen am Subindex aber mit 1,0 Prozent diesmal relativ bescheiden aus im Vergleich zu den haussierenden Ölpreisen. Auf Unternehmensseite machte vereinzelt noch die Berichtssaison die Kurs. Bei der Supermarktkette Target überzeugte der Ausblick, der Kurs schnellte um 9,8 Prozent nach oben. Überraschend gut fielen die Zahlen des Softwareanbieters Workday (+4,9%) aus. Bei Zoom Video Communications (-7,4%) verlangsamte sich dagegen das Wachstum abermals.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,33 -9,6 1,43 60,3

5 Jahre 1,58 -14,0 1,72 31,8

7 Jahre 1,68 -13,0 1,81 23,9

10 Jahre 1,72 -10,3 1,83 21,3

30 Jahre 2,11 -4,8 2,16 21,5

Die immer weiter steigenden Energiepreise befeuerten zwar Befürchtungen, dass die ohnehin schon hohe Inflation weiter angeheizt werden könnte, was die Notenbanker mit scharfen Zinserhöhungen auf den Plan rufen könnte. Dennoch ging es mit den Kursen der Anleihen weiter steil aufwärts. Die Renditen sanken entsprechend deutlich, im Zehnjahresbereich um 10 Basispunkte auf 1,73 Prozent. Zum Ende der Vorwoche lag die Rendite noch bei 1,99 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:02h % YTD

EUR/USD 1,1101 -0,2% 1,1122 1,1232 -2,4%

EUR/JPY 127,76 -0,0% 127,80 129,14 -2,4%

EUR/GBP 0,8357 +0,1% 0,8347 0,8367 -0,6%

GBP/USD 1,3282 -0,3% 1,3328 1,3425 -1,9%

USD/JPY 115,12 +0,2% 114,91 114,97 +0,0%

USD/KRW 1.205,25 -0,0% 1.205,46 1.198,19 +1,4%

USD/CNY 6,3116 -0,0% 6,3122 6,3135 -0,7%

USD/CNH 6,3141 -0,1% 6,3190 6,3155 -0,6%

USD/HKD 7,8159 +0,0% 7,8156 7,8133 +0,3%

AUD/USD 0,7250 -0,0% 0,7251 0,7285 -0,2%

NZD/USD 0,6759 +0,1% 0,6754 0,6788 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 43.885,44 -0,6% 44.160,74 43.495,61 -5,1%

Am Devisenmarkt zeigte sich ein ähnliches Bild wie am Vortag, nur dass der Dollar diesmal sehr viel stärker zulegte. Der Dollar-Index stieg um 0,7 Prozent. Die ebenso als sichere Häfen geltenden Yen und Franken waren ebenfalls weiter gesucht, sie konnten sich zum Dollar behaupten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,77 103,41 +6,2% 6,36 +47,4%

Brent/ICE 111,44 104,97 +6,2% 6,47 +30,4%

Die Ölpreise schossen förmlich nach oben auf neue Siebenjahreshochs wegen des Ausfalls russischer Öl- und Gaslieferungen als Folge der westlichen Sanktionen. Dass die Mitglieder der Internationalen Energieagentur die Freigabe von 60 Millionen Barrel an Ölreserven beschlossen, bremste den Anstieg zumindest zunächst nicht. Unter anderem hieß es dazu, dass es eine Weile dauern dürfte, bis dieses Öl verfügbar sei. US-Öl der Sorte WTI verteuerte sich um rund 9,5 Prozent auf 104,85 Dollar, Brentöl stieg um 8,0 Prozent auf 105,85 Dollar.

