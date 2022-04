Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der russische Staatskonzern Gazprom stoppt ab Mittwoch seine Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. "Die bulgarische Seite hat ihre Verpflichtungen vollständig eingehalten und alle Zahlungen gemäß seines aktuellen Vertrags fristgerecht vorgenommen", betonte das bulgarische Wirtschaftsministerium. Das bulgarische Energieministerium teilte mit, dass die staatlichen Gasversorger Bulgargas und Bulgartransgas "Schritte unternommen haben, um alternative Vereinbarungen für Erdgaslieferungen zu treffen und die derzeitige Situation zu meistern". "Gegenwärtig besteht keine Notwendigkeit, den Verbrauch einzuschränken", fügte das Ministerium hinzu. Polens Regierung betonte ebenfalls, für polnische Haushalte werde sich nichts ändern. Man sei auf die Situation vorbereitet. "In polnischen Wohnungen wird es keine Gas-Engpässe geben", bekräftigte Polens Klimaministerin Anna Moskwa. Regierungschef Mateusz Morawiecki betonte, die Gasspeicher in Polen seien zu 76 Prozent gefüllt. Wegen des Ukraine-Krieges wird in der EU derzeit heftig über mögliche Energiesanktionen gegen Russland debattiert. Anfang August tritt in der EU ein Kohle-Embargo gegen Russland in Kraft. Einige EU-Mitgliedstaaten fordern eine Ausweitung des Embargos auch auf russisches Öl und Gas.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q, New York

13:00 T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q, Bellevue

13:00 Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q, Pittsburgh/Northfield

13:30 Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago

22:01 Amgen Inc, Ergebnis 1Q, Thousand Oaks

22:03 Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q, San Diego

22:05 Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park

22:05 Mattel Inc, Ergebnis 1Q, El Segundo

22:14 Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn

22:17 Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.190,00 +0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.058,00 +0,3%

Nikkei-225 26.394,66 -1,1%

Hang-Seng-Index 20.037,48 +0,5%

Kospi 2.636,73 -1,2%

Shanghai-Composite 2.940,46 +1,9%

S&P/ASX 200 7.254,60 -0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - An den chinesischen Börsen stützen Aussagen von Chinas Präsident Xi Jinping, der zu Investitionen in die Infrastruktur aufgerufen hat. Dazu passend ziehen die Preise für Basismetalle in China an. Erst zu Beginn der Woche hatte die chinesische Notenbank Unterstützung für die Wirtschaft des Landes signalisiert, das eine Null-Covid-Strategie verfolgt. Unter den Einzelwerten ziehen Kweichow Moutai um 4,0 Prozent an, nachdem der Spirituosenhersteller für das erste Quartal einen Nettogewinnanstieg gemeldet hat. In Seoul geben SK Hynix um 2,7 Prozent nach. Der Chiphersteller verfehlte trotz einer Verdopplung des Nettogewinns die Konsensschätzung. Der Kurs des Batterieherstellers LG Energy Solution verliert 2,8 Prozent, gedrückt von einem 48-prozentigen Gewinnrückgang, womit das Unternehmen gleichwohl besser abschnitt als gedacht. Celltrion ziehen um weitere 2,0 Prozent an. Hier treibt weiter, dass die neue Regierung der Biotechnologieindustrie Unterstützung zugesagt hat. Fanuc knicken in Tokio um 5,4 Prozent ein. Der Roboterbauer hat mit seinem Nettogewinn die Analystenerwartung verfehlt. Für Nitto Denko geht es um 3,9 Prozent abwärts. Das Chemieunternehmen hat für das Fiskaljahr einen 3-prozentigen Nettogewinnanstieg in Aussicht gestellt. Ebenfalls nach dem Quartalsausweis gewinnen Mitsubishi Motors 2,9 und Central Japan Railways 1,5 Prozent. Canon verlieren dagegen 1,2 Prozent und Nomura Holdings 4,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Microsoft legten nach den Quartalszahlen um 4,5 Prozent zu (Details siehe unten). Der Google-Mutterkonzern Alphabet konnte den Umsatz nicht so stark steigern wie am Markt erwartet und meldete zudem einen Gewinnrückgang. Das wurde mit einem Kursminus von 3,2 Prozent quittiert. Mondelez zeigten sich nur minimal bewegt von den Geschäftszahlen. Der Chiphersteller Texas Instruments setzte in seinem ersten Quartal zwar mehr um und verdiente auch mehr als Analysten erwartet hatten, gab aber wegen einer schwächeren Nachfrage aus China infolge der Eindämmungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einen schwächer als erhofft ausgefallenen Ausblick ab. Der Kurs büßte gut 3 Prozent ein. Visa schlug bei Umsatz und Gewinn die Prognosen, worauf der Kurs 4,1 Prozent gewann. General Motors bekräftigte seinen Ausblick nach einem besser als erwartet ausgefallenen Gewinn im ersten Quartal. Der Kurs stieg um knapp 2 Prozent. Ebenfalls nach Vorlage von Quartalszahlen gaben Capital One Financial um 2 Prozent nach, wohingegen sich Chipotle Mexican Grill um 3,9 Prozent verbesserten. Gut kamen auch die Geschäftszahlen des Schuhherstellers Skechers (+4,3%) an. Juniper Networks (-6,7%) litten darunter, dass der Netzwerkausrüster in seinem Ausblick von Margendruck gesprochen hatte. NCR brachen um fast 20 Prozent ein. Das Unternehmen, das unter anderem Kassensysteme, Geldautomaten und Software anbietet, rutschte in seinem jüngsten Quartal in die roten Zahlen und senkte auch den Umsatzausblick für das Gesamtjahr.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.240,18 -2,4% -809,28 -8,5%

S&P-500 4.175,20 -2,8% -120,92 -12,4%

Nasdaq-Comp. 12.490,74 -4,0% -514,11 -20,2%

Nasdaq-100 13.009,71 -3,9% -523,51 -20,3%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,00 Mrd 1,10 Mrd

Gewinner 557 1.634

Verlierer 2.759 1.710

unverändert 132 148

Sehr schwach - Unverändert lasteten die hohe Inflation und die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank auf der Stimmung. Konjunktursorgen als Folge der strengen Lockdowns in China und des Kriegs in der Ukraine motivierten die Anleger ebenfalls zu Verkäufen. Im Handelsverlauf verstärkte die Meldung, dass Russland die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien einstellen wird, den Abgabedruck noch. UPS verloren 3,6 Prozent. Der Logistiker bestätigte zwar seinen Ausblick und will das Volumen seiner Aktienrückkäufe verdoppeln, allerdings setzte er im ersten Quartal weniger Pakete um. General Electric (-10,3%) schnitt zwar im ersten Quartal besser ab als erwartet, sieht Ergebnis und Cashflow im Geschäftsjahr aber wegen der hohen Inflation und anderer Faktoren jetzt eher am unteren Ende zuvor genannten Spannen. 3M (-3,0%) übertraf die Erwartungen ebenfalls, senkte aber die Gewinnprognose. Raytheon zeigten sich 0,4 Prozent leichter, nachdem das Rüstungsunternehmen Zahlen mit Licht und Schatten veröffentlicht hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,51 -10,9 2,62 178,3

5 Jahre 2,76 -9,8 2,86 150,3

7 Jahre 2,78 -8,9 2,87 134,3

10 Jahre 2,75 -7,5 2,83 124,1

30 Jahre 2,84 -4,5 2,89 94,1

In der aktuellen Gemengelage mit ihren zahlreichen Unwägbarkeiten suchten Anleger ihr Heil in "sicheren Häfen". Am Anleihemarkt führte dies erneut zu kräftig sinkenden Renditen. Die Zehnjahresrendite sank um 7,5 Basispunkte auf 2,75 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,0651 +0,1% 1,0639 1,0697 -6,3%

EUR/JPY 136,02 +0,5% 135,36 136,77 +3,9%

EUR/GBP 0,8459 -0,0% 0,8462 0,8405 +0,7%

GBP/USD 1,2592 +0,1% 1,2573 1,2729 -7,0%

USD/JPY 127,70 +0,4% 127,23 127,85 +10,9%

USD/KRW 1.262,85 +0,1% 1.260,98 1.254,14 +6,2%

USD/CNY 6,5521 -0,1% 6,5566 6,5503 +3,1%

USD/CNH 6,5827 -0,1% 6,5895 6,5816 +3,6%

USD/HKD 7,8461 +0,0% 7,8459 7,8464 +0,6%

AUD/USD 0,7177 +0,8% 0,7121 0,7190 -1,2%

NZD/USD 0,6581 +0,3% 0,6562 0,6625 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 38.413,60 +0,2% 38.330,27 40.610,50 -16,9%

Der Dollar baute seine Vortagesgewinne aus, ungeachtet sinkender Marktzinsen. Unverändert stützten die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Ruf des Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeitenden Kurs. Für den Dollar-Index ging es um 0,6 Prozent nach oben.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 101,92 101,70 +0,2% 0,22 +38,9%

Brent/ICE 105,42 104,99 +0,4% 0,43 +37,5%

Die Ölpreise machten nach dem jüngsten Rücksetzer Boden gut und gewannen über 3 Prozent. Dabei stützte, dass die chinesische Notenbank Schritte zur Hilfe für die Wirtschaft unternimmt. Auch die Ankündigung Russlands, Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien einzustellen, stützte die Ölpreise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.899,38 1.905,46 -0,3% -6,08 +3,8%

Silber (Spot) 23,60 23,50 +0,4% +0,10 +1,3%

Platin (Spot) 926,05 924,55 +0,2% +1,50 -4,6%

Kupfer-Future 4,44 4,44 -0,1% -0,00 -0,3%

