Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung am 15. und 16. März eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt in Betracht gezogen und sich einer Einigung über den Abbau ihres 9 Billionen US-Dollar schweren Portfolios genähert. Demnach hat man genügend Fortschritte gemacht, um bereits im Mai mit dem Abbau zu beginnen. Nach einer Einleitungsphase von drei Monaten oder länger könne man einen Plan zur Verringerung des Anleihebestands aufsetzen, indem man monatlich etwa 95 Milliarden Dollar ohne Wiederanlage auslaufen lasse, beginnend mit etwa 60 Milliarden Dollar in Anleihen und 35 Milliarden in Hypothekenpapieren. Allerdings wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Powell hatte zuvor gesagt, die Fed könne bereits bei der nächsten Sitzung im Mai mit dem Abbau beginnen, und die Bilanzverkürzung könnte "einer zusätzlichen Zinserhöhung gleichkommen". Wie aus dem Protokoll der Sitzung weiter hervorging, hatten viele Fed-Beamte eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bevorzugt, "angesichts der größeren kurzfristigen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine" schlussendlich aber eine Erhöhung um 25 Basispunkte für angemessen gehalten. Zudem hätten viele Teilnehmer angemerkt, "dass eine oder mehrere Erhöhungen des Zielbereichs [um einen halben Prozentpunkt] bei zukünftigen Sitzungen angemessen sein könnten, insbesondere wenn der Inflationsdruck weiterhin erhöht bleibt".

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 202.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.456,25 -0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.452,75 -0,4%

Nikkei-225 26.921,33 -1,6%

Hang-Seng-Index 21.833,12 -1,1%

Kospi 2.700,56 -1,3%

Shanghai-Composite 3.246,13 -1,1%

S&P/ASX 200 7.444,10 -0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Erneut mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Teilnehmer verweisen wiederum auf die schwachen Vorgaben der Wall Street, wo weiter steigende Marktzinsen vor allem die Technologiewerte erneut ins Minus gedrückt hatten. Zwar gibt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen im asiatischen Handel leicht nach, kann ihre jüngsten Gewinne jedoch weitgehend verteidigen. Dagegen brachte das mit Spannung erwartete Protokoll der Fed-Sitzung vom März nur wenig Überraschendes. Daneben belasten weiter die Sorgen um den anhaltenden Ukraine-Krieg, wo sich weiter keine Lösung am Verhandlungstisch abzeichnet. Die USA und die EU hatten am Vortag neue Sanktionen auf den Weg gebracht. Die USA wollen demnach unter anderem "jegliche neue Investition" in Russland verbieten, die EU will die Kohleimporte stoppen. Erneut sind es vor allem die Technologiewerte, die sich mit Abgaben zeigen. Der Sektor stand mit den steigenden Marktzinsen in den USA weiter unter Druck.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von HP haben am Mittwoch einen Satz um 9,9 Prozent nach oben gemacht. Berkshire Hathaway, die Holding-Gesellschaft von Investoren-Legende Warren Buffett, hat einen Anteil von 11,4 Prozent im Wert von 4,2 Milliarden Dollar an dem Hersteller von Personalcomputern und Druckern erworben. Die Titel von Levi Strauss kletterten um 3 Prozent. Der Jeans-Hersteller hat im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Prognosen des Marktes übertroffen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.496,51 -0,4% -144,67 -5,1%

S&P-500 4.481,15 -1,0% -43,97 -6,0%

Nasdaq-Comp. 13.888,82 -2,2% -315,35 -11,2%

Nasdaq-100 14.498,89 -2,2% -321,75 -11,2%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,05 Mrd 0,98 Mrd

Gewinner 945 648

Verlierer 2.391 2.716

Unverändert 140 129

Schwach - Belastend wirkten erneut die weiter steigenden Marktzinsen, was vor allem den als besonders zinsempfindlich geltenden Technik- und Wachstumswerten zusetzte. Das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Mitte März sorgte zwar für etwas Volatilität, änderte an den zuvor bereits gesehenen Tendenzen bei Aktien, Dollar und Zinsen aber wenig. Neben dem Signal, dass demnächst auch Zinserhöhungen um 50 statt um 25 Basispunkte anstehen könnten, ging aus ihm insbesondere hervor, dass noch keine endgültige Entscheidung über den Abbau der aufgeblähten Notenbankbilanz getroffen wurde und dass es frühestens im Mai soweit sein könne. Daneben drückte die Eskalation im Ukraine-Krieg mit weiteren Sanktionen gegen Russland auf die Stimmung. Der Dow wurde stabilisiert von Gewinnen eher defensiver und relativ schwerer Aktien wie United Health, Johnson & Johnson, Walmart und Amgen. Unter den steigenden Zinsen litten am Aktienmarkt unter anderem Immobilienaktien. Rivian Automotive büßt 5 Prozent ein. Der Elektroautomobilhersteller hat bei Produktion und Auslieferungen die selbst gesteckten Ziele zwar erreicht, im Handel hieß es aber, die Markterwartungen an die Auslieferungen für 2022 lägen teils deutlich höher als die Rivian-Prognose. Advent Technologies reagierten mit einer Kursexplosion um über 75 Prozent auf die Nachricht einer Technologie-, Umsatz und Entwicklungspartnerschaft mit Hyundai.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,49 -4,0 2,53 175,6

5 Jahre 2,70 -0,5 2,70 143,7

7 Jahre 2,69 +2,0 2,67 124,6

10 Jahre 2,60 +4,8 2,55 109,1

30 Jahre 2,62 +4,2 2,57 71,7

Die Anleiherenditen stiegen weiter und erreichten Dreijahreshochs. Am Vortag hatten sich zwei Notenbankvertreterinnen, die eher als taubenhaft gelten, klar falkenhaft geäußert, am Berichtstag sagte Philadelphia-Fed-Präsident Patrick Harker, dass er eine Reihe von Zinserhöhungen für nötig halte. Im Zehnjahresbereich ging es um 6 Basispunkte auf 2,61 Prozent nach oben, im Zweijahresbereich dagegen um 3 Basispunkte zurück auf 2,49 Prozent. Damit entfernte sich die Zinskurve über diesen Bereich weiter von der jüngst noch gesehenen Inversität entfernt, die als Vorbote einer Rezession gilt. "Jedem ist ziemlich klar, dass die Fed einen rapiden Straffungszyklus in Gang setzen wird", sagte Samy Chaar, Ökonom bei Lombard Odier, bereits vor dem Protokoll..Es ist zwar möglich, dass sie eine weiche Landung hinbekommen, es wäre aber ein ziemliches Wunder", fuhr er fort mit Blick darauf, dass die Notenbanker die Inflation unter Kontrolle bringen müssen ohne zugleich die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:24 % YTD

EUR/USD 1,0913 +0,1% 1,0898 1,0894 -4,0%

EUR/JPY 134,95 +0,0% 134,91 135,00 +3,1%

EUR/GBP 0,8344 +0,1% 0,8340 0,8338 -0,7%

GBP/USD 1,3079 +0,1% 1,3068 1,3066 -3,3%

USD/JPY 123,67 -0,1% 123,80 123,89 +7,4%

USD/KRW 1.219,14 +0,1% 1.218,40 1.216,95 +2,6%

USD/CNY 6,3623 +0,0% 6,3600 6,3659 +0,1%

USD/CNH 6,3679 +0,1% 6,3601 6,3725 +0,2%

USD/HKD 7,8383 +0,0% 7,8380 7,8388 +0,5%

AUD/USD 0,7477 -0,4% 0,7509 0,7586 +3,0%

NZD/USD 0,6892 -0,4% 0,6919 0,6956 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 43.301,26 -1,3% 43.855,22 45.445,56 -6,3%

Der Dollar behauptete die kräftigen Gewinne des Vortages, der Dollar-Index lag im späten US-Geschäft knapp im Plus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 97,21 96,23 +1,0% 0,98 +31,5%

Brent/ICE 102,30 101,07 +1,2% 1,23 +33,0%

Die Ölpreise fielen deutlich um knapp 5 Prozent auf Dreiwochentiefs. Nach überraschend gestiegenen US-Ölvorräten eines US-Branchenverbands waren auch die offiziellen US-Ölvorräte in der zurückliegenden Woche gestiegen. Hinzu kam, dass in den USA die tägliche Ölförderung gestiegen ist, auf das höchste Niveau seit Ausbruch der Pandemie. Außerdem drückte auf die Ölpreise, dass die Internationale Energieagentur per Tweet mitteilte, dass die Industrieländer 120 Millionen Barrel an Notreserven freigeben, darunter auch die von den USA angekündigten 60 Millionen Barrel. Dazu gesellten sich die allgemeinen Stagflationsängste als Belastungsfaktor.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.922,10 1.925,31 -0,2% -3,21 +5,1%

Silber (Spot) 24,28 24,45 -0,7% -0,17 +4,1%

Platin (Spot) 951,54 957,52 -0,6% -5,98 -2,0%

Kupfer-Future 4,70 4,74 -0,8% -0,04 +5,5%

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

