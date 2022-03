Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Loretta Mester, erwartet dieses Jahr weitere Zinserhöhungen bis auf 2,5 Prozent. Die Zinsen sollten dann im kommenden Jahr weiter steigen, um die Inflation in den Griff zu bekommen, sagte sie in einer Rede am Dienstag. "Aus meiner Sicht ist die Inflation, die auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren liegt, derzeit die größte Herausforderung für die US-Wirtschaft", sagte sie. Vergangene Woche hat die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte auf 0,25 bis 0,5 Prozent erhöht. Die Median-Prognose von 16 Fed-Vertretern sieht die Zinsen dieses Jahr auf 2 Prozent steigen, womit Mester als falkenhaft gilt. "Angesichts der zugrundeliegenden Stärke der Wirtschaft und des aktuell sehr niedrigen Zinsniveaus finde ich es sinnvoll, die notwendigen Erhöhungen lieber früh durchzuführen als später im Prozess, um die Geldpolitik in eine bessere Position zu versetzen, sich anpassen zu können, wenn sich die Wirtschaft anders als erwartet entwickelt", so Mester.

15:00 Neubauverkäufe Februar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -4,5% gg Vm

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.510,00 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.664,50 +0,1%

Nikkei-225 28.040,16 +3,0%

Hang-Seng-Index 22.285,76 +1,8%

Kospi 2.735,05 +0,9%

Shanghai-Composite 3.273,50 +0,4%

S&P/ASX 200 7.377,90 +0,5%

Freundlich - Stützend wirken feste Vorgaben der Wall Street und insbesondere in Tokio der weiter feste Dollar. Er wird mit 121,06 Yen bewertet, verglichen mit Ständen knapp unter 120 zur gleichen Vortageszeit, die bereits ein Sechsjahrestief für den Yen markierten. Der Nikkei-Index liegt auf dem höchsten Stand seit zwei Monaten und hat sich vom Tief nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine um über 13 Prozent wieder erholt. Wie schon in den USA zu beobachten, führen Aktien aus dem Techniksegment die Gewinnerlisten an. Sie hatten in den vergangenen Wochen zu den größten Verlierern gehört. Alibaba Group legen in Hongkong um 4,0 Prozent zu - befeuert von der Mitteilung, weitere Aktien im Volumen von 25 Milliarden US-Dollar zurückkaufen zu wollen. In Tokio treibt das den Kurs von Softbank um 7,7 Prozent - Softbank hält eine größere Beteiligung an Alibaba. Der Alibaba-Aktienrückkauf hellt laut DailyFX die Stimmung für Technikaktien insgesamt auf, weil sie vermuten lassen könne, dass nach den derben Kursverlusten im Techniksegment nun der Boden erreicht worden sein könnte. Nomura Research Institute fallen in Tokio um 5,5 Prozent zurück, nachdem die Mutter Nomura Holdings (+2,3%) angekündigt hat, Teile der Beratungstochter verkaufen zu wollen. In Hongkong geht es für Anta Sports um 2,3 Prozent nach unten. Die Sportartikelkette hat von einem herausfordernden Umsatzausblick 2022 gesprochen.

Adobe büßten auf Nasdaq.com 2,6 Prozent ein, nachdem das Softwareunternehmen mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen der Analysten zwar übertroffen, mit dem Ausblick aber enttäuscht hatte - auch als Folge des Kriegs in der Ukraine. Gamestop schossen um gut 16 Prozent nach oben. Hier trieb die Mitteilung, dass RC Ventures, ein Beteiligungsunternehmen von Gamestop-Chairman Ryan Cohen, weitere 100.000 Aktien des Videospieleeinzelhändlers erworben hat. Gan enttäuschte auf der ganzen Linie - mit den Zahlen für das zurückliegende Quartal wie auch dem Umsatz. Der Anbieter von Software-Lösungen für Internet-Glücksspiele sprach zudem von Fehlern bei der Verbuchung operativer Kosten im Vorquartal, die noch genauer untersucht würden. Die Aktie knickte um 19 Prozent ein. AAR Corp. zeigten sich nach dem Quartalsausweis wenig verändert knapp im Minus. Der Dienstleister für die Luftfahrtbranche setzte zwar mehr um als erwartet, zugleich schrumpfte aber der Gewinn. Auch bei Netapp (+0,5%) tat sich kursmäßig nur wenig. Der Datenspeicherexperte hatte eine Aufstockung seines Aktienrückkaufs um 1 Milliarde Dollar mitgeteilt. Ähnlich bei Autozone (+0,3%). Hier erhöhte der Board ein Aktienrückkaufprogramm um 2 Milliarden Dollar.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.807,46 +0,7% 254,47 -4,2%

S&P-500 4.511,61 +1,1% 50,43 -5,3%

Nasdaq-Comp. 14.108,82 +2,0% 270,36 -9,8%

Nasdaq-100 14.654,33 +1,9% 278,24 -10,2%

Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 1,10 Mrd

Gewinner 2.032 1.314

Verlierer 1.277 2.009

unverändert 155 129

Fester - Die von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag ins Spiel gebrachte Möglichkeit größerer Zinsschritte sei kein Belastungsfaktor mehr gewesen, hieß es. Es gebe schließlich kaum eine andere Möglichkeit, um die Inflation zu bekämpfen, so der Tenor am Markt - auch im Hinblick auf die zuletzt wieder gestiegenen Ölpreise. Tendenziell stimmungsaufhellend wirkte, dass der ukrainische Präsident Selenskyj den russischen Präsidenten Putin erneut zu direkten Verhandlungen aufgerufen hatte und anbot, über jeden möglichen "Kompromiss" bei den Verhandlungen mit Russland sein Volk entscheiden zu lassen. Vor dem Hintergrund weiter steigender Marktzinsen gehörten Bankenwerte zu den größeren Gewinnern. Der Sektor im S&P-500 legte um 2,5 Prozent zu. Nike rückten um 2,2 Prozent vor. Der Sportartikel-Hersteller hatte im dritten Geschäftsquartal bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,17 +5,1 2,12 144,0

5 Jahre 2,40 +7,5 2,32 113,8

7 Jahre 2,43 +8,9 2,34 98,9

10 Jahre 2,38 +8,9 2,29 87,2

30 Jahre 2,59 +7,4 2,52 69,0

Die US-Renditen stiegen erneut kräftig, nachdem sie mit den Aussagen von US-Notenbankchef Powell bezüglich möglicher größerer Zinserhöhungsschritte am Vortag bereits deutlich zugelegt hatten auf den höchsten Stand seit Mai 2019. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 8,9 Basispunkte auf 2,38 Prozent.

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1035 +0,0% 1,1033 1,0964 -3,0%

EUR/JPY 133,65 -0,1% 133,72 132,07 +2,1%

EUR/GBP 0,8312 -0,1% 0,8317 0,8353 -1,1%

GBP/USD 1,3277 +0,0% 1,3271 1,3126 -1,9%

USD/JPY 121,12 -0,0% 121,17 120,45 +5,2%

USD/KRW 1.213,76 -0,1% 1.215,30 1.218,70 +2,1%

USD/CNY 6,3725 +0,1% 6,3665 6,3614 +0,3%

USD/CNH 6,3844 +0,1% 6,3766 6,3733 +0,5%

USD/HKD 7,8263 -0,0% 7,8270 7,8278 +0,4%

AUD/USD 0,7456 -0,2% 0,7474 0,7385 +2,7%

NZD/USD 0,6952 -0,3% 0,6971 0,6873 +1,8%

BTC/USD 42.203,90 -0,8% 42.542,61 42.285,74 -8,7%

Der Dollar zeigte sich - zumindest gemessen am Dollar-Index - wenig verändert. Zum Yen legte er auf ein Sechsjahreshoch zu, was Analysten mit den stark divergierenden geldpolitischen Kursen in den USA und Japan erklärten. Mit Blick auf die EZB nehmen derweil die Spekulationen zu, dass es hier bald falkenhaftere Signale geben könnte angesichts der weiter viel zu hohen Inflationsraten. Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank sagte derweil, dass der Devisenmarkt aus den jüngsten falkenhaften Signalen der US-Notenbank keine neue neuerliche Dollar-Stärke ableite.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,44 109,27 +0,2% 0,17 +48,0%

Brent/ICE 115,65 115,48 +0,1% 0,17 +30,4%

Die Ölpreise zeihten sich weiter volatil. Nach den kräftigen Gewinnen am Montag ging es für Brent und WTI leicht nach unten. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem es an den vergangenen drei Handelstagen um 18 Prozent nach oben gegangen war.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.918,07 1.920,86 -0,1% -2,79 +4,8%

Silber (Spot) 24,80 24,78 +0,1% +0,02 +6,4%

Platin (Spot) 1.018,74 1.025,65 -0,7% -6,91 +5,0%

Kupfer-Future 4,71 4,70 +0,2% +0,01 +5,7%

Der Goldpreis gab um 0,8 Prozent nach. Belastend wirkten die deutlich gestiegenen Marktzinsen, die das Edelmetall als zinslose Anlage unattraktiver machen.

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Einladung erhalten, sich am Donnerstag per Video an die Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitglieder zu richten.

- Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt würde Russland nach Angaben des Kreml Atomwaffen nur im Fall einer "existenziellen Bedrohung" Russlands einsetzen.

